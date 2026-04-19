Cine conduce Iranul? Iran: ascensiunea IRGC și transformarea regimului într-un centru de putere militarizat (ultimele 48 de ore)

În mai puțin de 48 de ore, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) al Iranului a trecut de la rol operațional la control strategic, preluând simultan inițiativa militară în Strâmtoarea Hormuz și influențând direct poziția diplomatică a Republicii Islamice.

O evaluare a serviciilor de informații occidentale, citată de Israel Hayom, concluzionează că ceea ce se conturează la Teheran nu mai seamănă cu o republică islamică în sens clasic, ci cu o juntă militară în toată regula.

O lovitură instituțională în două acte

Pe 17 aprilie 2026, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, anunța public că Strâmtoarea Hormuz este „complet deschisă” traficului comercial — un mesaj menit să creeze spațiu diplomatic în contextul negocierilor cu Statele Unite. La mai puțin de 24 de ore distanță, pe 18 aprilie, marina IRGC a atacat mai multe nave comerciale și a declarat că niciun vas „de orice tip sau naționalitate” nu are dreptul de tranzit. Traficul prin strâmtoare a încetat aproape în totalitate, cu excepția navelor iraniene — și nici acestea nu s-au apropiat de linia blocadei americane, conform datelor de monitorizare maritimă furnizate de firma Kpler.

Contradicția dintre poziția ministrului de externe și acțiunea forțelor navale ale IRGC nu a fost accidentală. Potrivit analiștilor de la Institute for the Study of War (ISW), blocada navală americană nu are o delimitare geografică strictă: SUA pot intercepta nave legate de Iran aproape oriunde în apele internaționale, ceea ce sporește presiunea strategică asupra Teheranului. Cu toate acestea, IRGC a ales escaladarea în locul negocierii. În aceeași zi, 18 aprilie, mass-media afiliată IRGC — agențiile Fars și Tasnim — a anunțat că Iranul refuză o nouă rundă de negocieri cu Statele Unite, invocând cerințe americane „excesive”. Răspunsul venea la câteva zile după ce vicepreședintele american JD Vance declarase că propunerea transmisă Teheranului reprezintă oferta „finală și optimă” a Washingtonului.

Foc în Hormuz: IRGC atacă petrolier

Două vedete de patrulare aparținând Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) au deschis focul asupra unui petrolier aflat la aproximativ 20 de mile nautice nord-est de Oman, sâmbătă dimineață, potrivit Centrului Britanic de Operațiuni Maritime Comerciale (UKMTO), structură de monitorizare afiliată Marinei Regale Britanice. Agenția a precizat că toți membrii echipajului sunt în siguranță. Incidentul a fost confirmat și de firma de monitorizare TankerTrackers.com, care a relatat că un membru al echipajului a transmis prin radio un apel de urgență către armata iraniană în timpul atacului.

Potrivit acestuia, petrolierul primise anterior permisiunea de tranzit și solicita autorizarea de a se întoarce din drum. Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a convocat ambasadorul Iranului la New Delhi, exprimând îngrijorări față de ceea ce a descris drept „un incident de împușcături” implicând nave sub pavilion indian. Partea indiană a cerut reluarea permisiunilor de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz pentru navele cu destinația India. În paralel, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor menține blocada navală asupra porturilor iraniene până la încheierea unui acord de pace. Teheranul a reacționat acuzând Washingtonul de „banditism și piraterie sub pretextul unei așa-zise blocade”, potrivit agenției semioficiale Fars.

Administrația americană a intensificat presiunea economică după închiderea strâmtorii de către Iran. De la instituirea blocadei, forțele americane au întors din drum 21 de nave, conform datelor CENTCOM. În plan regional, situația rămâne volatilă, în pofida unui armistițiu temporar în Liban între Hezbollah și Israel. Forțele de Apărare Israeliene au raportat deja incidente pe care le consideră încălcări ale acordului, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat moartea unui militar UNIFIL, atribuind responsabilitatea Hezbollah — acuzație respinsă de organizație. De la începutul conflictului, Iranul a minat porțiuni ale Strâmtorii Hormuz și a atacat nave comerciale, determinând o scădere dramatică a traficului maritim, cu peste 90%. Dacă înainte de război aproximativ 100 de nave tranzitau zilnic zona, traficul a ajuns temporar aproape de zero. Ulterior, Teheranul a permis accesul limitat al unor petroliere, impunând rute stricte și taxe de tranzit.

