Japonia se alătură inițiativei NATO de achiziții de echipamente din SUA pentru Ucraina

Japonia intenționează să se alăture inițiativei PURL un fond multinaţional administrat de SUA ce permite ţărilor europene din NATO să finanţeze transferurile de arme și alte echipamente americane către Ucraina, potrivit NHK, citat de presa ucraineană.

Mai mulți oficiali ai NATO au declarat postului de radio că Japonia urmează să își anunțe oficial intenția de a se alătura inițiativei în viitorul apropiat.

Oficialii au precizat că guvernul de la Tokyo va aloca fonduri exclusiv pentru echipamente neletale, care pot include sisteme radar și veste antiglonț.

„Chiar și echipamentul neletal este esențial pentru Ucraina”, a declarat un oficial al NATO, adăugând că alăturarea Japoniei la inițiativa PURL marchează un pas semnificativ înainte.

Reprezentanții Alianței au menționat totodată că Japonia a informat deja mai multe state membre NATO, dar și Ucraina cu privire la această disponibilitate de a contribui la sprijinirea Ucrainei.

Programul PURL

După ce Donald Trump a revenit la Casa Alba, SUA și-aU redus ajutorul acordat Ucrainei și nu a alocat noi pachete de asistență în formatul anterior.

În iulie 2025, SUA și NATO au lansat programul „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL). Acesta prevede furnizarea către Ucraina de arme fabricate în SUA, finanțate de țările europene. Acest mecanism presupune furnizarea către Kiev de sisteme de apărare aeriană, rachete, muniții și alte tipuri de armament.

În septembrie, Ucraina a primit primele livrări de echipamente militare în cadrul programului PURL.

La sfârșitul lunii decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că 24 de țări s-au alăturat inițiativei.

Mai recent, s-a alăturat și Albania, la mijlocul lunii ianuarie 2026.