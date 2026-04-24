Mașinile zburătoare vor apărea pe cer în China încă de anul viitor

Producătorul chinez de mașini electrice Xpeng intenționează să înceapă livrarea de mașini zburătoare în 2027. Compania se așteaptă, de asemenea, să înceapă producția în masă de mașini zburătoare anul viitor. În paralel, Xpeng își propune să înceapă producția de roboți umanoizi în al patrulea trimestru al anului 2026, a declarat președintele companiei, Brian Gu, pentru Reuters .

Potrivit lui Gu, compania a primit deja peste 7.000 de comenzi pentru mașinile sale zburătoare, majoritatea provenind din China. Xpeng așteaptă în prezent aprobarea autorităților de reglementare din domeniul aviației pentru a începe lansarea comercială.

Separat, el a spus că 2027 va fi un „an critic” pentru testarea robotaxiurilor la nivel global, în parteneriat cu alte companii. În 2026, Xpeng intenționează să înceapă testarea robotaxiurilor în orașul Guangzhou.

Compania preconizează, de asemenea, producția a sute până la mii de sisteme robotice în următoarele 12 până la 18 luni. Potrivit președintelui Xpeng, umanoizii vor fi utilizați inițial ca administratori și asistenți pentru clienți.

Brian Gu a remarcat că, pe termen lung — în 10 până la 20 de ani — industria roboticii ar putea depăși industria auto. În viitor, a spus el, „roboții umanoizi vor avea mai multe utilizări în viețile noastre”.

Xpeng dezvoltă, de asemenea, un parteneriat cu producătorul auto german Volkswagen, care a început deja producția unui model comun de mașină electrică. Compania nu exclude extinderea parteneriatului în alte domenii tehnologice.

Xpeng operează în prezent în aproximativ 60 de țări și își extinde activ prezența în afara Chinei. Compania se așteaptă ca, în termen de 5-10 ani, mai mult de jumătate din veniturile sale să provină de pe piețele internaționale.