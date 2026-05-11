Liberalul Virgil Popescu îl atacă pe George Simion și anunță dezvăluiri despre „jaful de la Gorj”: „Gestul mâinilor legate ți se potrivește perfect”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu i-a transmis luni un mesaj dur liderului AUR, George Simion, după gestul făcut de acesta la Târgu Jiu, când a mimat cătușele în fața camerelor de filmat, ca răspuns la o întrebare legată de statul de drept.

Liberalul susține că gestul lui Simion reprezintă „un autoportret politic” și îl acuză de extremism, retorică pro-rusă și atacuri la adresa valorilor democratice.

„Simioane, gestul mâinilor legate ți se potrivește perfect. L-ai făcut la Târgu Jiu, în fața camerelor, ca răspuns la o întrebare despre statul de drept. Un om care, întrebat despre democrație, mimează cătuşe pentru adversarii politici nu face campanie. Îşi face autoportretul”, a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

Acesta a explicat că declarațiile sale anterioare despre necesitatea unui „cordon sanitar democratic” împotriva extremiștilor reprezintă un principiu aplicat în democrațiile europene consolidate.

„Eu am vorbit despre un cordon sanitar democratic. Despre un principiu pe care toate democraţiile europene serioase l-au învăţat pe pielea lor: extremiştii pro-ruşi ca tine, care girează violenţa şi ameninţă familiile oamenilor, nu au ce căuta la guvernarea unei ţări NATO şi UE. Punct. Asta nu e o opinie personală, e ABC-ul apărării democraţiei”, a punctat liberalul.

Acuzații privind mesaje pro-ruse și atacuri politice

Virgil Popescu l-a acuzat pe liderul AUR că a repetat, în trecut, narative favorabile Kremlinului.

Fostul ministru al Energiei a amintit perioada anului 2022, când, spune el, România a traversat fără probleme majore criza aprovizionării cu gaze naturale, în timp ce George Simion ar fi susținut mesaje critice la adresa sancțiunilor impuse Rusiei.

„În 2022, când Putin, pe care îl slujești fără ezitare, a tăiat gazul Europei, eu eram ministrul Energiei şi am ţinut România în picioare — fără raționalizarea consumului, fără întreruperi în alimentare, cu o iarnă trecută în siguranță. Atunci tu ce făceai? Repetai narațiunile Kremlinului despre „sancțiunile care ne distrug pe noi, nu pe Rusia”, a afirmat acesta.

Anunță dezvăluiri despre „jaful de la Gorj”

Virgil Popescu a mai declarat că democrația dispune de suficiente mecanisme pentru a răspunde unor astfel de manifestări politice și a reiterat ideea izolării formațiunilor extremiste.

„Simioane, democrația nu se sperie de gesturi cu cătușe. Democrația, pe care, de altfel, tu nu o înţelegi, are instrumente — alegeri, instituţii, dezbatere publică, cordon sanitar împotriva extremiştilor pro-ruşi ca tine — şi le va folosi. Pe toate. Mâine vă voi face dezvăluiri despre jaful de la Gorj”, a transmis europarlamentarul.