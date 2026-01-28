Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, condamnată la un an și opt luni de închisoare pentru luare de mită

Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an și opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată de acceptarea de mită de la oficiali ai Bisericii Unite, în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters.

În același timp, instanța a achitat-o pe Kim, soția fostului președinte Yoon Suk Yeol, destituit anul trecut, de acuzațiile de manipulare a prețului acțiunilor și de încălcare a legii privind finanțarea politică.

Procurorii solicitaseră o pedeapsă de 15 ani de închisoare și amenzi în valoare de 2,9 miliarde de woni (aproximativ 2 milioane de dolari), în cadrul unui dosar ce includea acuzații privind primirea unor genți de lux Chanel și a unui colier cu diamante de la Biserica Unită din Coreea de Sud, în schimbul unor intervenții politice.

Instanța a stabilit însă că nu există dovezi suficiente pentru a concluziona că Kim ar fi vinovată de manipularea prețurilor acțiunilor sau de încălcarea legislației privind fondurile politice. Aceste acuzații vizau primirea unor sondaje de opinie de la un intermediar influent, în schimbul implicării sale în selectarea candidaților incluși în respectivele sondaje.

Decizia poate fi atacată atât de fosta primă-doamnă, cât și de procurori, și vine pe fondul unei serii de procese declanșate după impunerea, pentru o perioadă foarte scurtă, a legii marțiale de către fostul președinte Yoon, în 2024, precum și după scandalurile care au zguduit fostul cuplu prezidențial.

Kim Keon Hee a negat toate acuzațiile. Avocatul său a declarat că echipa de apărare va analiza hotărârea instanței și va decide dacă va formula apel împotriva condamnării pentru luare de mită.

Fosta primă-doamnă a intrat în sala Tribunalului Central din Seul îmbrăcată într-un costum închis la culoare și purtând mască de protecție, rămânând în tăcere în timp ce verdictul a fost pronunțat de completul format din trei judecători.

Biserica Unită a transmis că respectivele cadouri au fost oferite fără a se aștepta la favoruri în schimb. Liderul organizației, Han Hak-ja, care este, la rândul său, judecat, a negat că ar fi ordonat mituirea lui Kim.

Fostul președinte Yoon Suk Yeol, destituit în aprilie anul trecut, se confruntă cu opt procese, inclusiv pentru acuzații de insurecție, după tentativa eșuată de a impune legea marțială în decembrie 2024. El a făcut apel împotriva pedepsei de cinci ani de închisoare primite luna aceasta pentru obstrucționarea încercărilor de arestare ulterioare decretului său.