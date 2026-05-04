Alertă în apropierea Strâmtorii Ormuz. Un petrolier a fost lovit de „proiectile necunoscute” în largul Emiratelor Arabe Unite

Un petrolier a fost lovit de proiectile neidentificate în largul Emiratelor Arabe Unite, în apropierea Strâmtorii Ormuz, fără ca incidentul să provoace victime, a anunțat luni agenția britanică de securitate maritimă UKMTO, citată de AFP.

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 19:40 GMT, potrivit Agerpres., care citează cele două agenții.

„UKMTO a primit informaţii despre un incident petrecut la 78 de mile marine (145 kilometri) nord de Fujairah, în Emiratele Arabe Unite”, a anunţat UKMTO pe platforma X.

Petrolierul a raportat impactul unor „proiectile necunoscute”, însă echipajul este în siguranță, iar autoritățile nu au semnalat poluări sau alte efecte asupra mediului. UKMTO nu a precizat deocamdată pavilionul petrolierului.

Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care trece circa o cincime din petrolul și gazele naturale transportate la nivel mondial, este în mare parte blocată, situație care persistă de la declanșarea atacurilor israeliano‑americane asupra Iranului, la 28 februarie.

În acest context tensionat, președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 3 mai, lansarea operațiunii „Project Freedom”, prin care Marina SUA va începe, începând de luni, să escorteze nave comerciale ale unor state terțe prin zona afectată, o inițiativă criticată imediat de autoritățile iraniene.