Ministrul de Externe al Turciei avertizează că Țările din Golf ar putea lua măsuri dacă războiul din Iran persistă

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat sâmbătă că țările din Golf au afirmat, în cadrul unei reuniuni desfășurate în capitala Arabiei Saudite, Riad, că ar putea fi nevoite să ia măsuri dacă situația actuală persistă, subliniind creșterea nivelului de risc.

Fidan a făcut declarații jurnaliștilor și a răspuns la câteva întrebări referitoare la turneul său regional care a cuprins Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU).

Ministrul de Externe a spus că țările din Golf estimează că războiul va mai dura încă două sau trei săptămâni, subliniind importanța Statelor Unite în această chestiune, potrivit AA.com.

El a adăugat că țările din Golf au declarat încă de la început că nu vor permite ca spațiul lor aerian sau bazele de pe teritoriul lor să fie utilizate împotriva Iranului și că nu vor lua parte la acest război. Acesta a mai adăugat că aceste țări au mai spus că Iranul a lansat în mod deliberat atacuri nu numai asupra bazelor militare, ci și asupra infrastructurii civile și a țintelor economice.

„Israelul va încerca să influențeze SUA și va căuta să împiedice un armistițiu sau realizarea păcii pe termen scurt. Există o evaluare din ce în ce mai răspândită conform căreia pozițiile inițiale ale SUA și ale Israelului se îndepărtează una de alta. Acest lucru, la rândul său, ar putea duce la un război mai îndelungat”, a declarat el reporterilor în capitala Turciei, Ankara.

Fidan a afirmat că negocierile în timp ce războiul este în desfășurare nu par foarte probabile.

El a adăugat, totuși, că o posibilitate de luat în considerare este ca, în urma unui armistițiu pe termen scurt, „părțile să poată începe negocierile în acea perioadă, păstrându-și totodată opțiunea de a relua războiul în cazul în care discuțiile eșuează. Israelul ar putea adopta o politică de prelungire a războiului cât mai mult posibil, pentru a provoca daune mai mari Iranului.”

Menționând că Tel Avivul a inițiat războiul, Fidan a spus că problema nu este lipsa planurilor de a pune capăt războiului, ci mai degrabă lipsa de voință a Israelului de a urmări pacea.

Multe lucruri se pot schimba în Golf

După război, pot avea loc multe schimbări în țările din Golf, a spus Fidan, adăugând că țările ar putea începe să caute noi opțiuni în domeniul apărării.

„După încheierea războiului, țările din Golf își pot expune clar așteptările față de Iran, iar dacă anumite condiții sunt îndeplinite, accentul s-ar putea muta pe cooperarea economică. Și Iranul ar putea veni cu anumite cereri privind bazele americane din Golf”, a spus el.

„Constatăm că încrederea în Turcia a crescut după acest război. Încă de la început, nu am adoptat o poziție ambiguă. Toată lumea vede că am spus clar tuturor părților ce era greșit. Am subliniat, în cei mai fermi și clari termeni, că atât ceea ce s-a făcut Iranului, cât și ceea ce s-a făcut țărilor din Golf a fost greșit”, a declarat el.

Subliniind că nu doresc în niciun fel ca situația să „se transforme într-un război prelungit care ar atrage întreaga regiune”, Fidan a spus că Ankara va continua să utilizeze toate canalele diplomatice, „în special inițiativele regionale, cum ar fi întâlnirea care a avut loc ieri la Riad, pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil”.

Turcia cere Iranului să evite o „nouă escaladare”

Reuniunea de la Riad a avut ca scop găsirea unui „numitor comun”

Referindu-se la reuniunea de la Riad din 19 martie, găzduită de Arabia Saudită, Fidan a declarat că țările din Golf au organizat această reuniune cu un singur punct pe ordinea de zi.

„Întâlnirea a avut loc pentru a aduna evaluările țărilor din regiune cu privire la atacurile efectuate de Iran împotriva acestor țări. Toate țările din regiune afectate direct sau indirect de război s-au aflat la masa discuțiilor. Scopul a fost acela de a căuta un teren comun.”

Fidan a spus că toți participanții la întâlnire au subliniat urgența situației, adăugând că întâlnirea a avut o singură temă pe ordinea de zi și că declarația comună a reflectat, de asemenea, acest lucru.

„Ne menținem poziția de principiu. Ne opunem atât agresiunii și expansionismului Israelului, cât și acțiunilor Iranului menite să extindă războiul în întreaga regiune. Deși întâlnirea de la Riad a fost organizată exclusiv în jurul agendei privind Iranul, am subliniat rolul Israelului în declanșarea acestui război. Mai mult, ne-am asigurat că declarația comună face referire la amenințarea reprezentată de expansionismul Israelului în regiune”, a spus el.

„Au exprimat aceste critici la cel mai înalt nivel pe toate platformele și au luat măsuri în consecință”, a declarat Fidan, subliniind că Turcia a fost țara care a criticat cel mai vehement Israelul încă de la început.

În ceea ce privește medierea, Fidan a afirmat: „Propunerile pe care le prezentăm din perspectiva noastră fac, de fapt, parte dintr-o căutare a stabilității, lucru care este în interesul tuturor.”

„Dar când părțile acordă prioritate câștigului, victoriei sau dominației în detrimentul stabilității, problema se mută într-un alt punct. În acest caz, discuțiile se țin doar de dragul discuțiilor. Ele sunt purtate pentru a promova agenda principală într-un mod diferit. Primim indicii în acest sens.”

Relațiile cu UE rămân importante

Subliniind poziția președintelui Recep Tayyip Erdogan cu privire la relațiile cu UE, Fidan a afirmat că „ne așteptăm, de asemenea, la apariția unei voințe politice în Europa pentru a duce la bun sfârșit procesul de aderare al țării noastre”, atrăgând atenția asupra faptului că obiectivul Turciei nu s-a schimbat.

Fidan a afirmat că menținerea unor relații bune cu UE rămâne foarte importantă din toate punctele de vedere, în orice caz, adăugând că modernizarea Uniunii Vamale și liberalizarea vizelor sunt chestiuni importante și că discuțiile pe aceste teme continuă.

„Menținem un anumit grad de stabilitate în relații. Acestea nu se deteriorează și s-ar putea îmbunătăți și mai mult”, a adăugat el.

Menționând că UE are nevoie de Turcia într-o serie de domenii, inclusiv combaterea migrației ilegale și a terorismului, el a spus: „De asemenea, ne solicită constant ajutorul în chestiuni precum evacuarea cetățenilor lor din Iran, Orientul Mijlociu și din alte părți. Oferim sprijinul necesar și în aceste chestiuni. Capacitățile noastre militare sunt deja clare.”

„Instituțiile relevante continuă să lucreze la cele șase criterii rămase privind liberalizarea vizelor”, a adăugat el.