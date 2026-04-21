Dronele ucrainene au făcut una cu pământul mai multe rafinării și porturi din Rusia, conform Institutului pentru Studierea Războiului, iar armata ucraineană derulează lunar mii de operațiuni folosind vehicule terestre fără pilot. Chiar zilele trecute o poziție rusească a fost cucerită doar cu roboți. Generalul (r) Virgil Bălăceanu explică impactul acestor evoluții asupra războiului din Ucraina.

Institutul pentru Studierea Războiului a arătat într-un raport publicat zilele trecute că armata ucraineană a derulat cu succes mai multe lovituri asupra infrastructurii petroliere și a unor obiective militare din Rusia și din Crimeea ocupată.

Statul Major General ucrainean a raportat pe 18 aprilie că forțele ucrainene au lovit rafinăriile de petrol Novokuibîșevsk și Sîrzan din regiunea Samara, un terminal petrolier din cadrul complexului de transbordare Vîsoțk Lukoil-2 din regiunea Leningrad și stația de pompare a petrolului Tihorețk din Ținutul Krasnodar în noaptea de 17 spre 18 aprilie, provocând incendii la aceste instalații, arată sursa citată.

Imagini geolocalizate publicate pe 18 aprilie arată incendii la rafinăriile Novokuibîșevsk și Sîrzan, iar o sursă ucraineană de informații din surse deschise (OSINT) a evaluat că lovitura asupra Novokuibîșevsk ar fi putut avaria până la trei rezervoare. Oficiali regionali ruși au recunoscut că atacurile cu drone ucrainene au provocat incendii în portul din Vîsoțk, regiunea Leningrad, și la un depozit de petrol din apropiere de Tihorețk, în Ținutul Krasnodar.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat pe 18 aprilie că forțele ucrainene au lovit, de asemenea, ținte militare și energetice din Crimeea ocupată, inclusiv navele mari de desant Yamal și Azov din clasa Ropucha (ambele aparținând Flotei ruse a Mării Negre), o a treia navă de război neidentificată, blocul de antene al unui sistem de comunicații Delfin și o stație radar MMys-M1 în zone nespecificate din Crimeea ocupată, precum și rezervoare de combustibil de la depozitul petrolier Yugtorsan, în apropiere de Sevastopolul ocupat.

SBU a mai precizat că loviturile ucrainene ar fi putut avaria și o navă de patrulare din clasa Grachonok. Imagini geolocalizate publicate pe 18 aprilie arată un incendiu la depozitul de petrol din Sevastopol, iar guvernatorul instalat de ocupație, Mihail Razvojaev, a recunoscut că atacul a provocat un incendiu la un rezervor de combustibil.

ISW mai arată că bloggerii militari ruși au criticat eșecurile apărării aeriene rusești în urma campaniei de atac ucrainene de succes împotriva infrastructurii industriale de petrol și apărare rusești.

Pe de altă parte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat, zilele trecute, public evoluțiile privind utilizarea sistemelor robotice dezvoltate de armata ucraineană, susținând că, pentru prima dată de la începutul războiului, o poziție inamică a fost capturată integral cu ajutorul platformelor fără pilot.

„Frontul seamănă mai degrabă cu Terminator”

Potrivit liderului de la Kiev, operațiunea a fost realizată exclusiv cu sisteme robotice terestre și drone, fără participarea infanteriei și fără pierderi în rândul forțelor ucrainene. El a descris momentul drept o etapă importantă în transformarea modului în care este purtat războiul, cu o utilizare tot mai extinsă a tehnologiei autonome pe linia frontului.

Roboții tereștri asigură acum aproximativ 90% din logistica armatei ucrainene. „Este foarte dificil să te deplasezi din cauza dronelor inamice cu vedere la prima persoană, așa că folosim sisteme robotizate”, a explicat Victor Pavlov, locotenent în cadrul Corpului 3 al armatei ucrainene, pentru The Guardian.

În ianuarie, forțele armate ucrainene au desfășurat un record de 7.000 de operațiuni folosind vehicule terestre fără pilot.

