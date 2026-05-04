Donald Trump anunţă că Marina SUA escortează, începând de luni, navele blocate în Strâmtoarea Ormuz

Marina americană începe, de luni, 4 mai, să escorteze navele țărilor terțe blocate în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat duminică președintele Donald Trump pe platforma Truth Social, relatează AFP.

Liderul de la Casa Albă a precizat că măsura vizează nave aparținând unor state „care nu sunt implicate” în conflictul actual cu Iranul.

„Am informat aceste ţări că le vom ghida navele în siguranţă prin aceste căi navigabile”, a scris Trump pe platforma Truth Social

Operațiunea, denumită „Project Freedom” („Proiectul Libertate”), va fi lansată luni dimineață, ora Orientului Mijlociu, a precizat președintele american

Amintim că duminică, 3 mai, un petrolier a fost lovit de proiectile neidentificate în largul Emiratelor Arabe Unite, în apropierea Strâmtorii Ormuz, fără ca incidentul să provoace victime, a anunțat luni agenția britanică de securitate maritimă UKMTO, citată de AFP.

„UKMTO a primit informaţii despre un incident petrecut la 78 de mile marine (145 kilometri) nord de Fujairah, în Emiratele Arabe Unite”, a anunţat UKMTO pe platforma X.

Petrolierul a raportat impactul unor „proiectile necunoscute”, însă echipajul este în siguranță, iar autoritățile nu au semnalat poluări sau alte efecte asupra mediului. UKMTO nu a precizat deocamdată pavilionul petrolierului.