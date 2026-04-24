SUA riscă să piardă un viitor război fără arme ieftine și precise, avertizează comandantul american pentru regiunea Indo-Pacific

Forțele armate ale Statelor Unite trebuie să investească rapid în dezvoltarea unui arsenal extins de arme ieftine, dar precise, altfel riscă să piardă un conflict viitor, a avertizat comandantul american pentru regiunea Indo-Pacific.

Amiralul Samuel Paparo a declarat în fața Congresului că sistemele cu cost redus — precum dronele ieftine sau rachetele simplificate — au schimbat fundamental modul în care se desfășoară conflictele moderne, inclusiv războiul din Ucraina și confruntarea recentă dintre SUA și Iran.

Lecțiile războiului modern

Oficialii militari americani susțin că utilizarea pe scară largă a armelor mai accesibile pentru misiuni de rutină — de exemplu, interceptarea dronelor de atac — poate reduce presiunea financiară asupra armatei, mai ales în fața unor adversari cu resurse considerabile, precum China.

Paparo a descris acest fenomen drept o „commoditizare” a armelor de precizie cu cost redus, subliniind că realitatea de pe câmpul de luptă din Ucraina demonstrează eficiența acestui model, scrie Business Insider.

„Este o tehnologie pe care trebuie fie să o adoptăm, fie riscăm să pierdem”, a spus el.

Strategii de apărare și descurajare

Potrivit amiralului, aceste sisteme sunt esențiale pentru apărarea și controlul unor zone strategice, inclusiv spațiul aerian și maritim.

Strategiile de tip anti-acces și interdicție de zonă (A2/AD) se bazează pe utilizarea combinată a unor sisteme diverse — de la rachete și drone până la război electronic — dispuse în rețele extinse.

China, de exemplu, a dezvoltat o astfel de strategie complexă, menită să limiteze libertatea de acțiune a SUA și a aliaților în regiuni-cheie precum lanțul de insule din Pacific.

Dronele ieftine, tot mai importante

În cadrul audierii, Paparo a evidențiat sistemul american de drone interceptoare Merops, considerat o soluție eficientă și accesibilă pentru apărare, testată deja în Ucraina și utilizată în operațiuni din Orientul Mijlociu.

Pentru ofensivă, el a menționat dronele LUCAS, sisteme de atac cu sens unic, dezvoltate de SUA pe baza unor modele similare utilizate de Iran.

Aceste drone au fost folosite în premieră în conflictul cu Iranul, în cadrul unei noi unități dedicate operațiunilor cu sisteme fără pilot.

Investiții în creștere

Administrația de la Washington a solicitat peste 74 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2027, destinați dezvoltării dronelor și sistemelor anti-drone — de trei ori mai mult decât în anul precedent.

Paparo a descris această alocare drept „istorică” și a subliniat că regiunea Indo-Pacific reprezintă principalul teatru unde aceste capabilități trebuie dezvoltate și testate.

Scenariul Taiwan

Amiralul a reiterat ideea, exprimată anterior, de a transforma Strâmtoarea Taiwan într-un spațiu dominat de sisteme fără pilot, într-o strategie menită să descurajeze sau să încetinească o eventuală ofensivă chineză.

În acest sens, SUA și Taiwan au intensificat cooperarea pentru dezvoltarea unor capacități asimetrice — arme mai ieftine, distribuite și ușor de utilizat.

Costuri și eficiență

Oficialii Pentagonului atrag atenția asupra dezechilibrului dintre costurile armamentului utilizat și cele ale țintelor.

De exemplu, dronele LUCAS ar costa aproximativ 35.000 de dolari per unitate, mult mai puțin decât rachetele de croazieră sau balistice, iar dronele interceptoare Merops ar avea un cost de circa 15.000 de dolari — comparabil sau chiar mai mic decât cel al dronelor pe care sunt concepute să le neutralizeze.

Conflictele recente au evidențiat riscurile utilizării armelor scumpe împotriva unor ținte ieftine. Operațiunile împotriva rebelilor Houthi au consumat stocuri importante de muniție ale marinei americane, iar în conflictul cu Iranul, forțele SUA au utilizat intens rachete de tip Tomahawk.

Mesajul transmis de oficialii militari este clar: viitoarele conflicte nu vor fi câștigate doar cu tehnologii avansate și costisitoare, ci și prin capacitatea de a produce și utiliza în masă sisteme eficiente, accesibile și adaptate noilor realități ale războiului.