Imperiul imobiliar al fiicei unui dictator. Gulnara Karimova, „unul dintre cele mai mari cazuri de corupție din toate timpurile”

Fiica dictatorului Islam Karimov, devenită vedetă pop și diplomată, a cheltuit 240 de milioane de dolari pe proprietăți din Londra până în Hong Kong, potrivit unui raport, publicat de BBC News. În 2019 ea a primit pedeapsa cu închisoarea, pentru fapte de corupție și luare de mită.

Gulnara Karimova s-a folosit companii din Marea Britanie

Așa ar fi reușit să cumpere mai multe case, precum și un avion privat. Fondurile fuseseră obținute prin luare de mită și corupție, arată studiul Freedom For Eurasia.

Firme de contabilitate din Londra și Insulele Virgine Britanice au acționat pentru companiile britanice implicate în tranzacții.

Povestea femeii ridică inclusiv noi îndoieli cu privire la eforturile Regatului Unit de a combate bogăția ilegală, în contextul în care autoritățile britanice au fost acuzate de mult timp că nu au făcut suficient pentru a împiedica infractorii să folosească proprietățile din Marea Britanie, în scopul spălării de bani. Raportul menționează că ușurința cu care Karimova a obținut proprietăți în Regatul Unit este „ingrijorătoare”.

Nu există nicio sugestie că angajații care au acționat pentru companiile pe care ea le deținea au fost conștienți de vreo legătură cu ea și nici că sursa fondurilor ar fi putut ridica suspiciuni. Nicio persoană care a furnizat aceste servicii în Marea Britanie nu a fost investigată sau amendată.

Cine este Gulnara Karimova

Pentru o vreme, Gulnara Karimova a fost propusă să-i succedă tatălui ei, Islam Karimov, care a condus Uzbekistanul din anul 1989 până la moartea sa, în 2016. Ea a apărut în videoclipuri pop sub numele de scenă „Googoosha”, a condus o companie de bijuterii și a servit ca ambasador în Spania.

În anul 2014, a dispărut subit din vizorul publicului. Ulterior, a rezultat că a fost reținută pentru acuzații de corupție, în timp ce tatăl ei era încă la putere și a fost condamnată, în decembrie 2017. În 2019, a fost trimisă la închisoare pentru încălcarea condițiilor arestului la domiciliu.

Procurorii au acuzat-o că face parte dintr-un grup criminal care controla active de peste 1 miliard de dolari în 12 țări, inclusiv Marea Britanie, Rusia și Emiratele Arabe Unite.

„Cazul Karimova este unul dintre cele mai mari cazuri de mită și corupție din toate timpurile”, spune Tom Mayne, unul dintre cercetătorii raportului Freedom For Eurasia și cercetător la Universitatea din Oxford.

Cu toate acestea, Karimova și asociații ei vânduseră deja o parte din proprietățile, despre care se presupunea că fuseseră dobândite cu fonduri corupte.

Proprietățile deținute de Karimova

Freedom For Eurasia a cercetat înregistrările proprietății și registrul funciar și astfel, au fost identificate cel puțin 14 proprietăți, despre care se spune că au fost achiziționate înainte de a fi arestată, în diferite țări în țări precum Marea Britanie, Elveția, Franța, Emiratele Arabe și China.

Raportul care va fi publicat marți, 14 martie, intitulat „Who Enabled the Uzbek Princess?”, se concentrează pe cinci proprietăți cumpărate în Londra și în împrejurimi, care acum valorează aproximativ 50 de milioane de lire sterline - inclusiv trei apartamente în Belgravia, chiar la vest de Palatul Buckingham, o casă în Mayfair și un conac în Surrey, de 18 milioane de lire sterline, cu un lac privat, pentru plimbări cu barca.

Două dintre apartamentele din Belgravia au fost vândute în 2013, înainte ca femeia să fie reținută. În 2017, casa din Mayfair, conacul Surrey și un al treilea apartament din Belgravia au fost puse sub sechestru.

Raportul Freedom For Eurasia menționează, de asemenea, firme din Londra și Insulele Virgine Britanice despre care susține că au fost folosite de Karimova sau de asociați pentru a le permite să cheltuiască veniturile din infracțiuni pe proprietăți, precum și pe un avion privat.

Iubitul lui Karimova, Rustam Madumarov, și alții despre care se presupune că sunt acum asociați ai ei au fost enumerați în documentele oficiale drept „proprietari efectivi” - un termen legal pentru persoana care, în cele din urmă, deține controlul - ai companiilor cu sediul în Marea Britanie, și Insulele Virgine. Raportul spune că aceștia au fost doar mandatari pentru Karimova, care a folosit firmele pentru a spăla sute de milioane de dolari.

Serviciile de contabilitate pentru două companii din Marea Britanie legate de Karimova - Panally Ltd și Odenton Management Ltd - au fost furnizate de SH Landes LLP, o firmă cu sediul anterior pe New Oxford Street, din Londra.

La sfârșitul lunii iulie 2010, SH Landes a căutat să înregistreze sau să achiziționeze o altă companie. Scopul a fost cumpărarea unui avion privat, în valoare de 40 de milioane de dolari. Madumarov a fost numit drept proprietar efectiv, însă Karimova s-ar fi aflat, cu adevărat, în spatele achiziției.

Întrebat la acea vreme despre sursa fondurilor sale, SH Landes a dat următorul răspuns:

„Noi credem că întrebarea privind averea personală nu este relevantă în această situație”.

Se pare că acest lucru s-a întâmplat pentru că banii pentru cumpărarea avionului nu au fost furnizați de Madumarov, din fondurile sale personale.

Firma cu sediul la Londra a spus mai târziu că averea lui Madumarov provine parțial de la o companie de telefonie mobilă cu sediul în Uzbekistan, Uzdonrobita. Astfel au apărut primele întrebări cu privire la posibilele legături ale companiei cu Karimova. Încă din 2004, un articol pentru Moscow Times susținea că femeia a sifonat aproximativ 20 de milioane de dolari din Uzdunrobita, folosindu-se de tranzacții frauduloase.