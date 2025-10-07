search
Marți, 7 Octombrie 2025
Artileria nord-coreeană, transformată în grămezi de fiare de operatorii ucraineni de drone

Război în Ucraina
Rusia a mizat pe artilerie nord-coreeană pentru a-și asigura puterea de foc în absența celei proprii, dar acestea au fost anihilate sistematic, la Lîman, în regiunea Donețk, dar și în apropiere de o altă zonă fierbinte, Pokrovsk, precum și în regiunea Harkov, relatează euromaidanpress.com.

Operatorii de drone au pornit într-o vânătoare a sistemelor de artilerie care trăgeau asupra pozițiilor ucrainene. S-a dovedit că erau obuziere autopropulsate nord-coreene Koksan, pe care forțele ruse le-au adus în apropiere de liniile frontului pentru a oferi sprijin operațiunilor ofensive.

După ce acestea au fost localizate, Ucraina a pornit o campanie de atac intensă, cu scopul de a le scoate din luptă înainte să aibă posibilitatea de a schimba starea de lucruri pe front.

Odată ce locația acestor sisteme de artilerie a fost confirmată, dronele kamikaze ucrainene și munițiile lansate de drone au vizat bazele lor operaționale, obuzierele fiind rapid țintite și amuțite.

De pildă, operatorii de drone din Regimentul 412 de vehicule aeriene fără pilot au distrus într-o singură operațiune patru obuziere autopropulsate Koksan de 170 de milimetri fabricate în Coreea de Nord.

La Lîman, unde trupele ruse se află dincolo de râul Jerebeț, rușii aveau nevoie de sprijin de foc, care să aibă o rază de acțiune suficient de mare pentru a fi ți la adăpost. În consecință, rușii au desfășurat tunuri nord-coreene Koksan cu o rază de acțiune de între 40 și 60 de kilometri, astfel încât să ofere artileriei lor cea mai bună șansă de supraviețuire, dar furnizând simultan o capacitate eficientă de lovire eficientă asupra pozițiilor ucrainene.

Pariul Rusiei pe arme străine s-a dovedit un eșec

Obuzierul Koksan ar fi trebuit să compenseze cu succes absența sistemului 2S7 Pion de fabricație sovietică, care a pierdut bătălia împotriva sistemelor de artilerie de fabricație occidentală folosite de Ucraina.

Dar calcului s-a dovedit defectuos: importând artilerie de fabricație străină, de un calibru pe care Rusia nu îl produce a creat probleme, întrucât muniția trebuia distribuită dintr-un depozit central. Astfel, obuzierele au fost poziționate mult prea aproape de frontul din Lîman, fiind expuse, ceea ce le-a permis ucrainenilor să le distrugă rutele de aprovizionare și să localizeze depozitele centrale care mai departe au condus la celelalte echipamente de artilerie.

Lansatoare nord-coreene își fac debutul, și sunt reduse rapid la tăcere

Cele obuziere autopropulsate pe care ucrainenii le-au distrus lângă Lîman au fost doar începutul. Lângă Pokrovsk, ucrainenii au pornit o altă vânătoare, de data asta luând în vizor un lansator multiplu de rachete de tip 75, de 107 milimetri, care își făcea apariția pentru prima dată pe câmpul de luptă din Ucraina.

A fost și ultima, întrucât drone ucrainene cu fibră optică au vânat-o și au distrus-o înainte ca aceasta să poată fi reîncărcată, un debut umilitor și o scoatere promptă din funcțiune.

Atacurile cu rachete HIMARS și drone FPV au făcut din Donețk un cimitir pentru artileria nord-coreeană

În regiunea Donețk, un obuzier autopropulsat Koksan abia încărcat cu muniție a căzut pradă unei drone de recunoaștere de fabricație ucraineană Shark, care l-a vânat, după care  a urmat lovitura de grație: o rachetă HIMARS. Echipajul de șase persoane nu a avut nicio șansă.

Un alt atac cu drone FPV a vizat un lansator multiplu de rachete de fabricație nord-coreeană M1991. Rezultatul a fost o explozie catastrofală, care a distrus fulgerător lansatorul, împreună cu echipajul său.

Lansator nord-coreean, distrus în regiunea Harkov

La nord, lângă DvoricIna, în regiunea Harkov, un lansator multiplu de rachete nord-coreean de Tip 75 a fost transformat într-o epavă de o dronă ucraineană, o nouă dovadă a incapacității Moscovei de a utiliza mijloacele de artilerie suficient de mult timp pentru a avea un impact semnificativ pe câmpul de luptă.

În concluzie, apelul la artilerie nord-coreeană, pentru a răspunde unei necesități de sprijin, pe cât de incontestabil de răspândit pe atât a fost de dezavantajos din mai multe puncte de vedere: timpii lenți de reîncărcare, camuflajul necorespunzător și dependența de tunuri de calibru străin le fac pradă ușoară pentru operațiunile de atac ucrainene.

Analiștii estimează că Rusia a primit aproximativ 120 de obuziere Koksan din Coreea de Nord începând de anul trecut, dar în ritmul în care sunt pierdute, precum și blocajele legate de întreținere, fac ca durata lor de viață pe câmpul de luptă să se scurteze rapid.

Pe măsură ce Ucraina își perfecționează vânătoarea cu drone, se preconizează că nu va dura mult până când trupele rusești vor rămâne din nou fără sprijinul de foc la distanță sigură, esențial pentru operațiunile ofensive.