Vahidi și anatomia puterii militare

Generalul-maior Ahmad Vahidi, actualul comandant al IRGC, a ajuns la conducerea corpului în condițiile dramatice ale războiului: predecesorul său, generalul Mohammad Pakpour, a fost ucis în prima fază a loviturilor americano-israeliene — al treilea comandant IRGC decedat în mai puțin de un an. Vahidi are și un dosar judiciar internațional: Argentina îl acuză de implicare în atentatul din 1994 asupra centrului comunitar evreiesc AMIA din Buenos Aires, soldat cu 85 de morți, iar Interpol a emis o notificare roșie pe numele său. „Vahidi este cel care conduce această țară. Puterea se află în mâinile Gărzii Revoluționare și ale celei mai radicale facțiuni a sale.”— Ali Akbar Mousavi Khoeini, fost parlamentar iranian, citat de NBC News

Publicația Iran International documentează o serie de mișcări concrete prin care Vahidi și-a consolidat controlul. Pe 24 martie, el l-a forțat pe președintele Masoud Pezeshkian să îl numească, împotriva voinței sale, pe Mohammad Bagher Zolghadr în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC) — organism care gestionează strategia nucleară și militară a Iranului. Pe 28 martie, Vahidi a blocat direct numirea unui ministru al informațiilor propus de Pezeshkian, susținând că, în timp de război, toate pozițiile-cheie trebuie să fie sub controlul IRGC. Analistul de securitate Farzin Nadimi apreciază că numirea lui Zolghadr semnalează prioritizarea „supraviețuirii sistemului prin disciplină, control și coordonare de tip hard power” în detrimentul flexibilității diplomatice. „IRGC ocupă acum centrul de greutate vizibil”, subliniază acesta, remarcând că clericii au devenit mult mai puțin vizibili în gestionarea crizei.

Sabotarea negocierilor de la Islamabad

Discuțiile SUA–Iran de la Islamabad, mediate de Pakistan, s-au desfășurat pe fondul unui conflict intern major. Potrivit Iran International, Vahidi a încercat să îl includă pe Zolghadr în delegația de negociere — o inițiativă respinsă de șefii delegației, Ghalibaf și Araghchi, care au invocat lipsa sa de experiență diplomatică. Intenția reală, potrivit unor surse apropiate de SNSC, era ca Zolghadr să supravegheze negocierile și să raporteze dacă delegația se abate de la directivele conducerii sau ale noului lider suprem, Mojtaba Khamenei. Conform relatărilor din 14 aprilie, Zolghadr — deși absent fizic — a primit un briefing detaliat despre cursul discuțiilor și a transmis o plângere formală către lideri de rang înalt ai IRGC, aproape sigur inclusiv către Vahidi. Motivația invocată: o presupusă „deviere de la mandat” — în special flexibilitatea manifestată de Araghchi privind sprijinul Iranului pentru „Axa Rezistenței”. Nemulțumirea a declanșat o reacție în lanț: Hossein Taeb, veteran al serviciilor de informații ale IRGC și consilier al liderului suprem, a ordonat rechemarea imediată a delegației la Teheran. „Incertitudinea este numele jocului. Iranul caută un acord cuprinzător — garanții de securitate, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor, dosarul nuclear. Dar incertitudinea domină.”— Tohid Asadi, Al Jazeera, 18 aprilie 2026

Eșecul negocierilor de la Islamabad a precipitat anunțul blocadei navale americane asupra porturilor iraniene. CENTCOM a declarat că forțele implicate includ peste o duzină de nave de război, mai mult de 100 de aeronave și peste 10.000 de militari. Analiștii CNN notează că ambarcațiunile rapide ale IRGC sunt concepute pentru operațiuni în apele înguste ale strâmtorii și Golfului Persic, nu pentru confruntări în largul Mării Arabiei, unde operează grosul forței navale americane.

O juntă militară în formare?

