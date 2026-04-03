Trump amenință că va lovi poduri și centrale electrice din Iran. „Noua conducere a regimului știe ce trebuie făcut”

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Iranul joi, 3 aprilie, cu noi lovituri, afirmând că ar putea viza inclusiv infrastructura civilă, precum poduri și centrale electrice.

„Armata noastră, cea mai mare și mai puternică (de departe!) din lume, nici măcar nu a început să distrugă ceea ce a mai rămas din Iran. Urmează podurile, apoi centralele electrice! Noua conducere a regimului știe ce trebuie făcut — și trebuie făcut RAPID!”, a transmis Trump pe Truth Social.

Anterior, Trump a publicat un mesaj triumfalist pe rețelele sociale, susținând că forțele americane au distrus „cel mai mare pod din Iran”.

„Cel mai mare pod din Iran se prăbușește, fără să mai poată fi folosit vreodată — Urmează multe alte noutăți! E TIMPUL CA IRANUL SĂ ÎNCHEIE UN ACORD ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU ȘI SĂ NU MAI RĂMÂNĂ NIMIC DIN CE AR PUTEA DEVENI O ȚARĂ MARE!”, a scris Trump pe Truth Social

Podul, inaugurat recent și prezentat drept una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din regiune, a fost grav avariată.

Anterior, Sky News a relatat că un pod de aproximativ 1.000 de metri (B1), care leagă două dintre cele mai mari orașe ale Iranului, a fost lovit.

Statele Unite și aliații lor încearcă să obțină un acord cu Iranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, esențială pentru fluxul global de petrol. Marea Britanie a convocat peste 40 de state aliate într-o reuniune virtuală pentru a discuta posibile sancțiuni și opțiuni de presiune asupra Teheranului.

Consiliul de Securitate al ONU ar putea vota vineri o rezoluție care să sprijine măsuri internaționale pentru redeschiderea strâmtorii, în timp ce Emiratele Arabe Unite cer explicit autorizarea folosirii forței pentru restabilirea traficului maritim.