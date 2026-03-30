Muncitorii din fabricile Renault, înlocuiți de roboții umanoizi. Constructorul vrea reducerea costurilor de producție cu 20%

Constructorul auto Renault a început să folosească roboți umanoizi în fabricile sale, într-un proiect considerat o premieră în industrie.

Calvin este un robot umanoid, dezvoltat de firma franceză de robotică Wandercraft, care lucrează deja în ture pe linia de producție a fabricii din Douai. Acesta transportă anvelope pentru mașini electrice precum Scenic și Renault 5, o muncă grea pentru oameni, dar o joacă de copii pentru o mașinărie, scrie Auto Express.

În următoarele 18 luni, i se vor alătura încă 350 de roboți umanoizi, pe măsură ce Renault experimentează cu exoschelete antrenate cu ajutorul inteligenței artificiale, capabile să înțeleagă mediul înconjurător, să se deplaseze autonom și să selecteze diferite componente, afirmă directorul industrial Thierry Charvet. Acesta vede, de asemenea, o posibilă utilizare în atelierul de caroserie puternic automatizat, unde se fabrică secțiuni de șasiu și panouri.

„Nu mă interesează să am un robot umanoid, ci să dispun de dispozitive de automatizare eficiente și cu costuri reduse”, spune șeful lanțului de aprovizionare. Designul exoscheletului este mai flexibil și mai stabil decât al unui robot pe roți, dar cel mai mare defect al acestora îl reprezintă mișcările greoaie.

„Nu există roboți care să înlocuiască oamenii pe linia de asamblare finală, unde se montează toate piesele în mașină, deoarece le lipsește viteza și dexteritatea”, spune Charvet.

Calvin-40 este a doua versiune a umanoidului. Prima a fost lansată în aprilie 2025, dar, cu ajutorul antrenamentului AI, Wandercraft a dublat viteza mașinii în șase luni. Renault vede potențial în aplicația sa industrială: a achiziționat o participație în compania de robotică.

Producătorul francez de automobile intenționează să reducă costurile de producție cu 20% în următorii cinci ani, urmărind să diminueze timpul de nefuncționare și consumul de energie – deși echipa lui Calvin nu va contribui prea mult la atingerea celui de-al doilea obiectiv.

Vor prelua roboții locurile de muncă ale oamenilor?

Toate acestea ridică spectrul înlocuirii forței de muncă umane cu mecanizarea bazată pe inteligența artificială. „Da, ne schimbăm”, a explicat Francois Provost, directorul general al Grupului Renault. „Discutăm deschis despre acest lucru cu sindicatele noastre, deoarece este o modalitate bună de a proceda pas cu pas, evitând reducerile bruște și masive de personal. Acesta este modul nostru de a acționa.”

Renault a subliniat, de asemenea, că și-a redus baza industrială cu 1,2 milioane de unități în cadrul planului anterior Renaulution și afirmă că perspectivele pentru fabricile sale sunt stabile până în 2030.

Renault susține că implementarea lui Calvin este o premieră în industrie, CEO-ul Provost afirmând: „Multe companii folosesc umanoizi pentru expoziții la Consumer Electronics Show, nouă ne place să-i punem la treabă.”

Cu toate acestea, Calvin ar putea fi scos din funcțiune după ce demonstrația sa i-a eclipsat pe șef și pe colegii săi din consiliul de administrație în timpul prezentării strategiei FutureReady.