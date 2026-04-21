Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Japonia, decizie istorică: ridică interdicția exportului de arme letale și deschide calea pentru vânzarea de tancuri, rachete și nave de război

Guvernul de la Tokyo a aprobat o reformă amplă a regulilor privind exporturile militare, permițând pentru prima dată vânzarea de armament letal, într-o mutare considerată istorică pentru politica de securitate a Japoniei.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi Foto: EPA -EFE
Japonia a decis să renunțe la limitările de lungă durată privind exportul de echipamente militare, deschizând astfel posibilitatea exportului de arme letale, într-o schimbare majoră de direcție strategică menită să sprijine industria de apărare și extinderea influenței internaționale a țării, scrie presa internațională. 

Decizia a fost aprobată marți de Cabinetul prim-ministrului Sanae Takaichi și marchează înlocuirea vechiului cadru legislativ, care permitea exportul doar pentru cinci categorii de echipamente neletale. Noul sistem introduce o clasificare simplificată, împărțind echipamentele de apărare în două categorii: „arme” și „non-arme”, potrivit Japan Times.

În categoria armelor sunt incluse sisteme militare precum nave de război, tancuri și rachete, în timp ce categoria non-arme cuprinde echipamente precum radare și diverse tipuri de echipamente de protecție.

Conform noilor reguli, orice export de armament letal va trebui analizat de Consiliul Național de Securitate al Japoniei și va fi permis doar către statele care au deja acorduri de cooperare în domeniul apărării cu Tokyo, în prezent în număr de 17.

Deși exporturile către țări aflate în conflicte armate active rămân, în principiu, interzise, guvernul a introdus o excepție care permite aprobarea unor livrări în funcție de interesele de securitate ale Japoniei.

Noua legislație permite, de asemenea, transferul către state terțe al armamentului dezvoltat în comun cu parteneri internaționali. Printre exemple se numără aeronavele de luptă de generație următoare dezvoltate în cadrul programului Global Combat Air Program, în parteneriat cu Marea Britanie și Italia.

Schimbarea vine la scurt timp după ce Japonia și Australia au finalizat un acord major de cooperare în domeniul apărării, evaluat la până la 20 de miliarde de dolari australieni (aproximativ 14,4 miliarde de dolari americani), pentru dezvoltarea unei noi flote de fregate navale avansate.

