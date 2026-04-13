Numire surpriză la vârful Mossad: Roman Gofman, general fără experiență în spionaj, validat de Netanyahu. Pariu riscant sau nou început pentru serviciul secret israelian?

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat oficial numirea general-maiorului Roman Gofman în funcția de director al Mossad, confirmând o decizie care a stârnit deja controverse în interiorul establishmentului de securitate.

Actual secretar militar al premierului, Gofman urmează să preia conducerea serviciului extern de informații pe 2 iunie, când se încheie mandatul actualului șef, David Barnea.

Validarea a venit după luni de blocaje și verificări, inclusiv din partea comisiei conduse de fostul președinte al Curții Supreme, Asher Grunis, pe fondul unor controverse din trecutul profesional al lui Gofman, scrie Jerusalem Post.

Un outsider la conducerea unui serviciu de elită

Numirea marchează o ruptură de tradiție: majoritatea directorilor Mossad din ultimele decenii au provenit din interiorul agenției. În cazul lui Gofman, vorbim despre un militar de carieră, fără experiență directă în spionaj.

La 49 de ani, născut în Belarus și emigrat în Israel în adolescență, Gofman nu era considerat, până recent, un favorit pentru această poziție. Ascensiunea sa rapidă este văzută de unii analiști drept rezultatul sprijinului politic direct din partea premierului.

În același timp, relația sa cu șeful Statului Major, Eyal Zamir, a fost atent analizată în culise. Surse citate în presa israeliană indică faptul că, în ciuda unor rezerve inițiale, Gofman beneficiază în prezent de susținerea acestuia.

Posibile tensiuni interne în Mossad

Numirea nu este lipsită de riscuri. Există deja semnale că o parte dintre oficialii Mossad ar putea demisiona în semn de protest, nemulțumiți că unul dintre candidații interni nu a fost ales.

Totuși, astfel de mișcări nu sunt neobișnuite: fiecare schimbare de leadership aduce reașezări interne, iar „linia a doua” este, de regulă, pregătită să preia funcții cheie.

Marea întrebare: poate învăța din mers?

Adevărata provocare nu este însă politică, ci operațională: poate un general fără experiență în intelligence să conducă eficient una dintre cele mai sofisticate agenții de spionaj din lume?

Istoria oferă exemple contradictorii. Meir Dagan, tot general fără background în Mossad, a devenit unul dintre cei mai apreciați lideri ai agenției. În schimb, Danny Yatom a fost nevoit să demisioneze după un mandat scurt, marcat de eșecuri.

Profilul unui comandant dur

Cei care îl cunosc pe Gofman îl descriu drept un militar extrem de serios, concentrat exclusiv pe misiune, cu o abordare directă și uneori tăioasă.

Are reputația unui lider curajos și decisiv. În cariera sa militară, a fost implicat în operațiuni dificile în Gaza și Cisiordania, iar în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023 a fost rănit în luptă, devenind unul dintre cei mai înalți ofițeri răniți în conflict.

Susținătorii săi spun că acest tip de experiență de front îi conferă credibilitate în fața agenților pe care îi va trimite în misiuni periculoase.

Critici: impulsivitate și lipsă de experiență

Criticii atrag însă atenția asupra riscurilor. Conducerea unui serviciu de informații presupune răbdare strategică și decizii calibrate, nu reacții rapide de tip militar.

Un episod controversat din cariera sa – o operațiune de război psihologic în care a fost implicat un minor – este invocat drept exemplu de judecată discutabilă.

De asemenea, există îngrijorări privind lipsa sa de experiență în mediul geopolitic occidental și nivelul mai redus de engleză comparativ cu predecesorii săi, deși vorbește fluent rusa – un avantaj în relația cu Vladimir Putin.

Relația cu Netanyahu – atu sau vulnerabilitate?

Un alt punct sensibil îl reprezintă apropierea sa de premierul Netanyahu și de cercul acestuia. Deși criticii văd aici un potențial conflict de interese, susținătorii amintesc că și Yossi Cohen a fost acuzat de o relație prea strânsă cu liderul politic, fără ca acest lucru să-i afecteze performanța.

În plus, faptul că Mossad răspunde direct premierului poate transforma această relație într-un avantaj operațional, facilitând aprobarea rapidă a unor misiuni sensibile.

Un pariu strategic

În esență, numirea lui Gofman este un pariu: pe curaj, adaptabilitate și capacitatea de a învăța rapid într-un domeniu complet nou.

Are în favoarea sa experiența militară solidă, sprijinul politic și reputația de lider decisiv. Împotriva sa – lipsa experienței în intelligence, necunoașterea profundă a mecanismelor interne ale Mossad și riscul de a acționa prea impulsiv.

Răspunsul va deveni clar după 2 iunie, când Roman Gofman va prelua oficial conducerea uneia dintre cele mai influente agenții de informații din lume, într-un context geopolitic deja extrem de tensionat, notează JP.