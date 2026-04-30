SUA l-au pus sub acuzare pe guvernatorul statului Sinaloa și alți oficiali pentru complicitate la trafic de droguri

Parchetul federal din New York l-a pus sub acuzare cu privire la complicitate în vederea traficului de droguri pe guvernatorul statului mexican Sinaloa, Ruben Rocha Moya, într-o rară acţiune împotriva unui oficial mexican în funcţie, acesta împreună cu alți oficiali fiind acuzați de presupuse legături cu crima organizată, relatează AFP.

Ruben Rocha Moya, membru al Partidului Morena, care se află la putere în Mexic, guvernează statul Sinaloa (nord-vest) din 2021. În mandatul său, statul a fost zguduit de confruntări armate violente între facţiuni ale cartelului cu acelaşi nume, potrivit news.

Rocha Moya şi alţi nouă actuali sau foşti oficiali mexicani sunt acuzați de faptul că s-au asociat cu cartelul Sinaloa „pentru a distribui cantităţi masive de droguri în Statele Unite”.

Printre ceilalţi oficiali se află senatorul din Morena Enrique Inzunza, un ales de la conducerea oraşului Culiacan, capitala statului, Juan de Dios Gamez, adjunctul procurorului statului, Damaso Castro, şi ministrul local al Administrației şi Finanțelor, Enrique Diaz Vega.

Rocha Moya a respins miercuri pe X aceste acuzaţii drept „lipsite de orice adevăr şi de orice fundament”.

„Acest atac nu vizează doar persoana mea, ci şi Mişcarea «A Patra Transformare»”, a scris el.

Legături cu El Chapo?

Ministerul mexican de Externe a anunţat că va protesta pe lângă Washington.

Tratatele aflate în vigoare între cele două ţări „prevăd confidenţialitatea informaţiei, iar de aceea o notă de protest va fi trimisă Ambasadei Statelor Unite, din cauza modului în care această informaţie a fost făcută publică”, a anunţat într-un comunicat diplomaţia mexicană.

Ministerul a comunicat, fără să-l menţioneze expres pe guvernatorul Sinaloa, că Guvernul american a prezentat cereri de extrădare vizând „mai multe persoane”.

Aceste documente nu conţin „probe care să permită să se stabilească responsabilitatea”, precizează ministerul.

Miercuri seara, Parchetul General al Mexicului a anunţat deschiderea unei anchete împotriva persoanelor vizate, menită „să determine dacă există probe care să permită să se stabilească în ce măsură acuzaţiile formulate de către autorităţile americane au la bază fundamente juridice”, a anunţat un purtător de cuvânt, Ulises Lara.

Parchetul de la New York afirmă că facţiunea fiilor lui Joaquin Guzman, alias El Chapo, din cartelul Sinaloa - cunoscută sub numele de „Chapitos” - l-a ajutat pe Rocha Moya să fie ales în postul de guvernator.

„În schimb, atât înainte, cât şi după ce a devenit guvernator, Rocha Moya s-a întâlnit cu Chapitos, cărora le-a promis o protecţie în timp ce ei distribuie cantităţi masive de droguri în Statele Unite”, potrivit parchetului newyorkez.

Oficialii politici şi reprezentanţii forţelor de ordine urmăriţi „au abuzat de autoritatea lor pentru a susţine cartelul, expunând victimele unor ameninţări şi violenţe”, se arată în actul american de acuzare.

El Chapo ispăşeşte în prezent o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă în Statele Unite.

Doi dintre fiii săi, foşi conducători ai Chapitos, sunt de asemenea deţinuţi în Statele Unite.

Presiuni din partea SUA

Ruben Rocha Moya, în vârstă de 78 de ani, a fost senator în statul Sinaloa.

Mandatul său de guvernator a fost marcat de violenţe între Chapitos şi moştenitori ai altui cofondator al Cartelului Sinaloa, Ismael Zambada, alias El Mayo, arestat în iulie 2024 şi încarcerat în Statele Unite.

Confruntările armate înrte aceste două grupări s-au soldat cu sute de morţi şi de dispăruţi în Sinaloa.

Cartelul Sinaloa este una dintre cele şase organizaţii mexicane implicate în traficul de droguri care au fost desemnate drept „organizaţii teroriste” de către administrația lui Donald Trump.

Acesta exercită presiuni asupra Mexicului pentru a pune capăt traficului de droguri către Statele Unite - mai ales traficului cu fentanil - şi ameninţă să impună taxe vamale sau chiar să intervină împotriva traficanților de droguri pe teritoriul mexican.

Guvernul Sheinbaum și-a intensificat operaţiunile împotriva baronilor drogurilor din ţară, precum, de pildă, cea care l-a vizat pe liderul cartelului Jalisco Noua Generație, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, ucis în februarie în urma unei intervenţii a armatei.

Presa mexicană notează că la Washington există o anumită nemulţumire din cauza unor presupuse legături între oficiali mexicani, provenind în principal din Partidul Morena (stânga), care se află la putere din 2018, şi crima organizată.

Statele Unite au revocat vizele mai multor oficiali mexicani, inclusiv guvernatoarei statului Baja Califronia, Marina del Pilar Avila.