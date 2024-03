Moartea stupidă a unei miliardare: a intrat cu spatele, cu autoturismul Tesla, într-un iaz. Sunt analizate problemele tehnice ale mașinii

Miliardara Angela Chao și-a pierdut viața după ce a intrat cu spatele, cu mașina sa Tesla, într-un iaz.

Angela Chao, magnat de transport maritim, este cumnata liderului minorității din Senat, Mitch McConnell,

În timp ce pleca de la o petrecere la o fermă din afara orașului Austin luna trecută, Chao a încercat să efectueze un viraj în trei puncte cu SUV-ul său Tesla Model X, a relatat The Wall Street Journal. Însă ea a pus din greșeală în marșarier. Mașina a trecut peste un terasament și a ajuns într-un iaz, potrivit yahoo.com.

Eroarea a fost fatală. Dar nu a fost prima dată când Chao a pus din greșeală mașina în marșarier, a relatat Journal.

Chao nu este nici singura persoană care a avut probleme cu schimbătorul de viteze Tesla. Business Insider a găsit 12 plângeri legate de funcția de mers înapoi a Tesla într-o bază de date cu reclamații ale consumatorilor de automobile, păstrată de Departamentul de Transport al SUA.

Șapte dintre aceste plângeri au fost făcute de persoane care au spus că modul în care Tesla a proiectat schimbătorul de viteze a fost confuz, ceea ce a dus la faptul că uneori au pus mașina în marșarier când voiau să o pună în marșarier sau invers. Celelalte cinci plângeri au fost depuse de persoane care au declarat că mașinile lor păreau să treacă de la mersul înainte la mers înapoi fără avertisment.

Problema a ajuns și pe forumurile Tesla, unde un proprietar de Tesla din 2022 a scris că a "trecut din greșeală în marșarier în loc de mers înapoi" de trei ori în cei doi ani de când are mașina.

Un alt proprietar de Tesla a scris în 2022 că "aproape a avut un accident" din cauza confuziei cu privire la modul de a pune mașina în marșarier. "În prima lună de când am avut mașina mea am făcut ceva similar", a răspuns un alt utilizator.

Cu toate acestea, în contextul mașinilor notorii cu erori, problemele legate de schimbarea vitezei de mers înapoi sunt relativ mărunte. Baza de date federală în care BI a localizat 12 preocupări legate de schimbarea vitezei de mers înapoi conținea un total de 4.228 de plângeri legate de Tesla.

Prin comparație, Departamentul de Transport a primit peste 700 de plângeri privind așa-numita "frânare fantomă", sau tendința Teslas cu pilotul automat activat de a frâna pentru pericole imaginare în timp ce se află în plin trafic. Cel puțin o persoană a murit la bordul unei Tesla ca urmare a frânării fantomă. Autoritățile de reglementare au deschis o investigație privind frânarea fantomă la Tesla în 2022.

În funcție de model și an, Tesla are două schimbătoare de viteze diferite. Nu este clar ce model de an conducea Chao, dar ambele mecanisme au generat plângeri.

Înainte de sfârșitul anului 2021, șoferii tuturor Teslas-urilor treceau în marșarier prin apăsarea pedalei de frână și apăsarea în sus a unei manete de viteze din dreapta volanului - o mișcare despre care unii reclamanți au spus că este confuză deoarece, pentru unele modele și ani, aceeași mișcare pe maneta de viteze dezactivează modul de pilot automat al mașinii atunci când nu este apăsată frâna.

Un șofer al unei Tesla Model Y a declarat că a pus din greșeală mașina în marșarier în 2022 în timp ce aștepta la semafor, evitând la limită o coliziune.

Când semaforul s-a făcut verde, ei au apăsat "instinctiv" în sus tija de viteze din dreapta pentru a dezactiva pilotul automat și a putea vira la stânga, au declarat ei pentru DOT.

"Din păcate, acest comportament "condiționat" al meu a pus din greșeală mașina în marșarier!!! Am apăsat accelerația și aproape că am intrat cu spatele în mașina din spatele meu", a scris reclamantul către agenție. "Sunt 99% sigur că nu aveam piciorul pe pedala de frână, deoarece o folosesc foarte rar în zilele noastre", a scris acesta, precizând că se bazează pe modul de pilot automat al mașinii pentru a frâna pentru el.

"Deși îmi dau seama cu siguranță că sunt pe deplin responsabil pentru această confuzie, cred că inginerii de siguranță de la Tesla ar putea dori să exploreze acest scenariu și să caute o măsură de siguranță preventivă", au continuat ei. "Poate că software-ul poate împiedica mașina să treacă în marșarier dacă nu este apăsată pedala de frână. Sau poate un indicator \"r\" mult mai mare care să clipească și să emită un semnal sonor. Sunt sigur că este o soluție ușoară".

Mașinile Tesla Model X și Model S produse după 2021 vin cu un schimbător de viteze cu ecran tactil. Șoferii pun mașina în marșarier trăgând în jos o pictogramă de pe consola centrală. Această schimbare a generat, de asemenea, plângeri.

Un șofer Tesla a declarat pentru DOT în 2022 că schimbătorul de viteze cu ecran tactil este "neintuitiv și periculos", adăugând că "a avut un incident minor din cauza faptului că nu a reușit să treacă la marșarier, s-a blocat la marșarier, apoi a lovit un vehicul parcat într-o parcare la viteză mică".