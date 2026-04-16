Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Trump anunță primele discuții directe între Liban și Israel în 34 de ani

Război în Orientul Mijlociu
Liderii Israelului și Libanului urmează să poarte joi o convorbire directă, prima de acest nivel din ultimii 34 de ani, într-un moment considerat crucial pentru diminuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, miercuri, pe platforma Truth Social, relatează The Telegraph și Times of Israel.

Israelul interceptează proiectile lansate de Hezbollah FOTO EPA-EFE
Israelul interceptează proiectile lansate de Hezbollah FOTO EPA-EFE

Potrivit oficialilor israelieni, premierul israelian Benjamin Netanyahu ar urma să discute cu președintele libanez Joseph Aoun, în ciuda faptului că Beirutul a declarat inițial că nu are informații despre o astfel de convorbire.

Contextul este unul extrem de tensionat: Libanul a fost atras în conflictul regional pe 2 martie, după ce gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a atacat Israelul, declanșând riposte aeriene masive. Peste 2.000 de persoane au fost ucise în urma bombardamentelor israeliene asupra pozițiilor Hezbollah.

Anunțul lui Trump a venit după ce miercuri, la Washington, a avut loc o întâlnire considerată istorică între ambasadorii celor două țări, mediată de secretarul de stat american Marco Rubio. Discuțiile, care au durat aproximativ două ore, reprezintă discuții la cel mai înalt nivel din ultimele decenii și primul dialog direct în tot atâta timp.

Într-o declarație comună, Statele Unite, Israelul și Libanul au anunțat că au purtat discuții productive în scopul lansării unor negocieri directe, menite să conducă la un acord de pace durabil. Totuși, oficialii au subliniat că întâlnirea a fost doar un pas preliminar, iar negocierile propriu-zise urmează să înceapă ulterior.

Divergențele sunt majore: Israelul insistă asupra dezarmării Hezbollah și destructurării infrastructurii sale militare, în timp ce Libanul prioritizează obținerea unui armistițiu rapid și gestionarea crizei umanitare.

Hezbollah se opune ferm acestor negocieri și a răspuns chiar în timpul summitului cu atacuri asupra teritoriului israelian, declanșând alerte în nordul țării.

Marco Rubio a descris momentul drept „o oportunitate istorică”, subliniind șansa de a pune bazele unui acord cuprinzător de pace.

SUA și-au exprimat sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apăra împotriva atacurilor  Hezbollah și au subliniat că orice încetare a focului în Liban trebuie să vină în urma unor discuții între Ierusalim și Beirut, fără a fi legată de alte chestiuni.

În weekend, Iranul a cerut ca acordul cu SUA să conțină și o prevedere privind oprirea atacurilor asupra Hezbollah.

Israelul și SUA au respins această propunere, iar ministrul de externe al Libanului, Youssef Raggi, a declarat luni că Beirutul dorește „negocieri directe” cu Israelul pentru a consolida „separarea dintre dosarul libanez și chestiunea iraniană”.

