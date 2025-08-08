search
Arestări şi proteste în Ierusalim după ce mai mulţi evrei ultraortodocși au refuzat ordinul de încorporare militară

0
Război în Israel
0
Publicat:

În Israel, tensiunile dintre guvernul condus de Benjamin Netanyahu și comunitatea evreilor ultraortodocși au escaladat, după ce armata a început trimiterea ordinelor de recrutare către bărbați haredi.

Imagini și materiale video apărute online arată ofițeri de poliție israelieni îndepărtând cu forța demonstranții ultraortodocși care au blocat străzile Ierusalimului. Aceștia protestează față de înrolarea în armata israeliană și de arestarea studenților din școlile religioase, acuzați că au evitat ordinul de recrutare.

Tensiunile au reizbucnit după ce, în această săptămână, numeroși evrei haredi au început să primească ordine de prezentare la comisariatele militare, punând capăt unei scutiri vechi de decenii, acordată celor care își dedică viața studiului textelor sacre.

Conform unui aranjament stabilit în 1948, bărbații ultraortodocși au fost scutiți de serviciul militar obligatoriu atâta timp cât studiază în yeshive, seminarii religioase iudaice. Această excepție, valabilă de facto timp de decenii, a fost contestată în anii 2000 de Curtea Supremă, obligând guvernele să adopte soluții temporare, deseori generatoare de crize politice.

În prezent, presiunea justiției asupra executivului a crescut, în condițiile în care nu există o lege clară care să mențină scutirea. Din iunie 2024, guvernul trebuie să aplice ordinul de înrolare în absența unui cadru legal care să îi protejeze pe haredi de recrutare.

În contextul războiului prelungit împotriva Hamas în Gaza și al altor provocări militare, armata israeliană spune că are nevoie urgentă de 12.000 de recruți suplimentari şi a început să trimită ordine de înrolare comunităţii evreilor ultraortodocşi.

Deşi se estimează că aproximativ 80.000 de bărbați haredi cu vârste între 18 și 24 de ani sunt eligibili pentru serviciul militar, în ultimul an, doar 2.700 de ultraortodocși au intrat în rândurile forțelor armate.

Protestele, amplificare de presa afiliată partidelor Shas și Degel HaTorah

Arestarea a doi studenți yeshiva miercuri, 6 august, a declanșat o reacție virulentă din partea presei ultraortodoxe. Ziarele afiliate partidelor Shas și Degel HaTorah au publicat titluri cu litere mari albe pe fond negru: „Război”  sau „Un război pentru Dumnezeu”, subliniind că lumea haredi este „pregătită pentru o luptă acerbă”.

De asemenea, un purtător de cuvânt al rabinului Dov Lando, lider spiritual al Degel HaTorah, a acuzat autoritățile că Israelul „a declarat război studenților yeshiva”, declaraţie care a amplificat și mai mult tensiunea politică, alimentând protestele și diviziunile din societatea israeliană.

