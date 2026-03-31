Mojtaba Khamenei nu e află în Rusia, confirmă Moscova: „Este în Iran, însă, din motive evidente, evită să apară în public”

Ambasadorul Rusiei în Iran, Alexei Dedov, a declarat că Mojtaba Khamenei se află în țara sa și nu în Rusia, contrazicând speculațiile recente. Mojtaba Khamenei nu a apărut încă în public de la preluarea funcției și nici vocea sa nu a fost auzită.

„Așa cum conducerea iraniană a afirmat în repetate rânduri, noul lider este în Iran, însă, din motive evidente, evită să apară în public”, a explicat ambasadorul, citat de publicația rusă RTVI și Times of Israel.

Mojtaba Khamenei nu a apărut încă în public de la preluarea funcției și nici vocea sa nu a fost auzită. În schimb, i-au fost atribuite câteva declarații transmise prin presa de stat iraniană.

Duminică, Mojtaba Khamenei a transmis un mesaj Consiliului Suprem al Irakului, prin intermediul ambasadorului Iranului la Bagdad, mulțumind poporului irakian pentru sprijinul față de Iran, potrivit NDTV World și agenției ISNA.

Anterior, pe 20 martie, cu ocazia Anului Nou persan, el a emis un mesaj scris în care proclama „victoria asupra dușmanilor Republicii Islamice” și sublinia unitatea compatrioților săi în fața adversarilor.

Îngrijorări internaționale și declarațiile lui Trump

Informațiile despre lipsa sa de la aparițiile publice au alimentat speculații internaționale privind starea sa de sănătate. Acum două săptămâni, președintele american Donald Trump a declarat că nu este clar dacă Mojtaba Khamenei mai este în viață, menționând că „nimeni nu l-a văzut, ceea ce este neobișnuit”, după atacul aerian.

Autoritățile de la Teheran susțin însă că liderul se află în Iran și că evită aparițiile publice „din motive de înțeles”, fără a oferi detalii suplimentare despre starea sa sau locul exact unde se află.