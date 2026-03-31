search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Israelul a intrat în faza de finalizare a războiului. Următoarea țintă: economia regimului de la Teheran

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

La o lună de la începutul războiului cu Iranul, Israelul se apropie de sfârșitul listei de obiective militare și se pregătește să intre într-o nouă fază a conflictului, concentrându-se pe ținte „economice” asociate regimului iranian, potrivit informațiilor obținute de The Times of Israel.

Bombardamente israeliene asupra unor facilități industriale din Iran FOTO x jfif

Oficialii israelieni afirmă că campania, lansată în coordonare cu Statele Unite, a fost menită să degradeze capacitățile militare ale Iranului, să reducă amenințările generate de programele sale nuclear și de rachete balistice, dar și pentru a „crea condițiile” unei răsturnări politice din interior în Iran.

În ultimele săptămâni, Forțele Aeriene Israeliene au desfășurat o campanie aeriană amplă, efectuând zeci de valuri de atacuri și lansând peste 13.000 de muniții asupra unor ținte din Iran. Aceste lovituri au vizat o gamă largă de obiective, inclusiv sisteme de apărare aeriană, lansatoare de rachete balistice, facilități de producție a armamentului, anumite infrastructuri nucleare și centre de comandă.

Operațiunea a dus, de asemenea, la uciderea a zeci de oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv fostul lider suprem Ali Khamnieni, comandantul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, Mohammad Pakpour, precum și alți lideri militari de top.

Conducerea militară israeliană consideră acum că se apropie de finalul fazei operaționale inițiale. Purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat sâmbătă că „în câteva zile” armata va finaliza atacarea tuturor activelor „critice” legate de industria de producție de armament a Iranului - facilități utilizate pentru dezvoltarea sistemelor care reprezintă o amenințare pentru Israel.

Potrivit oficialilor din domeniul apărării, Israelul a neutralizat deja majoritatea lansatoarelor de rachete balistice ale Iranului și a degradat semnificativ sistemele sale de apărare aeriană. Comandamentul miilitar descrie acum campania de bombardamente ca intrând în „faza de finalizare”, ceea ce indică faptul că principalele obiective - slăbirea infrastructurii militare a Iranului și „crearea condițiilor” pentru instabilitate internă - au fost în mare parte atinse.

Oficialii apreciază, de asemenea, că capacitățile de producție de armament ale Iranului au fost sever afectate, întârziind dezvoltarea acestora cu ani de zile. Obiectivul de a genera presiune internă asupra regimului a fost atins peste așteptări, spun aceștia, deși rămâne incert dacă acest lucru va duce la o revoltă populară.

Armata israeliană trece la următoarea etapă a operațiunii

Deși Israelul a efectuat mai multe atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene în cadrul conflictului actual- precum și în războiul de 12 zile din iunie 2025 - efortul mai amplu de dezmembrare a programului nuclear iranian este condus de Statele Unite. O preocupare majoră rămâne stocul Iranului de peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la o puritate de 60%, despre care oficialii israelieni spun că ar putea fi suficient pentru 11 arme nucleare.

Cu majoritatea țintelor militare deja lovite, liderii israelieni direcționează acum armata către alte obiective. Ministrul Apărării, Israel Katz, și alți oficiali de rang înalt au ordonat Forțelor de Apărare ale Israelului să înceapă atacuri asupra unor obiective care ar provoca pagube economice semnificative regimului iranian.

Această tranziție a început deja. În urmă cu aproape două săptămâni, forțele israeliene au lovit infrastructura majoră de gaze din sudul Iranului. Mai recent, vineri, atacuri aeriene au vizat două dintre cele mai mari combinate siderurgice ale țării. În ambele cazuri, surse de securitate au indicat că scopul a fost provocarea unor pierderi economice considerabile.

În mod neobișnuit, IDF a refuzat să comenteze public aceste operațiuni.

Această evoluție are loc în contextul presiunilor venite din din partea Washingtonului. Săptămâna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că Statele Unite va viza infrastructura energetică a Iranului, stabilind  termenul limită de 6 aprilie pentru ca Teheranul să accepte o propunere americană de încheiere a războiului. În consecință, Israelul ar fi fost de acord să evite, deocamdată, lovirea infrastructurii energetice, concentrându-se în schimb pe alte obiective economice, precum uzinele industriale.

Oficialii din domeniul apărării israelian indică faptul că sunt planificate noi atacuri menite să slăbească economia Iranului.

Între timp, dincolo de loviturile asupra programului nuclear iranian,, Statele Unite încearcă în paralel să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, vitală din punct de vedere strategic. Presa americană sugerează că Washingtonul planifică opțiuni pentru operațiuni terestre în Iran. Surse din cadrul apărării israeliene au dezvăluit că IDF a furnizat informații serviciilor americane cu privire la strâmtoare și zonele învecinate, inclusiv Insula Kharg.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea Regelui la națională
fanatik.ro
image
Final de epocă pentru Viktor Orbán în Transilvania? Cum a reușit Péter Magyar să spulbere planurile Budapestei în România și Serbia
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Ce face Iohannis de când nu mai e preşedinte. A dat răspunsul cu zâmbetul pe buze, mesajul transmis românilor
playtech.ro
image
Șeful hotelului unde se caza Iohannis când mergea la schi a ajuns director la Transelectrica. Faptele sale, în vizorul DNA
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare pentru români. Ilie Bolojan și Nicușor Dan dau semnale ferme pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un antreprenor clujean explică de ce a renunțat la firma sa: „Până într-o zi, când un senior semizeu a venit în birou”
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare

OK! Magazine

image
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?