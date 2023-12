Moartea activistului palestinian Refaat Alareer într-un bombardament israelian provoacă revoltă în Gaza: „L-au informat că îl vor ucide”

Moartea cunoscutului poet şi activist palestinian Refaat Alareer într-un bombardament israelian în Gaza a provocat vineri un puternic şoc cauzei palestiniene, transmite EFE.

"Frântă, inima mea este frântă", a scris prietenul activistului palestinian, poetul Mosab Abu Toha, pe rețeaua de socializare X după ce a aflat că joi "Alareer a fost ucis împreună cu familia sa" în Fâşia Gaza.

Un alt prieten al lui Alareer, jurnalistul Ahmed Alnaouq, a publicat pe aceeaşi reţea de socializare: "Tu câştigi Refaat. Şi noi pierdem. Acum eşti într-un loc mai bun, nu ca noi". "Uciderea lui Refaat este tragică, dureroasă şi scandaloasă", a adăugat el.

"Îţi promitem să îţi spunem povestea pentru totdeauna. Nu te vom uita şi nu-i vom uita niciodată pe cei ucişi", a adăugat bărbatul care, alături de Alareer, a fost unul dintre fondatorii We Are Not Numbers, un proiect de sprijinire a tinerilor din Gaza pentru a deveni scriitori în limba engleză.

Acest proiect este susţinut de organizaţia pentru drepturile omului Monitor Euro-Mediteranean, al cărei director, Ramy Abdu, a acuzat la rândul său într-un mesaj pe X că poetul a fost ucis în mod deliberat.

Prietenii și susținătorii spun că a fost ucis în mod deliberat

Refaat primise "un telefon de la serviciile secrete israeliene despre localizarea sa, în şcoala în care se refugiase. L-au informat că îl vor ucide. A plecat din şcoală pentru că nu a vrut să-i pună pe alţii în pericol", a explicat Abdu.

Dar apartamentul surorii lui în care căutase adăpost a fost bombardat şi amândoi au murit împreună cu cei patru copii ai femeii, a declarat Abdu.

"If I must die, let it be a tale'' (Dacă trebuie să mor, să fie o poveste - n.r.) este titlul ultimei poezii pe care Alareer, care avea 44 de ani şi şase copii, a difuzat-o pe reţelele de socializare.

Printre lucrările sale în limba engleză se numără "Gaza Writes Back" (2014) şi "Gaza Unsilenced" (2015) sau eseurile "Gaza Asks: When Shall this Pass?" (2022) şi "They even keep our cadavres: Dying in Israeli prisons" (2023).

Alareer - un intelectual pasionat de Shakespeare, dar criticat pentru declaraţiile sale controversate la adresa Israelului - era şi profesor de literatură engleză la Universitatea Islamică din Gaza.

Israelul a lansat o amplă operaţiune pentru "anihilarea" mişcării islamiste palestiniene Hamas, ca răspuns la atacul grupării palestiniene asupra teritoriului israelian la 7 octombrie, care a provocat 1.200 de morţi, majoritatea civili, potrivit autorităţilor israeliene.

În Gaza, ofensiva şi bombardamentele armatei israeliene au făcut aproape 17.500 de morţi, dintre care 70% femei, copii şi tineri sub 18 ani, potrivit Ministerului Sănătăţii Hamas.

A refuzat să părăsească nordul Gazei

La câteva zile după începerea operaţiunilor terestre israeliene la sfârşitul lunii octombrie, Refaat Alareer a declarat că a refuzat să părăsească nordul Gazei, epicentrul luptelor la acea vreme.

"Nu există un loc sigur în Gaza, de aceea a ales să rămână în casa lui", a explicat pentru AFP vărul său Mohamed Alareer, care şi-a pierdut "un prieten pe viaţă, căzut martir".

''Toată familia l-a rugat să plece pentru că era foarte periculos, dar el a răspuns mereu: 'Sunt doar un profesor universitar, un civil, la mine acasă. Nu voi pleca''', povesteşte acest profesor de istorie, prezent vineri la înmormântarea lui Alareer. "Ocupaţia (israeliană) este nemiloasă şi nu are nicio consideraţie pentru academicieni, medici, profesori sau jurnalişti", a adăugat el.

După 7 octombrie, Refaat Alareer a fost criticat pentru anumite postări pe platforma X, unde avea peste 95.000 de abonaţi.

El contesta în special "minciunile/acuzaţiile de viol care îi vizează pe palestinieni", "acuzaţii" folosite, potrivit lui, ca "o cortină de fum pentru a justifica genocidul din Gaza", cu referire la presupusele acuzaţii de violenţă sexuală comise de militanţi Hamas în 7 octombrie. Mişcarea islamistă a respins aceste acuzaţii. Medici şi oficiali israelieni au declarat, în schimb, că multiple acte de violenţă - inclusiv viol, viol în grup şi mutilare - au fost deja documentate pe scară largă, susţinute de mărturii directe şi investigaţii criminalistice.

Refaat Alareer a stârnit, de asemenea, o controversă în timpul unui interviu acordat BBC, descriind atacul din 7 octombrie drept "legitim şi moral" şi comparându-l "cu revolta din ghetoul (evreiesc) din Varşovia" din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.