„Nu este Star Wars, cu lasere peste tot. Frontul seamănă mai degrabă cu Terminator. Un robot terestru ajunge la poziția ta și nu ai ce face”, a spus un operator de drone în Brigada 25 aeropurtată. El a adăugat: „Poți împușca un om și încetează să tragă. Dacă lovești un robot, nu simte durere. În spate există un om care privește un ecran și ripostează.”

Generalul (r) Virgil Bălăceanu a analizat într-un interviu pentru „Adevărul” ce efecte au aceste lovituri cu drone asupra infrastructurii petroliere a Rusiei și cum influențează folosirea la scară largă a dronelor și a roboților soarta războiului.

„Drona înlocuiește într-o anumită măsură racheta și proiectilul de artilerie”

Adevărul: Institutul pentru Studierea Războiului a arătat într-un raport publicat zilele trecute că armata ucraineană a derulat cu succes mai multe lovituri asupra infrastructurii petroliere a Rusiei. În ce măsură credeți că au anulat aceste lovituri avantajul obținut de Putin în urma creșterii prețului petrolului respectiv a derogării SUA care permite țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate pe mare?

Virgil Bălăceanu: Putem să facem o legătură între cele două momente însă aș merge pe o altă variantă. Aici ar fi doar o coincidență. Faptul că Ucraina pentru a rezista trebuie să-și păstreze inițiativa, să-și mențină inițiativă. Într-un război, dacă tu nu mai inițiativa atacurilor în adâncime, dacă nu mai inițiativa unor contraatacuri, atunci înseamnă că tu ai trecut pe toate fronturile, pe toate direcțiile la apărare și de regulă, dacă tu nu mai ai o asemenea capacitate, nu mai ai aceste rezerve, atunci apărarea ta nu va fi atât de puternică pentru o perioadă de timp așa cum ți-ai dori.

Deci lucrurile au o multitudine de aspecte care țin de moralul trupelor până la ceea ce înseamnă capacitatea de lovire, deci demonstrez că îmi păstrez capacitatea de lovire în adâncime, țintind sistemul energetic ca și răspuns la faptul că tu mi-ai lovit și îmi lovești în continuare sistemul energetic.

Pe de altă parte am o inițiativă care se poate reflecta în mod pozitiv și asupra modului în care trebuie să contracarez ofensiva de vară a rușilor deja declanșată în zona Donbass-ului.

Deci lucrurile acestea trebuie să fie întotdeauna asociate.

Apărarea aeriană rusă a fost criticată că nu a putut împiedica aceste atacuri ale dronelor ucrainene. În plus, zilele trecute, armata ucraineană a reușit să cucerească o poziție rusească folosind exclusiv roboți tereștri, fără participarea directă a soldaților în asalt. În ce măsura această tendință de folosire a tehnologiei va fi hotărâtoare pentru soarta războiului?

Sigur că tehnologia dronelor a evoluat de ambele părți, reflectând lecțiile învățate. Dar nu s-a ajuns ca dronele să înlocuiască grosul forțelor. Frontul ucrainean n-ar putea să reziste doar cu folosirea dronelor, dacă nu ar fi infanteriști în tranșee, dacă nu ar fi mijloacele blindate care să-i protejeze pe cei din apărare, dacă nu s-ar executa foc cu sistemele de artilerie cu țeavă sau sistemele de artilerie reactive care să producă pierderi grupărilor de forțe care sunt în ofensivă.

Ca atare trebuie să avem în vedere o analiză în echilibru. Ele au un rol foarte important, dar la ora actuală, din datele care ni se comunică, rolul important au și motocicletele dar și vehiculele terestre fără pilot (UGV) pe care văd că rușii le folosesc foarte des în acțiuni de luptă de tip infiltrare. Deci sunt elemente și de noutate care apar. Însă elementele acestea de noutate nu înseamnă că în viitoarele războaie vom renunța la mijloacele blindate, la gurile de foc de artilerie sau la rachetele care lovesc în adâncime.

