Mutare-șah contra Beijingului: SUA trimit echipament militar în Australia

Armata americană intenţionează să instaleze pe coasta de sud-est a Australiei un stoc de echipament militar gata de utilizare, inclusiv arme, potrivit informaţiilor menţionate în documentele de licitaţie, confirmate de oficiali pentru AFP.

Această locaţie, aflată în afara razei de acţiune a majorităţii rachetelor chineze, ar fi o premieră pentru puşcaşii marini americani în Australia, Statele Unite încercând să profite de geografie pentru a contracara consolidarea militară a Beijingului, potrivit experţilor.

Marina americană repoziţionează echipamente militare în întreaga lume încă din perioada Războiului Rece, folosind, de exemplu, depozite plutitoare sau peşteri în Norvegia, unde sunt stocate arme, muniţii, precum şi vehicule capabile să susţină luptele a mii de soldaţi, scrie News.

Un prim depozit terestru în regiunea Asia-Pacific urmează să fie înfiinţat anul acesta în Filipine, în apropierea unor posibile puncte de tensiune din Marea Chinei de Sud.

Stocuri strategice

Documentele publicate în iunie de Marina americană detaliază un depozit mai mare care urmează să fie înfiinţat în Australia, menţionând o sumă de 30 de milioane de dolari alocată construirii de depozite şi birouri în statul Victoria în scopul prepoziţionării unor stocuri strategice esenţiale.

Conform acestor documente, stocul va fi depozitat iniţial la Melbourne, înainte de a fi transferat în clădirile americane care urmează să fie construite anul viitor la o bază militară australiană din Bandiana. Baza ar urma să-şi atingă capacitatea maximă în 2028.

Canberra nu permite baze militare străine pe teritoriul său, dar a încheiat o alianţă de securitate cu Statele Unite şi găzduieşte din ce în ce mai multe forţe americane pe bază de „rotaţie” în bazele australiene.

Conform documentelor consultate, marina americană apelează la un furnizor global din sectorul apărării pentru a recruta aproximativ 110 ingineri, mecanici şi specialişti în echipamente şi securitate care să gestioneze depozitul australian, ce include „arme grele”.

„Activităţile Corpului de Marină din Australia contribuie la sprijinul logistic global integrat, asigurând disponibilitatea operaţională a materialelor şi echipamentelor destinate operaţiunilor şi exerciţiilor din regiunea indo-pacifică”, a precizat Corpul de Marină din Pacific într-un comunicat pentru AFP.

Un purtător de cuvânt a refuzat să comenteze detaliile contractului, dar a precizat că echipamentul va fi menţinut în „stare de pregătire ridicată”.

Modalităţile contractului şi funcţionarea instalaţiei vor fi stabilite în strânsă coordonare cu Ministerul Apărării din Australia.

„Aceste activităţi îmbunătăţesc capacitatea de reacţie, consolidează interoperabilitatea cu aliaţii şi partenerii şi susţin o serie de misiuni în regiunea Indo-Pacific”, adaugă comunicatul.

Descurajarea Chinei

Pentagonul a solicitat Congresului o alocare de 500 de milioane de dolari pentru 2027, destinată îmbunătăţirii repoziţionării echipamentelor şi a combustibilului în regiunea Asia-Pacific, cu scopul de a descuraja China. Potrivit unui raport publicat săptămâna aceasta de centrul de reflecţie australian Lowy Institute, Beijingul are capacitatea de a lovi nordul Australiei cu rachete balistice lansate de la avanposturile sale din Marea Chinei de Sud.

Potrivit directorului pentru securitate internaţională al Lowy Institute, Sam Roggeveen, acest aspect a fost probabil „luat în considerare” în decizia de a amplasa un depozit militar în sud-estul ţării. „Odată ce aceste instalaţii vor fi operaţionale, ele vor constitui ţinte evidente pentru China”, a declarat el pentru AFP.

Creşterea efectivelor şi a echipamentelor americane în Australia reprezintă, de asemenea, „o schimbare majoră în politica australiană, legând Australia mult mai strâns de obiectivele strategice ale Statelor Unite în regiune”, notează el.

În prezent, aproximativ 2.000 de puşcaşi marini americani se antrenează şase luni pe an în nord-vestul Australiei, în oraşul Darwin.

John Blaxland, profesor de securitate internaţională la Universitatea Naţională Australiană, consideră că poziţia geografică a ţării are „o importanţă crescândă”, având în vedere îngrijorările legate de vulnerabilitatea bazei militare americane din Guam, în Pacific.