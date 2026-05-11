Șapte femei îl acuză pe „îndrumătorul spiritual” Ovidiu Dragoș Argeșanu de abuz sexual în timpul terapiei. Poliția s-a autosesizat

Poliția Capitalei a început verificări din oficiu după apariția unor acuzații publice care îl vizează pe Ovidiu Dragoș Argeșanu, cunoscut în spațiul online și în mediul dezvoltării spirituale drept „îndrumător spiritual” și terapeut alternativ.

Poliția Capitalei a anunțat luni, 11 mai, că s-a autosesizat și a deschis o anchetă în urma informațiilor apărute public despre Ovidiu Dragoș Argeșanu, acuzat că ar fi avut un comportament neadecvat față de mai multe persoane în timpul unor ședințe de terapie.

„Cercetările și activitățile specifice sunt desfășurate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele sesizate”, a transmis Poliția Capitalei.

Acuzații de abuz sexual în timpul ședințelor de terapie

În centrul acuzațiilor se află Ovidiu Dragoș Argeșanu, cunoscut în mediul online și în zona terapiilor alternative, unde s-a promovat de-a lungul timpului drept „îndrumător spiritual”, terapeut și autor de conținut despre spiritualitate, vindecare emoțională și dezvoltare personală.

Reacția Poliției Capitalei vine după publicarea unei investigații realizate de publicația Snoop, în care șapte femei susțin că ar fi fost agresate sexual în timpul unor ședințe de terapie.

Potrivit mărturiilor incluse în ancheta jurnalistică, presupusele incidente ar fi avut loc în cadrul unor întâlniri private, în care participantele afirmă că au fost supuse unor forme de manipulare psihologică și unor comportamente pe care le consideră abuzive.

Publicația notează că numărul femeilor care reclamă astfel de situații ar putea fi mai mare, fiind vorba despre zeci de persoane care ar fi relatat experiențe asemănătoare, însă nu toate au dorit să vorbească public sau să își asume identitatea.

Femeile care au acceptat să vorbească descriu un tipar de comportament asemănător.

Ele susțin că, în timpul ședințelor, ar fi fost mai întâi criticate sau etichetate negativ, pentru ca ulterior să li se spună că au o valoare aparte ori o natură specială. Unele dintre ele afirmă că li s-ar fi spus că sunt „îngeri întrupați”, formulare despre care spun că ar fi fost utilizată pentru a crea o relație de încredere și dependență emoțională.

Mai multe dintre femei afirmă, de asemenea, că ar fi fost atinse în zone intime în timpul unor sesiuni prezentate drept terapii alternative sau procese de vindecare spirituală.

Ovidiu Dragoș Argeșanu a respins acuzațiile formulate împotriva sa și a negat existența unor agresiuni sexuale, calificându-le drept „prostii”, notează aceeași sursă.

În contextul verificărilor aflate în desfășurare, Poliția Capitalei a făcut apel către persoanele care au trecut prin experiențe similare să contacteze autoritățile și să formuleze sesizări.

Instituția susține că sprijinul persoanelor vătămate este esențial pentru documentarea completă a cauzei și pentru stabilirea cu exactitate a faptelor reclamate.

„Toate sesizările privind posibile fapte de abuz, hărțuire sau alte infracțiuni contra persoanei sunt tratate cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism, cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate și a cadrului legal în vigoare”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Ancheta jurnalistică aduce în discuție și modul în care Ovidiu Dragoș Argeșanu s-ar prezentat public de-a lungul timpului.

Astfel, deși acesta s-ar fi recomandat drept medic, răspunsurile primite de jurnaliști de la Colegiul Medicilor din România și Colegiul Psihologilor din România arată că nu ar deține aviz sau atestat de liberă practică emis de aceste instituții.

În acest moment, verificările Poliției Capitalei sunt în desfășurare, iar concluziile anchetei vor stabili dacă există elemente care să conducă la deschiderea unui dosar penal sau la alte măsuri prevăzute de lege.