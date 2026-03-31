Israelul a intrat în faza de finalizare a războiului. Următoarea țintă: economia regimului de la Teheran

La o lună de la începutul războiului cu Iranul, Israelul se apropie de sfârșitul listei de obiective militare și se pregătește să intre într-o nouă fază a conflictului, concentrându-se pe ținte „economice” asociate regimului iranian, potrivit informațiilor obținute de The Times of Israel.

Oficialii israelieni afirmă că campania, lansată în coordonare cu Statele Unite, a fost menită să degradeze capacitățile militare ale Iranului, să reducă amenințările generate de programele sale nuclear și de rachete balistice, dar și pentru a „crea condițiile” unei răsturnări politice din interior în Iran.

În ultimele săptămâni, Forțele Aeriene Israeliene au desfășurat o campanie aeriană amplă, efectuând zeci de valuri de atacuri și lansând peste 13.000 de muniții asupra unor ținte din Iran. Aceste lovituri au vizat o gamă largă de obiective, inclusiv sisteme de apărare aeriană, lansatoare de rachete balistice, facilități de producție a armamentului, anumite infrastructuri nucleare și centre de comandă.

Operațiunea a dus, de asemenea, la uciderea a zeci de oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv fostul lider suprem Ali Khamnieni, comandantul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, Mohammad Pakpour, precum și alți lideri militari de top.

Conducerea militară israeliană consideră acum că se apropie de finalul fazei operaționale inițiale. Purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat sâmbătă că „în câteva zile” armata va finaliza atacarea tuturor activelor „critice” legate de industria de producție de armament a Iranului - facilități utilizate pentru dezvoltarea sistemelor care reprezintă o amenințare pentru Israel.

Potrivit oficialilor din domeniul apărării, Israelul a neutralizat deja majoritatea lansatoarelor de rachete balistice ale Iranului și a degradat semnificativ sistemele sale de apărare aeriană. Comandamentul miilitar descrie acum campania de bombardamente ca intrând în „faza de finalizare”, ceea ce indică faptul că principalele obiective - slăbirea infrastructurii militare a Iranului și „crearea condițiilor” pentru instabilitate internă - au fost în mare parte atinse.

Oficialii apreciază, de asemenea, că capacitățile de producție de armament ale Iranului au fost sever afectate, întârziind dezvoltarea acestora cu ani de zile. Obiectivul de a genera presiune internă asupra regimului a fost atins peste așteptări, spun aceștia, deși rămâne incert dacă acest lucru va duce la o revoltă populară.

Armata israeliană trece la următoarea etapă a operațiunii

Deși Israelul a efectuat mai multe atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene în cadrul conflictului actual- precum și în războiul de 12 zile din iunie 2025 - efortul mai amplu de dezmembrare a programului nuclear iranian este condus de Statele Unite. O preocupare majoră rămâne stocul Iranului de peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la o puritate de 60%, despre care oficialii israelieni spun că ar putea fi suficient pentru 11 arme nucleare.

Cu majoritatea țintelor militare deja lovite, liderii israelieni direcționează acum armata către alte obiective. Ministrul Apărării, Israel Katz, și alți oficiali de rang înalt au ordonat Forțelor de Apărare ale Israelului să înceapă atacuri asupra unor obiective care ar provoca pagube economice semnificative regimului iranian.

Această tranziție a început deja. În urmă cu aproape două săptămâni, forțele israeliene au lovit infrastructura majoră de gaze din sudul Iranului. Mai recent, vineri, atacuri aeriene au vizat două dintre cele mai mari combinate siderurgice ale țării. În ambele cazuri, surse de securitate au indicat că scopul a fost provocarea unor pierderi economice considerabile.

În mod neobișnuit, IDF a refuzat să comenteze public aceste operațiuni.

Această evoluție are loc în contextul presiunilor venite din din partea Washingtonului. Săptămâna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că Statele Unite va viza infrastructura energetică a Iranului, stabilind termenul limită de 6 aprilie pentru ca Teheranul să accepte o propunere americană de încheiere a războiului. În consecință, Israelul ar fi fost de acord să evite, deocamdată, lovirea infrastructurii energetice, concentrându-se în schimb pe alte obiective economice, precum uzinele industriale.

Oficialii din domeniul apărării israelian indică faptul că sunt planificate noi atacuri menite să slăbească economia Iranului.

Între timp, dincolo de loviturile asupra programului nuclear iranian,, Statele Unite încearcă în paralel să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, vitală din punct de vedere strategic. Presa americană sugerează că Washingtonul planifică opțiuni pentru operațiuni terestre în Iran. Surse din cadrul apărării israeliene au dezvăluit că IDF a furnizat informații serviciilor americane cu privire la strâmtoare și zonele învecinate, inclusiv Insula Kharg.