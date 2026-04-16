search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul, de la 14.30

Misiune critică în Strâmtoarea Ormuz: Marina SUA vânează mine iraniene pentru protejarea rutelor maritime

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Marina Statelor Unite are o nouă misiune critică în Strâmtoarea Ormuz: să găsească și să distrugă orice mină marină iraniană înainte ca aceasta să provoace și mai mult haos în economia globală.

Marina SUA vânează mine în Strâmtoarea Ormuz FOTO Shutterstock
Stocul Iranului, format din mii de mine, nu a fost complet distrus, chiar și în condițiile în care a fost diminuat de campania americano-israeliană. Serviciile de informații militare americane cred că unele dintre aceste mine au fost deja amplasate pe mare, potrivit unui oficial american informat asupra situației, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta operațiuni în desfășurare, scrie POLITICO.

Simpla amenințare a violenței iraniene împotriva navelor comerciale a fost suficientă pentru a paraliza strâmtoarea, aruncând piețele energetice în haos. Dacă o mină ar avaria sau ar distruge o navă comercială, traficul de petroliere ar încetini și mai mult, sau chiar s-ar opri complet agravând criza energetică globală, mai notează publicația.

Peste o duzină de nave de război americane se află deja în regiune, iar altele sunt pe drum. Acestea au ca misiune principală aplicarea blocadei impuse de președintele Donald Trump asupra transporturilor maritime iraniene din și din jurul Golfului Persic.

Însă ele sunt folosite și ca nave de deminare, coordonând nave de suprafață, elicoptere și drone subacvatice într-o misiune periculoasă menită să distrugă aceste arme greu de detectat înainte ca ele să explodeze.

Iranul poate amplasa rapid noi mine în zonă

Căutarea minelor „este ca și cum ai smulge păpădii din curte ca să creezi o potecă pe care să poți merge fără să calci pe ele”, a spus Steven Wills, fost ofițer de marină și expert la United States Navy League Center for Maritime Strategy. Dar este și similar cu tunsul gazonului, spune Wills, deoarece o zonă curățată într-o zi poate fi reîncărcată relativ ușor cu mine de către ambarcațiuni iraniene mici, ceea ce face operațiunea una consumatoare de timp și fără sfârșit.

Până acum, Marina SUA nu a descoperit nicio mină iraniană. Totuși, traficul maritim a scăzut aproape complet, deoarece operatorii comerciali rămân precauți, ceea ce face cu atât mai important ca armata americană să demonstreze existența unor rute sigure de trecere.

„Astăzi, am început procesul de stabilire a unei noi rute de tranzit și vom împărtăși în curând această cale sigură industriei maritime pentru a încuraja fluxul liber al comerțului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandant CENTCOM, în weekend.

O simulare recent realizată de Bryan Clark, fost ofițer de marină la Hudson Institute, a arătat că rutele maritime ar putea fi curățate în câteva săptămâni folosind noile tehnologii desfășurate de navele americane. „Iar dacă nu sunt minate și doar vrei să creezi un culoar sigur prin care să ghidezi navele, ar putea dura doar câteva zile”, a adăugat Clark.

Iranul este capabil să amplaseze mai multe tipuri de mine, inclusiv variante care se așază pe fundul mării și se activează când o navă trece deasupra. Unele sunt ancorate pe fundul mării, iar mina plutește imediat sub suprafață, iar altele se deplasează odată cu curenții.

Tehnologia americană cu drone ar putea fi un avantaj-cheie în vânătoarea acestor arme. Lansate de pe nave ale Marinei, dronele subacvatice Knifefish și Kingfish folosesc sonarul pentru a identifica obiecte pe fundul oceanului sau în apropierea suprafeței.

„CENTCOM a făcut acest tip de operațiuni suficient de des încât probabil are deja hărți destul de bune ale fundului mării”, a spus Wills. „Așa că pot trimite un sistem fără echipaj și să verifice: «Ok, aici e ceva diferit. Asta sugerează clar că se întâmplă ceva».”

Prezență militară americană în creștere în Golful Persic

Mai multe nave se îndreaptă spre regiune pentru a sprijini blocada și misiunea de deminare, potrivit datelor publice și sistemelor de urmărire a navelor.

Două nave specializate în lupta împotriva minelor din clasa Avenger, USS Chief și USS Pioneer, au plecat vineri din Singapore, îndreptându-se spre vest, către Orientul Mijlociu. Alte trei nave de luptă litorală, dislocate în Bahrain și echipate cu module de detectare și neutralizare a minelor, au fost retrase din Golf chiar înainte de primele lovituri asupra Iranului și ar putea reveni în regiune în curând.

Grupul amfibiu Boxer, cu 2.200 de pușcași marini la bord, se află în prezent în Pacific și se îndreaptă, de asemenea, spre Orientul Mijlociu. Când aceștia vor ajunge, numărul total al forțelor aflate în regiune va ajunge la aproape 5.000 de militari pe mare.

În total, aceste noi desfășurări vor ridica prezența americană în Orientul Mijlociu la peste 20 de nave, chiar dacă Trump a declarat marți, pentru Fox News, că războiul este „foarte aproape de final”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Un chinez prins cu 2.200 de furnici regine de grădină în bagaje va merge la închisoare. Una poate costa 200 de dolari. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
gandul.ro
image
Ieșeanul care a brevetat colectarea PET-urilor cu sacul extinde RVM-urile IZI în șase orașe: planul pentru România
mediafax.ro
image
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
fanatik.ro
image
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
libertatea.ro
image
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Începe reorganizarea companiilor de stat: 8 sunt propuse pentru închidere, 9 sunt eligibile pentru listarea la bursă. Lista completă
antena3.ro
image
Un preot din Oneşti a murit carbonizat. Reuşise să iasă la timp, dar ar fi uitat ceva în casă şi s-a întors
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
Punctaje la pensie crescute cu 100% la grupele de muncă. Instanța face dreptate pentru toți pensionarii. Cum?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Noua lege a facturilor în euro, explicată. Avantaje şi dezavantaje pentru români
playtech.ro
image
Gigi Becali e mic copil! Patronul FCSB n-a făcut niciodată așa ceva. Florentino Perez a intrat în vestiarul Realului și a dat un jucător afară: „Tu ieși”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Rusia vizează din nou Republica Moldova! Avertisment de la Moscova privind Transnistria
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei
click.ro
image
Cea mai prețioasă amintire pentru Dima Trofim, de Paște! „Am făcut cozonac, am vopsit ouă pentru prima dată cu fetița mea!”. Imagini de colecție cu familia actorului din „Destine cu parfum de lavandă”
click.ro
image
Când se celebrează în acest an Înălțarea Domnului. Data la care se suprapun trei sărbători importante în România
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Prince foto Profimedia jpg
Ultimele zile din viața lui Prince. Adevărul iese la iveală la 10 ani de la moartea lui: „Ceva nu era deloc în regulă…”
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei

OK! Magazine

image
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță