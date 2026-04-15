România trimite ajutoare umanitare pentru populația civilă din Liban: 15 tone de alimente și bunuri de strictă necesitate

România se alătură eforturilor comunității europene de sprijinire a populației civile din Liban, afectată de o criză umanitară generată de deteriorarea situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Un transport de aproximativ 15 tone de ajutoare umanitare- alimente, corturi și bunuri de primă necesitate precum saci de dormit, pături, perne, cearșafuri și fețe de pernă-va fi trimis din rezervele naționale de stat către Amman, urmând ca ulterior să ajungă la Beirut, în cadrul unui convoi umanitar multinațional.

Transportul este realizat de Ministerul Apărării Naționale, cu ajutorul a două aeronave militare, un C-130 Hercules și un C-27J Spartan, care au decolat astăzi, 15 aprilie 2026, la ora 10:00.

Decizia a fost adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de premierul Ilie Bolojan, ca răspuns la solicitarea de sprijin primită de România prin Mecanismul european de Protecție Civilă, anunță Guvernul României.

Potrivit autorităților, acțiunea este derulată sub egida Protecției Civile Europene, care acoperă 75% din costurile de transport ale misiunii umanitare.