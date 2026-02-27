Avocatul lui Maduro spune că SUA împiedică Venezuela să plătească onorariile pentru apărarea acestuia

Avocatul principal al fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro a informat o instanță federală din New York că autoritățile americane împiedică guvernul de la Caracas să plătească pentru apărarea juridică a clientului său, invocând sancțiunile financiare impuse Venezuelei.

În documente depuse la tribunal și într-o scrisoare adresată judecătorului Alvin Hellerstein, care prezidează cazul SUA împotriva lui Maduro, avocatul Barry Pollack susține că guvernul Statelor Unite a încălcat dreptul constituțional al clientului său la un proces echitabil, blocând fondurile destinate acoperirii onorariilor juridice.

Scrisoarea, datată 20 februarie și făcută publică miercuri, arată că Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA interferează cu dreptul lui Maduro la apărare. OFAC, instituția responsabilă cu administrarea sancțiunilor împotriva Venezuelei, a emis pe 9 ianuarie o licență care autoriza echipa de apărare să colecteze fonduri de la guvernul venezuelean pentru reprezentarea acestuia. Potrivit lui Pollack, la mai puțin de trei ore distanță, licența a fost modificată fără explicații.

„Licenţa amendată referitoare la domnul Maduro nu autorizează primirea de fonduri de la guvernul venezuelean pentru a acoperi costurile de apărare”, a precizat avocatul.

Pollack afirmă că a solicitat pe 11 februarie restabilirea licenței inițiale, însă OFAC „nu a acționat”, în ciuda faptului că a acordat recent alte licențe comerciale legate de Venezuela. El a adus situația și în atenția procurorilor federali. Deocamdată, a informat doar instanța, dar a avertizat că, în cazul în care licența nu va fi restabilită sau va fi respinsă oficial solicitarea, va depune „o moţiune oficială prin care solicită despăgubiri”, ceea ce presupune un „calendar” de depuneri.

Avocatul susține că, în calitate de șef al statului venezuelean, Maduro are, potrivit legislației și practicilor din Venezuela, dreptul ca guvernul să îi acopere cheltuielile de apărare și o „așteptare legitimă” că acest lucru se va întâmpla. Într-o declarație depusă la dosar, semnată „președinte Nicolas Maduro Moros”, acesta afirmă că nu își poate permite să își plătească singur avocatul.

„Prin aceea că nu i se permite guvernului venezuelean să acopere costurile pentru apărarea juridică a domnului Maduro, OFAC interferează cu capacitatea domnului Maduro de a angaja un avocat și, prin urmare, cu dreptul său la un avocat ales de el, în temeiul celui de-al șaselea amendament”, a explicat Pollack.

Avocatul a reamintit că, la audierea inițială din 5 ianuarie, judecătorul a cerut acuzării și apărării să se coordoneze în privința licențelor OFAC pentru a se asigura că avocații își pot reprezenta în mod adecvat clienții.

Maduro și soția sa se află în custodie la New York de la începutul lunii ianuarie, după ce au fost capturați în Venezuela în cadrul unei operațiuni americane.

Actul de acuzare, care are 25 de pagini, îl acuză pe Maduro de trafic de droguri și corupție, susținând că ar fi colaborat cu carteluri și membri ai armatei pentru a facilita transportul a mii de tone de cocaină în Statele Unite. Procurorii afirmă că presupusa conspirație ar fi implicat și acte de violență, inclusiv răpiri, agresiuni și crime împotriva unor persoane care datorau bani organizației. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoarea pe viață.

Problema licenței OFAC îl afectează doar pe Maduro, nu și pe soția sa, Cilia Flores, acuzată de infracțiuni similare, pentru care plata apărării ar fi fost autorizată.

Următoarea audiere este programată pentru 26 martie.