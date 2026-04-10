Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Japonia vrea să construiască un inel solar în jurul Lunii. Va furniza energie curată inepuizabilă Pământului

Energia solară s-a poziționat ca una dintre cele mai importante și utile surse de energie regenerabilă pe care le avem, în special în țări precum Spania sau Italia, unde zilele însorite tind să le depășească pe cele înnorate.

Proiectul ”Inelul Lunar” FOTO: X

S-ar putea părea că această tehnologie a atins deja dezvoltarea maximă; cu toate acestea, eforturile de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a deveni 100% alimentată cu energie regenerabilă determină țările și companiile să se concentreze pe noi modalități de valorificare a acestor surse, scrie El Economista.

De peste un deceniu, o companie japoneză propune un plan de construire a unei centuri masive de panouri solare în jurul ecuatorului lunar. Proiectul, numit „Inelul Lunar”, s-ar întinde pe 10.900 de kilometri și ar genera energie solară neîntreruptă, fără problemele legate de vreme sau de întuneric care afectează fermele solare terestre.

Compania Shimizu Corporation susține că panourile solare pe care le avem în prezent pe Pământ generează doar 20% din energia pe care o au în spațiu. Acest lucru este din cauza faptului că ecuatorul Lunii nu are atmosferă care să blocheze lumina soarelui, nu are nori și nu este noapte, ceea ce înseamnă că sistemul ar putea funcționa continuu, 24 de ore pe zi.

Tetsuji Yoshida, președintele grupului de consultanță spațială CSP Japan al companiei Shimizu, afirmă că, dacă toată energia provenită din această centură de panouri de pe Lună ar fi trimisă pe Pământ, nevoia de a arde cărbune, petrol sau biomasă ar dispărea din nou .

Procesul de transmitere a acestei energii ar implica cabluri conectate la aceste panouri, extinzându-se până la partea Lunii care este întotdeauna vizibilă de pe Pământ. Apoi, folosind microunde și lasere, această energie electrică ar fi trimisă către receptoare de pe planeta noastră.

Dacă proiectul Luna Ring ar fi dezvoltat, ar putea rezolva problema utilizării combustibililor fosili. Cu toate acestea, această idee a fost lansată în 2011 și continuă să se confrunte cu aceeași problemă: lipsa finanțării .

Compania nu a obținut nicio finanțare, nu are sprijin oficial din partea agențiilor spațiale precum JAXA sau NASA și nu a avut niciodată un calendar de dezvoltare definit. Cu toate acestea, Shimizu Corporation rămâne optimistă, crezând că, odată cu dezvoltarea constantă a tehnologiei și creșterea numărului de călătorii în spațiu, această idee futuristă ar putea deveni într-o zi realitate.

Top articole

De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu o singură cameră costă doar 6.000 euro în aprilie 2026
gandul.ro
image
Război pe prețul biletelor de transport în comun. STB cere majorarea la 5 lei
mediafax.ro
image
Concert pe Arena Naţională la câteva ore după ce sicriul lui Mircea Lucescu a părăsit stadionul! Ce eveniment are loc. Update
fanatik.ro
image
Cine s-a mai uitat la TV în prima lună a războiului din Iran? Antena 3 CNN, Digi24 și B1 TV au crescut, dar vremea a bătut televiziunile
libertatea.ro
image
„S-a simțit rău și a pierdut kilograme”. Jurnalistul care i-a luat ultimul interviu lui Mircea Lucescu povestește culisele întâlnirii
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
digisport.ro
image
Nimeni nu câștigă, dar toată lumea plătește: cum s-a transformat războiul SUA-Iran într-un eșec major
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Unde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteo
observatornews.ro
image
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
prosport.ro
image
Cât îți crește factura la curent în perioada Paștelui dacă folosești cuptorul electric. Calcul în funcție de consum
playtech.ro
image
România, printre aliații preferați ai lui Donald Trump? Avantaj real sau risc ascuns. „Dacă apele din jur devin tulburi, situația se agravează”
fanatik.ro
image
Război între maimuțe: imagini cu cea mai mare comunitate de cimpanzei din lume care se autodistruge într-un conflict fără precedent. „Atacurile sunt coordonate și extrem de brutale”
ziare.com
image
Turcii au văzut ce a făcut Șumudică la sicriul lui Mircea Lucescu: "Așa ceva n-ați mai văzut"
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
La taifas cu sfinții și poeții în Iran
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Singurul mall din București deschis de Paște în 2026. Unde mergem când ne plictisim de ouă, drob și pască
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
click.ro
image
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
click.ro
image
S-ar căsători Ana Morodan? Ce ar trebui să îndeplinească un bărbat pentru a-l accepta în viața ei: „Să nu fie bou”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
„Nu și-a putut stăpâni emoțiile.” Ce a transmis Răzvan Lucescu la înmormântarea tatălui său. Gestul făcut în fața sicriului a impresionat pe toată lumea
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie

Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!

Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei

Ce impact are alcoolul în viața sexuală a bărbaților?