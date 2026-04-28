Iranul revizuiește bilanțul atacului asupra școlii din Minab: 155 de morți, majoritatea copii

Cel puțin 150 de persoane, dintre care 120 de copii, și-au pierdut viața în bombardarea școlii din Minab, în sudul Iranului. Atacul a avut loc chiar în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu.

La sfârșitul lui martie, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, declarase în fața ONU că „peste 175 de elevi şi profesori au fost masacrați cu sânge rece”.

Dar conform unui nou bilanţ publicat de IRIB şi de presa locală, care citează un oficial al sistemului judiciar iranian, „73 de băieţi, 47 de fete, 26 de profesori, şapte părinţi, un şofer de autobuz şcolar şi un farmacist de la clinica de lângă şcoală au murit ca martiri în atacul asupra şcolii din Minab”, relatează Agerpres.

Încă de la început, oficialii de la Teheran au acuzat Statele Unite și Israelul că au declanșat „un război ilegal impus de două regimuri nucleare agresive”. Araghchi a descris atacul asupra școlii drept „un asalt calculat, desfășurat în etape” și „o crimă de război”.

Deși până acum Washingtonul nu și-a asumat oficial vina, mai mulți indicatori trimit la un posibil atac efectuat de SUA. În urma unei anchete jurnalistice, New York Times a relatat că tragedia ar putea fi rezultatul unui bombardament american care a vizat o bază navală a Gardienilor Revoluţiei din apropiere.

Agenţia de presă Reuters, citând sub rezerva anonimatului responsabili americani, a indicat la rândul ei că anchetatori militari americani apreciază că este „probabil” ca forţele americane să fie „responsabile" de atacul care a lovit şcoala.

Clădirea lovită era situată aproape de două situri controlate de Corpul Gardienilor Revoluţiei islamice (IRGC), armata de elită a regimului de la Teheran.

Experții care au analizat imaginile prin satelit și videoclipurile de la fața locului au declarat pentru AP că scena atacului sugerează că mai multe bombe au lovit complexul cu un grad ridicat de precizie.

Corey Scher, cercetător specializat în conflicte armate, a apreciat că lipsa unor cratere sau a altor lovituri în împrejurimi, precum și natura distrugerilor indică atacuri aer-sol care au lovit direct clădirile.

Fostul ofițer britanic Sean Moorhouse a adăugat că distrugerile vizibile sunt compatibile cu impactul mai multor focoase de 900 de kilograme, astfel fiind exclus un bombardament cu o rachetă iraniană defectă.

ONU și organizațiile internaționale pentru drepturile omului au condamnat atacul, în contextul și al altor relatări despre alte școli din Iran afectate de bombardamente. Elise Baker, avocat principal la Atlantic Council, a declarat că vizarea școlilor încalcă legea internațională.

„Loviturile pot viza legal doar obiective militare și combatanți, dar școala era un obiectiv civil, iar elevii și profesorii erau civili,” a spus aceasta.