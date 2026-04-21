Iranul ameninţă că va distruge producţia petrolieră a țărilor vecine în cazul unui atac lansat de pe teritoriul acestora

Gardienii Revoluţiei au ameninţat marţi seara, cu puţin înainte de expirarea armistiţiului cu Statele Unite, că vor distruge complet producţia petrolieră a ţărilor din Golf în cazul unui atac lansat împotriva Iranului de pe teritoriul acestora.

„Vecinii noştri din sud trebuie să ştie că, dacă teritoriul şi instalaţiile lor sunt puse în slujba duşmanilor pentru a ataca naţiunea iraniană, pot spune adio producţiei petroliere din Orientul Mijlociu”, a avertizat comandantul Forţei Aerospatiale a Corpului Gărzilor, Majid Moussavi, citat de agenţia Fars, scrie News.

În timpul războiului, declanşat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane, Iranul a lansat multiple atacuri împotriva monarhiilor din Golf, acuzate că ajută Statele Unite.

A doua rundă de negocieri de pace, care ar fi trebuit să aibă loc în aceste zile la Islamabad este incertă, pe fondul tensiunilor legate de blocada americană asupra Strâmtorii Ormuz și de acuzații reciproce privind încălcarea armistițiului.

Vicepreședintele american JD Vance era așteptat să plece marți dimineață spre Pakistan, dar se află în continuare la Washington pentru consultări, relatează CNN.

De asemenea, președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că a încălcat armistițiul cu doar 24 de ore înainte de expirarea acestuia și de posibila reluare a ostilităților.