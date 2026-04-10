Japonia vrea să construiască un inel solar în jurul Lunii. Va furniza energie curată inepuizabilă Pământului

Energia solară s-a poziționat ca una dintre cele mai importante și utile surse de energie regenerabilă pe care le avem, în special în țări precum Spania sau Italia, unde zilele însorite tind să le depășească pe cele înnorate.

S-ar putea părea că această tehnologie a atins deja dezvoltarea maximă; cu toate acestea, eforturile de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a deveni 100% alimentată cu energie regenerabilă determină țările și companiile să se concentreze pe noi modalități de valorificare a acestor surse, scrie El Economista.

De peste un deceniu, o companie japoneză propune un plan de construire a unei centuri masive de panouri solare în jurul ecuatorului lunar. Proiectul, numit „Inelul Lunar”, s-ar întinde pe 10.900 de kilometri și ar genera energie solară neîntreruptă, fără problemele legate de vreme sau de întuneric care afectează fermele solare terestre.

Compania Shimizu Corporation susține că panourile solare pe care le avem în prezent pe Pământ generează doar 20% din energia pe care o au în spațiu. Acest lucru este din cauza faptului că ecuatorul Lunii nu are atmosferă care să blocheze lumina soarelui, nu are nori și nu este noapte, ceea ce înseamnă că sistemul ar putea funcționa continuu, 24 de ore pe zi.

Tetsuji Yoshida, președintele grupului de consultanță spațială CSP Japan al companiei Shimizu, afirmă că, dacă toată energia provenită din această centură de panouri de pe Lună ar fi trimisă pe Pământ, nevoia de a arde cărbune, petrol sau biomasă ar dispărea din nou .

Procesul de transmitere a acestei energii ar implica cabluri conectate la aceste panouri, extinzându-se până la partea Lunii care este întotdeauna vizibilă de pe Pământ. Apoi, folosind microunde și lasere, această energie electrică ar fi trimisă către receptoare de pe planeta noastră.

Dacă proiectul Luna Ring ar fi dezvoltat, ar putea rezolva problema utilizării combustibililor fosili. Cu toate acestea, această idee a fost lansată în 2011 și continuă să se confrunte cu aceeași problemă: lipsa finanțării .

Compania nu a obținut nicio finanțare, nu are sprijin oficial din partea agențiilor spațiale precum JAXA sau NASA și nu a avut niciodată un calendar de dezvoltare definit. Cu toate acestea, Shimizu Corporation rămâne optimistă, crezând că, odată cu dezvoltarea constantă a tehnologiei și creșterea numărului de călătorii în spațiu, această idee futuristă ar putea deveni într-o zi realitate.