În definitiv, drona înlocuiește într-o anumită măsură racheta și proiectilul de artilerie. Drona care ajunge la 1.500 de km este o rachetă de croazieră. Rachetele de croazieră de regulă bat la 1.500 de km. Numai că sunt costurile mult mai mici și pot să fie produse într-o cantitate mult mai mare. Sigur, cantitatea de explozibil nu este similară. O rachetă de croazieră are o cantitate mult mai mare de explozibil, pardon.

„Frontul ucrainean rezistă. Industria de apărare ucraineană, cât și industria de apărare europeană, sprijină frontul”

Nu mai vedem apelurile din partea președintelui Zelenski pentru sisteme Patriot, pentru rachete, pentru sisteme anti-aeriene etc. Asta înseamnă că au reușit cumva să înlocuiască cu tehnică proprie aceste arme? Livrările din SUA pare că sunt periclitate de conflictul din Orientul Mijlociu, iar ajutorul din Europa pare a fi blocat de anumite țări. Ce se întâmplă?

Se întâmplă că frontul ucrainean rezistă. Se întâmplă că atât industria de apărare ucraineana, cât și industria de apărare europeană, sprijină frontul. Se întâmpla că Marea Britanie a furnizat, sau e în curs de furnizare, inclusiv a unor sisteme de apărarea antiaeriană.

Se întâmplă în același timp războiul din Orient care a adus consumuri foarte mari, inclusiv de rachete Patriot, în contextul unei producții de rachete Patriot mică față de nevoile de înlocuire în stocurile americane și israeliene. În acest context, președintele Zelenski este conștient că într-o perioadă de timp scurtă nu vor fi livrate rachete Patriot. Mi se pare că de data recentă, adică o lună, două luni, au fost livrate în cadrul sistemului PURL (un mecanism de coordonare a achizițiilor, permițând țărilor NATO să cumpere armament american pentru a-l transfera rapid Ucrainei). Însă nu mai vede o asemenea perspectivă. Și atunci președintele Ucrainei ar friza ridicolul când ar spune „avem nevoie de sisteme Patriot, avem nevoie de rachete”, când acestea se folosesc în continuare în războiul din Orientul Mijlociu. Și atunci, el trebuie să vadă care sunt resursele și cum le poate folosi.

Interesant este că ucrainenii specialiști în apărare anti aeriană, dar mai ales în apărarea împotriva dronelor, au devenit consilieri militari în Orientul Mijlociu, în țările Golfului. O experiență pe care multe țări vor să o cumpere până la urmă, ceea ce înseamnă mult pentru Ucraina, pentru că înseamnă și o vizibilitate internațională.

Cum va rezista Ucraina pe aliniamentul de apărare?

Pe de altă parte, va fi din ce în ce mai greu pentru Ucraina să reziste și pe aliniamentul de apărare, dar mai ales în privința infrastructurii energetice. Pentru că nu ne așteptăm ca acest război să continue și în următoarea iarnă. Și lucrurile vor fi extrem de dificile, pentru că vor avea apărare antiaeriană deficitară. Asta în condițiile în care nu vor apărea situații de modernizare a unor sisteme de gen SAMP/T al francezilor sau IRIS-T al germanilor care să se apropie de capabilitățile Patriot.

Pentru că și aici probabil tehnologia va performa. Și aici Europa se va gândi că trebuie să-și asigure propriile mijloace care să fie competitive cu mijloacele americane, ținând seama de incertitudine din punct de vedere al cooperării cu Statele Unite, dar ținând seama și de faptul că UE investește în industria de apărare europeană.

Ca atare ar trebui să cumpărăm într-un timp relativ scurt de la industria de apărare europeană, la prețuri mai bune decât cumpăram de pe piața americană și la o calitate, cel puțin în privința unor echipamente, destul de asemănătoare. Acestea sunt consecințe și ale războiului din Ucraina, dar mai ales ale războiului din Orientul Mijlociu.