Evaluările analiștilor occidentali converg către o concluzie îngrijorătoare: Republica Islamică traversează o mutație structurală a puterii. Platforma Recorded Future (Insikt Group) descrie Iranul ca fiind „condus efectiv de un comitet” în care Vahidi, Ghalibaf și Pezeshkian sunt principalii actori — o formulă instabilă, în care mandatul președintelui este erodat constant de structurile de securitate. Semnalele de deteriorare internă sunt multiple. Surse citate de National Security News afirmă că unități IRGC au refuzat accesul la ajutor medical și provizii pentru armata regulată (Artesh), accentuând rivalitatea internă. Sunt raportate dezertări, mai ales în rândul militarilor în termen. Patru diplomați iranieni au solicitat azil în țări occidentale în 2026. Israelul a început să vizeze posturi de securitate stradale — o strategie menită să degradeze infrastructura de control intern. Washington Post, citând evaluări ale serviciilor americane, concluzionează că, în ciuda pierderilor, regimul se consolidează într-o formă mai dură, sprijinit pe aparatul IRGC. Această evoluție reduce drastic spațiul pentru compromisuri diplomatice: orice concesie poate fi etichetată drept „trădare” și folosită pentru eliminarea rivalilor.

Consecințe geopolitice și economice

Strâmtoarea Hormuz transportă aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și circa 80% din exporturile petroliere ale Iranului. Conform Kpler, decizia IRGC de a opri traficul a generat una dintre cele mai severe perturbări ale pieței energetice globale. Prețul petrolului a scăzut cu 12% pe 17 aprilie, după anunțul redeschiderii, pentru ca apoi să crească din nou după reimpunerea controlului de către IRGC. Premierul canadian Mark Carney a anunțat consultări cu liderii Franței și Marii Britanii privind perturbările majore ale comerțului maritim. Pakistanul continuă eforturile de mediere, inclusiv prin vizita feldmareșalului Asim Munir la Teheran, în ciuda blocajului diplomatic. Pe termen scurt, capacitatea IRGC de a controla tranzitul prin Hormuz devine principalul instrument de negociere — dar și principalul factor de risc. Pe termen lung, concentrarea puterii într-o structură militară autonomă reduce predictibilitatea oricărui acord și complică gestionarea crizei la nivel internațional.

Concluzie: testul de autoritate al Republicii Islamice

Evenimentele din 17–18 aprilie 2026 nu reprezintă doar o disfuncție temporară între instituții, ci indică o mutație structurală a puterii la Teheran. IRGC nu mai acționează ca un instrument al statului, ci ca un centru autonom de decizie, capabil să impună simultan direcția militară și să filtreze opțiunile diplomatice. Această reconfigurare reduce drastic predictibilitatea regimului iranian. Într-un sistem în care linia oficială poate fi contrazisă în mai puțin de 24 de ore de acțiuni militare, credibilitatea angajamentelor externe devine fragilă, iar riscul de escaladare crește semnificativ.

Pe termen scurt, capacitatea IRGC de a controla dinamica conflictului și de a influența negocierile îi oferă o poziție dominantă. Pe termen mediu și lung, însă, această concentrare a puterii într-o structură militară cu logică proprie de acțiune riscă să erodeze coerența statului iranian și să amplifice tensiunile interne. Pentru actorii internaționali, implicația este clară: orice strategie față de Iran care ignoră rolul central al IRGC este, în acest moment, incompletă. Nu instituțiile civile definesc direcția, ci raportul de forțe din interiorul aparatului de securitate. Iar acest raport este, cel puțin pentru moment, în favoarea celor care văd negocierea nu ca pe un instrument de compromis, ci ca pe o extensie a confruntării.

Post Scriptum: iamginea postată necesita o explicație- Inscripția de pe steagul din stânga este în limba persană (farsi) și reprezintă emblema oficială a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Formula „Sepāh-e Pāsdārān-e Enqelāb-e Eslāmi” se traduce prin „Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice” și exprimă identitatea instituțională a acestei structuri-cheie a regimului iranian. Dincolo de denumire, emblema are o încărcătură simbolică. Mâna care ține o armă stilizată sugerează rolul central al forței militare în apărarea și perpetuarea revoluției islamice. Elementul circular sau globul indică ambiția unei misiuni care depășește granițele naționale, sugerând o dimensiune ideologică și strategică extinsă. Scrierea caligrafică, specifică tradiției islamice, conferă simbolului o legitimitate religioasă, ancorând acțiunea militară într-un cadru doctrinar. În ansamblu, nu este vorba doar despre o insignă militară, ci despre un simbol ideologic complex, care îmbină religia, revoluția și forța armată într-o singură reprezentare vizuală.