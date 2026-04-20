Un atac armat a avut loc luni la situl arheologic Teotihuacán din Mexic și s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea altor cel puțin șase persoane, au anunțat autoritățile mexicane din domeniul securității, relatează CNN.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat a deschis focul în zona popularului obiectiv turistic, situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Mexico City, în apropierea Piramidei Lunii. Atacatorul a ucis o turistă canadiană înainte de a se sinucide, au transmis oficialii pe platforma X.

Forțele de ordine au recuperat de la fața locului o armă de foc, o armă albă și muniție, la faţa locului, unde au fost mobilizate poliţia şi Garda Naţională, potrivit unui comunicat al Cabinetului Federal de Securitate. Autoritățile au confirmat că șase persoane au fost rănite – patru prin împușcare și două în urma căzăturilor provocate de panică.

Printre răniți se numără doi cetățeni columbieni, un canadian și un rus. Aceștia primesc îngrijiri medicale, iar autoritățile au precizat că situația este acum sub control.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis un mesaj de solidaritate pentru victime și familiile acestora, anunțând că instituțiile federale, statale și locale colaborează pentru gestionarea incidentului. De asemenea, Ministerul mexican de Externe a transmis că autoritățile mexicane sunt în contact cu ambasadele din țările ai căror cetățeni au fost răniți.

Incidentul survine într-un context de atenție sporită asupra securității în Mexic, pe fondul pregătirilor pentru afluxul de turiști așteptat cu ocazia Cupei Mondiale în această vară.

Teotihuacán, sit UNESCO și una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Mexic, găzduiește faimoasele Piramide ale Soarelui și Lunii și atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume.

Teotihuacan este cel mai important monument al perioadei clasice a civilizaţiei prehispanice, care a atins apogeul în Valea Mexicului între secolele I şi al VII-lea.