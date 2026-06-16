search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Mutare-șah contra Beijingului: SUA trimit echipament militar în Australia

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Armata americană intenţionează să instaleze pe coasta de sud-est a Australiei un stoc de echipament militar gata de utilizare, inclusiv arme, potrivit informaţiilor menţionate în documentele de licitaţie, confirmate de oficiali pentru AFP.

Echipament militar încărcat în avion
Armament SUA FOTO: Profimedia

Această locaţie, aflată în afara razei de acţiune a majorităţii rachetelor chineze, ar fi o premieră pentru puşcaşii marini americani în Australia, Statele Unite încercând să profite de geografie pentru a contracara consolidarea militară a Beijingului, potrivit experţilor.

Marina americană repoziţionează echipamente militare în întreaga lume încă din perioada Războiului Rece, folosind, de exemplu, depozite plutitoare sau peşteri în Norvegia, unde sunt stocate arme, muniţii, precum şi vehicule capabile să susţină luptele a mii de soldaţi, scrie News.

Un prim depozit terestru în regiunea Asia-Pacific urmează să fie înfiinţat anul acesta în Filipine, în apropierea unor posibile puncte de tensiune din Marea Chinei de Sud.

Stocuri strategice

Documentele publicate în iunie de Marina americană detaliază un depozit mai mare care urmează să fie înfiinţat în Australia, menţionând o sumă de 30 de milioane de dolari alocată construirii de depozite şi birouri în statul Victoria în scopul prepoziţionării unor stocuri strategice esenţiale.

Conform acestor documente, stocul va fi depozitat iniţial la Melbourne, înainte de a fi transferat în clădirile americane care urmează să fie construite anul viitor la o bază militară australiană din Bandiana. Baza ar urma să-şi atingă capacitatea maximă în 2028.

Canberra nu permite baze militare străine pe teritoriul său, dar a încheiat o alianţă de securitate cu Statele Unite şi găzduieşte din ce în ce mai multe forţe americane pe bază de „rotaţie” în bazele australiene.

Conform documentelor consultate, marina americană apelează la un furnizor global din sectorul apărării pentru a recruta aproximativ 110 ingineri, mecanici şi specialişti în echipamente şi securitate care să gestioneze depozitul australian, ce include „arme grele”.

„Activităţile Corpului de Marină din Australia contribuie la sprijinul logistic global integrat, asigurând disponibilitatea operaţională a materialelor şi echipamentelor destinate operaţiunilor şi exerciţiilor din regiunea indo-pacifică”, a precizat Corpul de Marină din Pacific într-un comunicat pentru AFP.

Un purtător de cuvânt a refuzat să comenteze detaliile contractului, dar a precizat că echipamentul va fi menţinut în „stare de pregătire ridicată”.

Modalităţile contractului şi funcţionarea instalaţiei vor fi stabilite în strânsă coordonare cu Ministerul Apărării din Australia.

„Aceste activităţi îmbunătăţesc capacitatea de reacţie, consolidează interoperabilitatea cu aliaţii şi partenerii şi susţin o serie de misiuni în regiunea Indo-Pacific”, adaugă comunicatul.

Descurajarea Chinei

Pentagonul a solicitat Congresului o alocare de 500 de milioane de dolari pentru 2027, destinată îmbunătăţirii repoziţionării echipamentelor şi a combustibilului în regiunea Asia-Pacific, cu scopul de a descuraja China. Potrivit unui raport publicat săptămâna aceasta de centrul de reflecţie australian Lowy Institute, Beijingul are capacitatea de a lovi nordul Australiei cu rachete balistice lansate de la avanposturile sale din Marea Chinei de Sud.

Potrivit directorului pentru securitate internaţională al Lowy Institute, Sam Roggeveen, acest aspect a fost probabil „luat în considerare” în decizia de a amplasa un depozit militar în sud-estul ţării. „Odată ce aceste instalaţii vor fi operaţionale, ele vor constitui ţinte evidente pentru China”, a declarat el pentru AFP.

Creşterea efectivelor şi a echipamentelor americane în Australia reprezintă, de asemenea, „o schimbare majoră în politica australiană, legând Australia mult mai strâns de obiectivele strategice ale Statelor Unite în regiune”, notează el.

În prezent, aproximativ 2.000 de puşcaşi marini americani se antrenează şase luni pe an în nord-vestul Australiei, în oraşul Darwin.

John Blaxland, profesor de securitate internaţională la Universitatea Naţională Australiană, consideră că poziţia geografică a ţării are „o importanţă crescândă”, având în vedere îngrijorările legate de vulnerabilitatea bazei militare americane din Guam, în Pacific.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu se alătură echipei Gândul. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp. Ce va face și ce proiect va coordona
gandul.ro
image
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
mediafax.ro
image
Iubita lui Neymar este însărcinată cu alt treilea copil. Cum a reacționat fotbalistul când a aflat sexul copilului
fanatik.ro
image
Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, convocați de Nicușor Dan la Cotroceni. Ce variante de premier se vehiculează
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Cum a fost surprinsă Emma Răducanu cu noul ei iubit: ”Erau o mulțime de oameni în jur”. Cu câți ani e mai în vârstă decât ea
digisport.ro
image
Oana Zăvoranu, mesaj cu subînțeles de ziua sa: „Poate într-o zi voi decide să vă spun tot”. Cum a reacționat soțul vedetei
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Partidul care va decide dacă Guvernul Veştea e votat sau nu. Analist: Acum, îşi menţine căile libere
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Meseria neaşteptată pe care o are fiul „Regelui Asfaltului”. Răzvan Umbrărescu are mare succes în domeniul său de activitate
playtech.ro
image
U Cluj – Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League. „Dublă” infernală pentru echipa lui Bergodi
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
digisport.ro
image
O familie din Bacău cu doi copii au rămas fără locuință. Incendiul le-a mistuit casa. „Din acoperiș n-a rămas nimic, numai zidurile!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cartea de identitate electronică nu mai e gratuită. Cât vor plăti românii pentru noile buletine
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Rareș Bogdan, despre criza din jurul Guvernului Veștea. Liberalul respinge scenariile privind o ruptură în PNL: „Cred că cineva încearcă o campanie de victimizare a lui Ilie. Nu-i cere nimeni demisia”
actualitate.net
image
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce s-a întâmplat în timpul detenției sale? „Să treci prin așa o încercare...”
click.ro
image
Ce mânca Lidia Buble în copilărie. Cu ce preparat a așteptat-o mama sa acasă la Deva. „Îmi era așa de dor”
click.ro
image
Horoscop miercuri, 17 iunie. Scorpionul poate simți tensiuni în relație, iar Berbecul se confruntă cu o o provocare profesională
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Bruce Willis cu soția foto Profimedia jpg
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce are de lămurit Cristi Pitulice cu Papadopol? Ioana Ginghină, revoltată: „Vrea să aibă o discuție cu Alexandru”
image
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce s-a întâmplat în timpul detenției sale? „Să treci prin așa o încercare...”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?