Sorana Cîrstea, mașină de făcut bani în anul retragerii. Sportiva a câștigat peste 700.000 de dolari în primele cinci luni ale anului

În timp ce amenință cu retragerea, la 36 de ani, Sorana Cîrstea, proaspăt calificată astăzi în sferturile de finală ale Mastersului de la Roma, are rezultate fabuloase în tenis, care vin la pachet cu sume importante de bani.

Sportiva a produs în 2026, doar din premii, suma de 577.852 de dolari, la care se adaugă cei 150.000 de dolari asigurați deja pentru sferturile de finale atinse la Roma. În acest ritm, va depăși cu ușurință bariera de 1.000.000 de dolari într-un singur sezon.

În carieră, sportiva a câștigat 11.402.770 de dolari, potrivit cifrelor oficiale furnizate de WTA, departe de recordul Simonei Halep, care s-a retras cu 40.000.000 de dolari în conturi.

Cariera Soranei ar putea semăna cu cea a italiencei Flavia Pennetta, care a câștigat US Open în sezonul de retragere, 2015. Atunci, italianca a trecut de Halep în semifinale.