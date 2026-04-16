Misiune critică în Strâmtoarea Ormuz: Marina SUA vânează mine iraniene pentru protejarea rutelor maritime

Marina Statelor Unite are o nouă misiune critică în Strâmtoarea Ormuz: să găsească și să distrugă orice mină marină iraniană înainte ca aceasta să provoace și mai mult haos în economia globală.

Stocul Iranului, format din mii de mine, nu a fost complet distrus, chiar și în condițiile în care a fost diminuat de campania americano-israeliană. Serviciile de informații militare americane cred că unele dintre aceste mine au fost deja amplasate pe mare, potrivit unui oficial american informat asupra situației, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta operațiuni în desfășurare, scrie POLITICO.

Simpla amenințare a violenței iraniene împotriva navelor comerciale a fost suficientă pentru a paraliza strâmtoarea, aruncând piețele energetice în haos. Dacă o mină ar avaria sau ar distruge o navă comercială, traficul de petroliere ar încetini și mai mult, sau chiar s-ar opri complet agravând criza energetică globală, mai notează publicația.

Peste o duzină de nave de război americane se află deja în regiune, iar altele sunt pe drum. Acestea au ca misiune principală aplicarea blocadei impuse de președintele Donald Trump asupra transporturilor maritime iraniene din și din jurul Golfului Persic.

Însă ele sunt folosite și ca nave de deminare, coordonând nave de suprafață, elicoptere și drone subacvatice într-o misiune periculoasă menită să distrugă aceste arme greu de detectat înainte ca ele să explodeze.

Iranul poate amplasa rapid noi mine în zonă

Căutarea minelor „este ca și cum ai smulge păpădii din curte ca să creezi o potecă pe care să poți merge fără să calci pe ele”, a spus Steven Wills, fost ofițer de marină și expert la United States Navy League Center for Maritime Strategy. Dar este și similar cu tunsul gazonului, spune Wills, deoarece o zonă curățată într-o zi poate fi reîncărcată relativ ușor cu mine de către ambarcațiuni iraniene mici, ceea ce face operațiunea una consumatoare de timp și fără sfârșit.

Până acum, Marina SUA nu a descoperit nicio mină iraniană. Totuși, traficul maritim a scăzut aproape complet, deoarece operatorii comerciali rămân precauți, ceea ce face cu atât mai important ca armata americană să demonstreze existența unor rute sigure de trecere.

„Astăzi, am început procesul de stabilire a unei noi rute de tranzit și vom împărtăși în curând această cale sigură industriei maritime pentru a încuraja fluxul liber al comerțului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandant CENTCOM, în weekend.

O simulare recent realizată de Bryan Clark, fost ofițer de marină la Hudson Institute, a arătat că rutele maritime ar putea fi curățate în câteva săptămâni folosind noile tehnologii desfășurate de navele americane. „Iar dacă nu sunt minate și doar vrei să creezi un culoar sigur prin care să ghidezi navele, ar putea dura doar câteva zile”, a adăugat Clark.

Iranul este capabil să amplaseze mai multe tipuri de mine, inclusiv variante care se așază pe fundul mării și se activează când o navă trece deasupra. Unele sunt ancorate pe fundul mării, iar mina plutește imediat sub suprafață, iar altele se deplasează odată cu curenții.

Tehnologia americană cu drone ar putea fi un avantaj-cheie în vânătoarea acestor arme. Lansate de pe nave ale Marinei, dronele subacvatice Knifefish și Kingfish folosesc sonarul pentru a identifica obiecte pe fundul oceanului sau în apropierea suprafeței.

„CENTCOM a făcut acest tip de operațiuni suficient de des încât probabil are deja hărți destul de bune ale fundului mării”, a spus Wills. „Așa că pot trimite un sistem fără echipaj și să verifice: «Ok, aici e ceva diferit. Asta sugerează clar că se întâmplă ceva».”

Prezență militară americană în creștere în Golful Persic

Mai multe nave se îndreaptă spre regiune pentru a sprijini blocada și misiunea de deminare, potrivit datelor publice și sistemelor de urmărire a navelor.

Două nave specializate în lupta împotriva minelor din clasa Avenger, USS Chief și USS Pioneer, au plecat vineri din Singapore, îndreptându-se spre vest, către Orientul Mijlociu. Alte trei nave de luptă litorală, dislocate în Bahrain și echipate cu module de detectare și neutralizare a minelor, au fost retrase din Golf chiar înainte de primele lovituri asupra Iranului și ar putea reveni în regiune în curând.

Grupul amfibiu Boxer, cu 2.200 de pușcași marini la bord, se află în prezent în Pacific și se îndreaptă, de asemenea, spre Orientul Mijlociu. Când aceștia vor ajunge, numărul total al forțelor aflate în regiune va ajunge la aproape 5.000 de militari pe mare.

În total, aceste noi desfășurări vor ridica prezența americană în Orientul Mijlociu la peste 20 de nave, chiar dacă Trump a declarat marți, pentru Fox News, că războiul este „foarte aproape de final”.