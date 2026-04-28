O pictură murală devenită virală, care îl înfățișează pe noul lider religios al Republicii Islamice alături de lideri iranieni decedați, a alimentat speculațiile potrivit cărora acesta ar fi fost ucis sau grav rănit în atacurile din 28 februarie asupra Teheranului.

Muralul, dezvăluit în Mashhad Ardehal, la vest de Kashan, și intitulat „Martirii luptei epice”, îi prezintă pe mai mulți lideri militari și politici iranieni de rang înalt decedați, inclusiv Qassem Soleimani, fostul președinte Ebrahim Raisi și fondatorul Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, potrivit Euronews.

Imaginile cu pictura murală s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, stârnind întrebări privind soarta noului lider suprem și a fiului fostului ayatollah Ali Khamenei, care ar fi fost ucis în atacurile americano-israeliene din 28 februarie asupra Teheranului. Autoritățile iraniene nu au comentat situația.

Acesta nu a fost singurul incident interpretat ca o eroare de comunicare a regimului de la Teheran în ultimele zile. Agenția de presă Tasnim, apropiată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), s-a referit recent la Khamenei drept „liderul martir al revoluției”. Ulterior, oficialii iranieni au susținut că a fost o eroare.

Mojtaba Khamenei nu a apărut în nicio înregistrare video sau audio de la atacurile care au lovit reședința tatălui său la începutul conflictului. De remarcat este faptul că, la anunțarea succesiunii, a fost prezentat publicului un manechin din carton în locul său, iar primul său discurs către națiune a fost citit prin televiziunea de stat la aproximativ două săptămâni după numirea sa.

Ce se știe până acum despre starea lui Mojtaba

Mai multe instituții internaționale de presă, citând oficiali iranieni, au relatat că Mojtaba Khamenei a suferit răni grave în atacul din 28 februarie, dar că ar fi rămas conștient și implicat în procesul decizional.

Potrivit acelorași surse, acesta ar fi trecut prin mai multe intervenții chirurgicale la nivelul brațelor și picioarelor și ar avea dificultăți de vorbire din cauza arsurilor severe la nivelul feței și buzelor.

Alte informații neconfirmate susțin că ar fi fost supus și unor operații estetice pentru refacerea leziunilor, iar președintele iranian Masoud Pezeshkian — medic de profesie — ar fi supervizat recuperarea sa. Euronews nu a putut verifica independent aceste afirmații.

Ali Nikzad, vicepreședintele parlamentului iranian, a alimentat și mai mult incertitudinea într-o apariție televizată recentă, când a făcut referire la ceea ce a numit „prima instrucțiune” a lui Khamenei privind Strâmtoarea Hormuz, fără a menționa vreo altă decizie ulterioară.

Atât fostul președinte american Donald Trump, cât și secretarul Apărării Pete Hegseth au sugerat anterior că Khamenei ar fi fost rănit și desfigurat.

Pe internet au circulat și videoclipuri despre care se susține că îl înfățișează, însă unele au fost catalogate de utilizatori ca fiind generate cu inteligență artificială, ceea ce a amplificat și mai mult îndoielile privind starea sa reală.