Un miliardar japonez, dezvoltator al unui gigantic lanț de magazine, a murit la vârsta de 98 de ani. Cum i-a venit ideea afacerii

Masatoshi Ito era deținătorul a peste 83.000 de magazine, din întreaga lume. Reprezentanții companiei pe care o conducea au fost cei care au dat trista veste a morții sale, printr-un comunicat. Întregul său imperiul a luat naștere de la o mică afacere de familie.

Povestea de viață a miliardarului japonez

Masatoshi Ito a pornit de jos, dar a știut să își construiască un adevărat imperiu, care de-a lungul anilor, l-a făcut miliardar. În anul 1956, japonezul a preluat o mică afacere de magazine de îmbrăcăminte din Tokyo, condusă de unchiul său.

Mai târziu, el le-a redenumit Ito-Yokado și a transformat afacerea într-un lanț de magazine unice care vindeau de toate: de la produse alimentare la haine. Rețeaua a devenit cunoscută publicului larg în 1972, potrivit BBC News.

Cam în aceeași perioadă, un director de la Ito-Yokado, Toshifumi Suzuki, a văzut un magazin 7-Eleven în timpul unei vizite în SUA și s-a gândit dacă nu ar putea aduce conceptul și în Japonia.

Ulterior, Ito-Yokado a încheiat un acord cu proprietarul 7-Eleven - Southland Corporation cu sediul în SUA - și a deschis primul 7-Eleven din Japonia, în 1974. Firma lui Ito s-a mutat și a preluat pachetul majoritar, în martie 1990.

Masatoshi Ito a rămas o persoană modestă și a recunoscut că norocul i-a surâs.

„Sunt întrebat frecvent dacă am reușit din cauza muncii grele sau pentru că am fost doar norocos. De fapt, răspunsul este unul din ambele. , a spus domnul Ito într-un interviu. Am fost norocos să fi început în afaceri imediat după război – în același timp în care în Japonia începea să se dezvolte o societate de consum extinsă”, a spus el, într-un interviu.

În 1992, Masatoshi Ito a demisionat din funcția deținută la Ito-Yokado din cauza unor presupuse plăți ilegale făcute de trei directori către membri yakuza, pentru a menține ordinea la o adunare a acționarilor.

Ito-Yokado a fost redenumită Seven & i Holdings în 2005. Acel „I” din numele companiei provine de la Ito, care era președintele de onoare.

Masatoshi Ito a murit, de bătrânețe, la vârsta de 98 de ani

De altfel, câștigurile fulminante, nu l-au făcut însă niciodată să își pierdut bunătatea și respectul față de angajații săi, lucru care reiese din comunicatul dat de operatorul Seven & i Holdings, legat de trista vieții a morții sale. El a s-a stins din viață, vinerea trecută, din cauze naturale.

„Am dori să ne exprimăm recunoștința noastră sinceră pentru amabilitatea de care a dat dovadă, de-a lungul vieții”, a spus reprezentanții firmei.

În prezent, există peste 83.000 de magazine 7-Eleven în întreaga lume, un sfert dintre ele fiind situate în Japonia.

Profesorul Drucker l-a numit pe domnul Ito „unul dintre cei mai importanți antreprenori și constructori de afaceri din lume”.