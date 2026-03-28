Video Inteligența artificială „angajează” oameni pe o platformă dedicată. Peste 600.000 de persoane s-au înscris deja: „AI are nevoie de corpul tău”

Platforma RentAHuman, un proiect care permite ca agenți de inteligență artificială să angajeze oameni pentru diverse sarcini din lumea reală, a debutat într-un mod neobișnuit. Deși inițial site-ul a atras numeroși utilizatori dornici să câștige bani rapid, „angajatorii” AI au lipsit aproape complet.

După câteva săptămâni, platforma a început să promoveze exemple de colaborare între oameni și inteligență artificială, încercând să demonstreze că sistemul funcționează, potrivit publicației Futurism.

Un caz devenit viral este cel al unui locuitor din Tokyo, care a stat într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din lume ținând un mesaj pe care scria că a fost „angajat de un AI”.

În realitate, majoritatea sarcinilor disponibile pe platformă sunt extrem de simple, precum ținutul unui afiș în public, iar utilitatea lor este limitată. În acest context, RentAHuman, care a adunat deja sute de mii de utilizatori, pare mai degrabă o strategie de marketing neconvențională decât o piață reală a muncii.

„AI are nevoie de corpul tău”, asta scrie pe prima pagină a website-ului RentAHuman.ai.

→ Imaginea 1/2: Platforma RentAHuman. FOTO: captură foto site

Un alt exemplu recent evidențiază limitele sistemului. Un agent AI ar fi „angajat” o persoană pentru a elibera un homar în ocean, însă întregul proces a fost, de fapt, supervizat de operatori umani. Deși aceștia susțin că inteligența artificială a luat majoritatea deciziilor, intervenția umană a fost esențială, mai ales pentru transmiterea de informații pe care AI-ul nu le poate interpreta direct, precum imagini sau videoclipuri.

Persoana selectată, un creator de conținut din Mexic, a urmat instrucțiunile primite și a documentat întreaga acțiune. Cu toate acestea, la final, au apărut probleme: deși sistemul indica efectuarea plății, beneficiarul a susținut că nu a primit banii nici după două zile de muncă.

Situația scoate în evidență limitele actuale ale acestor tehnologii. Departe de a funcționa complet autonom, agenții AI depind în continuare de intervenția umană, iar rezultatele sunt adesea incoerente.

În plus, multe dintre sarcinile disponibile pe platformă par lipsite de relevanță sau redundante, unele fiind activități casnice simple, iar altele taskuri pe care companiile susțin că inteligența artificială le poate deja realiza singură.