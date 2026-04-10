search
Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Haos în Irlanda. Manifestanții amenință că „blochează țara” din cauza scumpirii carburanților

0
0
Publicat:

Irlanda se confruntă cu proteste fără precedent, declanșate pe fondul scumpirilor accelerate ale combustibililor, generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de perturbarea transportului global de petrol. Blocajele rutiere și lipsa combustibilului afectează deja întreaga țară.

Un protestatar irlandez a declarat că este dispus să „blocheze țara” pentru a forța scăderea prețurilor la carburanți, în contextul în care țara se confruntă cu a patra zi consecutivă de blocaje rutiere, potrivit BBC.

Blocaje pe șosele, întârzieri la aeroporturi și proteste extinse

Traficul e afectat în mai multe regiuni din Irlanda, iar pasagerii care se îndreaptă spre Aeroportul Dublin au fost sfătuiți să își aloce timp suplimentar pentru călătorie. Joi, mai multe persoane au fost surprinse mergând pe jos pe autostradă, trăgându-și bagajele, din cauza blocajelor provocate de proteste.

John Dallon, un fermier din Kildare și unul dintre reprezentanții protestatarilor din Dublin, a declarat pentru RTÉ că acțiunile ar putea continua „încă o săptămână, poate două”, iar dacă va fi nevoie, manifestanții sunt pregătiți să rămână „o lună”.

Pe lângă blocarea unor drumuri principale, protestatarii au ocupat și câteva terminale de combustibil din Foynes (Limerick), Portul Galway și rafinăria Whitegate din estul comitatului Cork, unde poliția este prezentă.

Autoritățile cer calm, dar avertizează asupra consecințelor

Martin Heydon, ministrul irlandez al Agriculturii, și Timmy Dooley, ministrul de stat urmează să se întâlnească cu reprezentanții protestatarilor. Dooley a declarat pentru BBC Radio Ulster că dreptul la protest este respectat, însă transformarea demonstrațiilor în blocade necesită „o dezescaladare urgentă”.

Jim O’Callaghan, ministrul Justiției, a avertizat că unele acțiuni ar putea avea „consecințe legale”, inclusiv asupra permiselor de conducere ale participanților.

Poliția irlandeză precizează că „dialoghează intens” cu protestatarii, în timp ce armata a fost solicitată joi să intervină pentru îndepărtarea vehiculelor care blochează drumurile.

Sute de benzinării fără combustibil

Asociația „Fuels for Ireland” a anunțat că peste 100 de stații de alimentare au rămas fără carburant, în special în Munster și vestul țării. Situația s-ar putea agrava, numărul stațiilor în această situație putând ajunge de cinci ori mai mare până vineri seara. Aproximativ jumătate din noile livrări de combustibil sunt blocate în depozite din cauza protestelor.

Prețurile la carburanți cresc, dar Consiliul Concurenței nu vede nereguli. „Singurul risc este dacă avem prețuri mai mici decât țările din jur”

Serviciul Național de Sănătate a cerut ca accesul la spitale și clinici să rămână liber, avertizând că întârzierile la consultații afectează grav pacienții.

Ce spun protestatarii

Mulți dintre cei implicați sunt fermieri sau transportatori, afectați direct de creșterea prețurilor:

 „Fără ferme, nu există viitor”, spune unul dintre ei.

Un altul afirmă că prețurile actuale sunt „nesustenabile” și cere eliminarea taxelor pe combustibil, iar organizatorul unui protest masiv în Donegal, spune că a ieșit în stradă după ce guvernul a sugerat posibilitatea implicării armatei.

Drumuri închise și servicii suspendate

Mai multe sectoare ale autostrăzii M50 sunt închise și au fost semnalate perturbări în comitatele Clare, Limerick, Tipperary, Laois, Offaly, Kildare, Galway, Cork și Dublin.

Compania de curierat DPD Ireland a anunțat suspendarea temporară,  începând de sâmbătă,  a serviciilor în Republica Irlanda.

Mai multe străzi au fost blocate. FOTO captură Irish Mirror

Creșterea prețurilor la combustibili este direct legată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de blocarea Strâmtorii Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol.

Prețul motorinei în Irlanda a urcat, în ultimele săptămâni, de la aproximativ 1,70 euro/litru la 2,17 euro/litru, iar benzina s-a scumpit cu până la 25 de cenți/litru.

Manifestanții solicită plafonarea prețului motorinei, eliminarea taxei pe carbon și intervenția urgentă a guvernului pentru stabilizarea pieței

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

