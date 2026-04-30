SUA l-au pus sub acuzare pe guvernatorul statului Sinaloa și alți oficiali pentru complicitate la trafic de droguri

Parchetul federal din New York l-a pus sub acuzare cu privire la complicitate în vederea traficului de droguri pe guvernatorul statului mexican Sinaloa, Ruben Rocha Moya, într-o rară acţiune împotriva unui oficial mexican în funcţie, acesta împreună cu alți oficiali fiind acuzați de presupuse legături cu crima organizată, relatează AFP.

Forțe de ordine în orașul Mazatlán, statul Sinaloa FOTO shutterstock
Ruben Rocha Moya, membru al Partidului Morena, care se află la putere în Mexic, guvernează statul Sinaloa (nord-vest) din 2021. În mandatul său, statul a fost zguduit de confruntări armate violente între facţiuni ale cartelului cu acelaşi nume, potrivit news.

Rocha Moya şi alţi nouă actuali sau foşti oficiali mexicani sunt acuzați de faptul că s-au asociat cu cartelul Sinaloa „pentru a distribui cantităţi masive de droguri în Statele Unite”.

Printre ceilalţi oficiali se află senatorul din Morena Enrique Inzunza, un ales de la conducerea oraşului Culiacan, capitala statului, Juan de Dios Gamez, adjunctul procurorului statului, Damaso Castro, şi ministrul local al Administrației şi Finanțelor, Enrique Diaz Vega.

Rocha Moya a respins miercuri pe X aceste acuzaţii drept „lipsite de orice adevăr şi de orice fundament”.

„Acest atac nu vizează doar persoana mea, ci şi Mişcarea «A Patra Transformare»”, a scris el.

Legături cu El Chapo?

Ministerul mexican de Externe a anunţat că va protesta pe lângă Washington.

Tratatele aflate în vigoare între cele două ţări „prevăd confidenţialitatea informaţiei, iar de aceea o notă de protest va fi trimisă Ambasadei Statelor Unite, din cauza modului în care această informaţie a fost făcută publică”, a anunţat într-un comunicat diplomaţia mexicană.

Ministerul a comunicat, fără să-l menţioneze expres pe guvernatorul Sinaloa, că Guvernul american a prezentat cereri de extrădare vizând „mai multe persoane”.

Aceste documente nu conţin „probe care să permită să se stabilească responsabilitatea”, precizează ministerul.

Miercuri seara, Parchetul General al Mexicului a anunţat deschiderea unei anchete împotriva persoanelor vizate, menită „să determine dacă există probe care să permită să se stabilească în ce măsură acuzaţiile formulate de către autorităţile americane au la bază fundamente juridice”, a anunţat un purtător de cuvânt, Ulises Lara.

Parchetul de la New York afirmă că facţiunea fiilor lui Joaquin Guzman, alias El Chapo, din cartelul Sinaloa - cunoscută sub numele de „Chapitos” - l-a ajutat pe Rocha Moya să fie ales în postul de guvernator.

„În schimb, atât înainte, cât şi după ce a devenit guvernator, Rocha Moya s-a întâlnit cu Chapitos, cărora le-a promis o protecţie în timp ce ei distribuie cantităţi masive de droguri în Statele Unite”, potrivit parchetului newyorkez.

Oficialii politici şi reprezentanţii forţelor de ordine urmăriţi „au abuzat de autoritatea lor pentru a susţine cartelul, expunând victimele unor ameninţări şi violenţe”, se arată în actul american de acuzare.

El Chapo ispăşeşte în prezent o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă în Statele Unite.

Doi dintre fiii săi, foşi conducători ai Chapitos, sunt de asemenea deţinuţi în Statele Unite.

Presiuni din partea SUA

Ruben Rocha Moya, în vârstă de 78 de ani, a fost senator în statul Sinaloa.

Mandatul său de guvernator a fost marcat de violenţe între Chapitos şi moştenitori ai altui cofondator al Cartelului Sinaloa, Ismael Zambada, alias El Mayo, arestat în iulie 2024 şi încarcerat în Statele Unite.

Confruntările armate înrte aceste două grupări s-au soldat cu sute de morţi şi de dispăruţi în Sinaloa.

Cartelul Sinaloa este una dintre cele şase organizaţii mexicane implicate în traficul de droguri care au fost desemnate drept „organizaţii teroriste” de către administrația lui Donald Trump.

Acesta exercită presiuni asupra Mexicului pentru a pune capăt traficului de droguri către Statele Unite - mai ales traficului cu fentanil - şi ameninţă să impună taxe vamale sau chiar să intervină împotriva traficanților de droguri pe teritoriul mexican.

Guvernul Sheinbaum și-a intensificat operaţiunile împotriva baronilor drogurilor din ţară, precum, de pildă, cea care l-a vizat pe liderul cartelului Jalisco Noua Generație, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, ucis în februarie în urma unei intervenţii a armatei.

Presa mexicană notează că la Washington există o anumită nemulţumire din cauza unor presupuse legături între oficiali mexicani, provenind în principal din Partidul Morena (stânga), care se află la putere din 2018, şi crima organizată.

Statele Unite au revocat vizele mai multor oficiali mexicani, inclusiv guvernatoarei statului Baja Califronia, Marina del Pilar Avila.

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori
stirileprotv.ro
image
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
mediafax.ro
image
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
fanatik.ro
image
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
digi24.ro
image
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
gsp.ro
image
Hansi Flick s-a decis! Anunțul presei din Spania despre Andrei Rațiu și Barcelona
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
O femeie care își renova casa a fost amendată cu 230.000 € pentru că praful de la lucrări i-a împiedicat pe vecini să întindă rufele
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Super-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atenți
observatornews.ro
image
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
cancan.ro
image
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
De ce mâncăm mici de 1 Mai: Cât costă în 2026 acest preparat tradițional în cele mai cunoscute locuri din București
playtech.ro
image
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Schimbări la pensii! Cine nu va mai beneficia! Guvernul a decis deja
mediaflux.ro
image
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
click.ro
image
Topul celor mai fericite orașe din lume în 2026. Cine ocupă locul 1 și ce surprize apar în clasament
click.ro
image
Câți lei costă 4 mici și o bere în localul lui Garcea din Centrul Vechi? Sfatul nutriționiștilor, de 1 Mai: „Nu înfulecați pe nerăsuflate!”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
