Israelul a lovit o clădire cu apartamente din centrul Beirutului. Patru persoane au fost ucise și alte patru rănite

Israelul a lansat miercuri, 11 martie, noi atacuri aeriene asupra centrului Beirutului, lovind un bloc de locuinţe, conform relatărilor agențiilor de stat libaneze. Este a doua lovitură asupra capitalei libaneze în ultimele zile.

Agenția națională de stat libaneză (NNA) a informat că „inamicul a vizat un apartament în zona Aisha Bakkar” din centrul Beirutului, un cartier dens populat, situat în apropierea unuia dintre cele mai mari centre comerciale ale orașului, iar transmisiunea live a AFPTV a surprins sunetul unui atac aerian, urmat de o explozie într-un apartament situat într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje, relatează english.aawsat.

Martorii spun că se puteau observa pereții distruși la etajele șapte și opt, mașini avariate în apropiere și prezența forțelor de securitate la fața locului.

La rândul ei, mass-media israeliană a precizat că ținta atacului a fost un birou folosit de gruparea Jamaa Islamiya, care are legături cu Hezbollah, și a raportat că „patru persoane au fost ucise și alte patru rănite”.

Conflictul dintre Israel şi Liban a reizbucnit săptămâna trecută, după ce Hezbollah a atacat Israelul ca răspuns la uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacurile comune ale SUA și Israelului.

Deși a existat un armistițiu în 2024, Israelul a continuat să vizeze infrastructura Hezbollah și a extins loviturile pe întreg teritoriul Libanului, inclusiv prin trupe terestre în zonele de frontieră.

Săptămâna trecută, armata israeliană a vizat un hotel din centrul Beirutului, iar misiunea permanentă a Iranului la ONU a anunţat că patru dintre diplomații săi au fost ucişi în timpul atacului.

Tot în cursul dimineţii de miercuri, NNA a raportat atacuri israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, controlate de Hezbollah, iar armata israeliană a anunțat, printr-un comunicat, faptul că „a început lovituri împotriva infrastructurii Hezbollah” și a reluat apelul către locuitori să evacueze zona înaintea atacurilor.

Hezbollah a răspuns, precizând că luptătorii săi au atacat forțele israeliene lângă orașele de frontieră sudice Khiam și Odaisseh și au lansat rachete către Israel, inclusiv asupra unui „sit de apărare antirachetă” situat la sud de Haifa.

Ulterior, gruparea a adăugat că se confruntă cu forțe israeliene lângă orașul de frontieră Aitaroun, folosind „arme ușoare și medii”.

Marţi, 10 martie, autoritățile libaneze au anunțat că 759.300 de persoane au fost înregistrate ca strămutate, dintre care 122.600 se află în adăposturi.