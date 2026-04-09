Personaj-cheie în centrul de armament al Hamas, ucis de forțele israeliene în Gaza. Se deghiza în jurnalist Al Jazeera

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat joi pe X că au eliminat un operativ Hamas care acționa sub acoperirea unui jurnalist, într-un atac desfășurat miercuri în Fâșia Gaza. „ELIMINAT: Muhammad Samir Muhammad Washah, un terorist Hamas care opera sub acoperirea unui jurnalist Al Jazeera”, a transmis IDF.

Ținta a fost identificată drept Muhammad Samir Muhammad Washah, descris de IDF drept o figură-cheie în centrul de producție de rachete și arme al Hamas. Armata israeliană precizează că Washah a fost implicat activ în producerea și transferul armamentului prin Gaza și în planificarea atacurilor împotriva trupelor IDF, reprezentând o amenințare concretă pentru forțele israeliene din zonă.

IDF susține că Washah și-a folosit identitatea de jurnalist Al Jazeera drept acoperire pentru a desfășura activități teroriste împotriva Israelului.

„Washah a contribuit la creșterea capacității militare a Hamas și a fost direct implicat în planificarea atacurilor, reprezentând o amenințare concretă pentru trupele noastre”, se arată în comunicatul militar.

Înaintea atacului, au fost luate măsuri pentru a minimiza victimele civile, inclusiv folosirea munițiilor ghidate cu precizie, supraveghere aeriană și informații suplimentare. Forțele IDF rămân desfășurate sub Comandamentul Sudic și vor continua operațiunile pentru eliminarea amenințărilor imediate de pe teren.