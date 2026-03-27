Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Generalul care deschide uși la Casa Albă. Cum încearcă Pakistanul să medieze conflictul SUA–Iran

Într-un joc diplomatic discret, dar cu mize uriașe, șeful armatei pakistaneze, Syed Asim Munir, a devenit un actor-cheie în încercările de detensionare a relației dintre Statele Unite și Iran.

Șeful armatei pakistaneze, Syed Asim Munir/FOTO:X
Ascensiunea sa pe scena internațională nu este întâmplătoare. Potrivit analiștilor, influența lui Munir se bazează în mare parte pe relația personală pe care a reușit să o construiască cu președintele american Donald Trump — o legătură care oferă Islamabadului un acces rar la deciziile de la Washington.

„Pakistanul nu a mai avut niciodată un asemenea acces la Casa Albă”, susțin experții din domeniul securității.

Omul din umbră care conduce Pakistanul

Fost șef al serviciului de informații Inter-Services Intelligence, Munir a preluat conducerea armatei în 2022 și, între timp, și-a consolidat puterea într-un mod fără precedent, scrie The New York Times.

O modificare constituțională adoptată anul trecut îi oferă imunitate juridică și un control extins asupra structurilor militare, limitând în același timp influența justiției. Practic, spun analiștii, Munir este astăzi cel mai puternic om din Pakistan.

Vizibilitatea sa a crescut și mai mult după conflictul scurt, dar tensionat, cu India din primăvara trecută, iar relația cu Trump — care l-ar fi numit „feldmareșalul său preferat” — a devenit un atu strategic.

Revenirea Pakistanului în jocul global

După ani în care relațiile cu Washingtonul s-au răcit, în special după retragerea americană din Afganistan în 2021, Islamabadul încearcă acum să revină în prim-planul geopolitic.

Iar criza din Orientul Mijlociu oferă exact această oportunitate.

Prin intermediul lui Munir, Pakistanul încearcă să se repoziționeze ca un partener indispensabil pentru SUA în Asia, profitând de canalele informale deschise direct la nivelul conducerii americane.

Mizele ascunse ale Islamabadului

Implicarea Pakistanului nu este doar un exercițiu diplomatic, ci și o necesitate strategică.

Țara are o frontieră de peste 900 de kilometri cu Iranul și găzduiește una dintre cele mai mari comunități șiite din afara Republicii Islamice. O escaladare a conflictului ar putea inflama tensiuni sectare, destabiliza economia și afecta aprovizionarea cu energie.

Într-un context deja marcat de inflație și fragilitate economică, un război prelungit în regiune ar putea avea consecințe grave pentru Islamabad.

„Pakistanul are tot interesul ca SUA și Iranul să ajungă la o înțelegere”, explică analiștii. „Nimeni nu își dorește prăbușirea statului iranian, chiar dacă regimul este slăbit.”

În timp ce marile puteri își calculează fiecare pas, rolul discret al Pakistanului ar putea deveni decisiv.

Iar în centrul acestui joc se află un general care nu doar conduce armata, ci pare să rescrie poziția țării sale pe harta geopolitică a lumii.

