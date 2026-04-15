Operațiune fără precedent în Germania: autoritățile îi mai dau o șansă lui Timmy, o balenă care a eșuat în urmă cu două săptămâni

Autorităţile din landul Mecklenburg – Pomerania Inferioară au autorizat miercuri, 15 aprilie, o nouă tentativă de salvare a unei balene cu cocoaşă eşuate de aproape două săptămâni într-un golf de la Marea Baltică. Decizia vine după ce specialiştii au abandonat demersurile considerând cetaceul condamnat la moarte, relatează AFP.

„Am decis că salvarea balenei, care este încă vie, poate avea loc. Pentru prima dată deschidem posibilitatea de a readuce animalul în mediul său natural”, a anunţat ministrul Mediului, Till Backhaus, potrivit aceleiași surse, citate de Agerpres.

Operaţiunea va fi coordonată de doi antreprenori care au venit cu un plan complex de transport al mamiferului până în Marea Nordului sau chiar în Atlanticul de Nord, cu respectarea normelor privind bunăstarea animalelor. Balena, botezată iniţial „Timmy”, este foarte slăbită, dar continuă să dea semne de viaţă, fapt ce a menţinut vie speranţa salvatorilor.

Toate încercările anterioare de salvare au fost suspendate la începutul lunii aprilie, după ce experţii au estimat şanse de supravieţuire ca fiind minime. Cu o lungime de 12–15 metri, balena a înotat dezorientat timp de patru săptămâni în Marea Baltică, înainte de a eşua în apropierea insulei Poel.

Jeturi de apă, ridicarea pe perne pneumatice şi transportarea pe un sistem de pontoane 

Planul de intervenţie prevede eliberarea balenei cu ajutorul unor jeturi de apă, ridicarea ei pe perne pneumatice şi transportarea pe un sistem de pontoane, sub supravegherea permanentă a medicilor veterinari. Cei doi antreprenori implicaţi au anunţat că vor începe imediat operaţiunile şi au redenumit balena „Hope” („Speranţă”).

Mobilizarea pentru salvarea cetaceului este uan amplă: pompieri, scafandri, biologi, veterinari şi poliţişti maritimi sunt implicaţi încă din 23 martie, când animalul a fost observat pentru prima dată în dificultate.

Balena a eșuat la începutul lunii. FOTO captura YouTube NRD News Nord Magazin
Balena a eșuat la începutul lunii. FOTO captura YouTube NRD News Nord Magazin

Povestea balenei eșuate a captat atenţia publicului german şi chiar a preşedintelui Frank-Walter Steinmeier, care urmează să discute cu experţii locali.

Intensitatea emoţiei publice a generat însă şi excese, ministrul Till Backhaus denunţând ameninţări la adresa salvatorilor, apeluri false pentru donaţii şi materiale falsificate, inclusiv videoclipuri generate cu inteligenţă artificială.

Aamintim că, în 2023, un caşalot cu lungimea de 17 metri a murit după ce a eşuat pe o plajă din Bali, o insulă din Indonezia.

