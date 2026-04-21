Negocierile SUA cu Iranul, sub semnul întrebării. Vance n-a mai plecat la Islamabad și participă la consultări la Casa Albă

A doua rundă de negocieri de pace, care ar fi trebuit să aibă loc în aceste zile la Islamabad este incertă, pe fondul tensiunilor legate de blocada americană asupra Strâmtorii Ormuz și de acuzații reciproce privind încălcarea armistițiului. Vicepreședintele american JD Vance era așteptat să plece marți dimineață spre Pakistan, dar se află în continuare la Washington pentru consultări, relatează CNN.

Vizita vicepreședintelui SUA, JD Vance, la Islamabad a fost amânată, după ce Iranul nu și-a exprimat disponibilitatea de a participa la noi discuții, potrivit unui oficial american citat de New York Times.

Vance urma să plece în cursul dimineții de marți către capitala Pakistanului, negocierile fiind programate pentru miercuri. În lipsa unui angajament clar din partea Teheranului, deplasarea a fost pusă pe pauză, fără a fi însă anulată oficial.

Surse din administrația americană au precizat că deplasarea ar putea fi reprogramată dacă negociatorii iranieni vor răspunde favorabil pozițiilor exprimate de Washington.

În același timp, Pentagonul analizează în continuare opțiunile pentru reluarea campaniei de bombardamente, suspendată în urmă cu două săptămâni în urma unui armistițiu mediat de Pakistan.

Potrivit unor surse citate de CNN, Iranul a explicat ezitările privind participarea la negocieri prin „mesaje contradictorii, comportamente inconsistente și acțiuni inacceptabile ale părții americane”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că problema nu este lipsa de voință a Teheranului de a negocia, ci lipsa unor semnale clare.

„Motivul nu este indecizia; este vorba despre mesaje contradictorii, comportamente contradictorii și acțiuni inacceptabile ale părții americane”, a declarat Baghaei, potrivit presei oficiale iraniene.

Acesta a adăugat că Iranul va lua o decizie privind participarea „ori de câte ori negocierile devin orientate spre rezultate”.

În același timp, oficialul iranian a criticat dur Statele Unite, acuzându-le de atacuri asupra navelor iraniene și de încălcări ale dreptului internațional:

„O încălcare gravă a dreptului internațional, piraterie maritimă și terorism de stat”, a spus Baghaei.

Blocada Strâmtorii Ormuz complică negocierile

Surse apropiate discuțiilor afirmă că blocada americană asupra Strâmtorii Ormuz a amplificat incertitudinea privind reluarea negocierilor. Iranul ar fi transmis inițial semnale că este dispus să trimită o delegație la Islamabad, cu condiția ca vicepreședintele american JD Vance să conducă în continuare echipa SUA.

În acest scenariu, Teheranul intenționa să-l trimită pe președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a participat și la runda anterioară de discuții.

Totuși, în ultimele zile, Iranul a cerut ridicarea blocadei asupra porturilor sale înainte de orice nouă rundă de negocieri directe, potrivit acelorași surse.

„Suntem deschiși la negocieri reale la Islamabad, dar nu și dacă acestea sunt coercitive”, a declarat Majid Ahmadabadi, ambasadorul Iranului în Germania, citat de presa iraniană.

Situație tensionată la Washington

În paralel, la Washington, planurile pentru deplasarea delegației americane în Pakistan sunt în continuare sub semnul întrebării..

Vicepreședintele JD Vance, așteptat să plece marți spre Islamabad, a rămas în capitala SUA pentru o serie de întâlniri de urgență la Casa Albă.

Potrivit unor surse, Vance a sosit la Casa Albă în după-amiaza zilei de marți, pe fondul unor consultări privind următorii pași.

De asemenea, secretarul Apărării Pete Hegseth și secretarul de Stat Marco Rubio au fost văzuți intrând la Casa Albă, cu 50 de minute înaintea de sosirea lui Vance, semn că urmează discuții importante.

În același timp, doi dintre principalii negociatori americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, au plecat de la Miami către Washington..

Datele de zbor și comunicațiile aeriene indică faptul că avionul guvernamental destinat inițial transportului lor către Islamabad se îndrepta în schimb spre capitala americană.

Trump condiționează redeschiderea Strâmtorii Ormuz de un acord

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru CNBC că Statele Unite nu vor redeschide Strâmtoarea Ormuz decât în momentul încheierii unui acord

„Nu vom deschide strâmtoarea până nu avem un acord final”, a spus Trump.

El a adăugat că Iranul ar fi cerut redeschiderea rutei maritime, dar că Washingtonul respinge această posibilitate în lipsa unui acord.

Guvernul pakistanez a transmis că încă așteaptă confirmarea oficială din partea Iranului privind participarea la negocieri. Ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, a declarat că situația rămâne fluidă și că Islamabadul este pregătit să găzduiască discuțiile dacă părțile își confirmă prezența.