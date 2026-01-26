Fiul ultimului șah al Iranului se teme că Trump nu se va ține de promisiunea de a ajuta protestatarii

Aflat în exil în Statele Unite, prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi și-a exprimat nedumerirea față de promisiunile neîndeplinite ale președintelui american Donald Trump privind sprijinul pentru protestatarii din Iran, în contextul în care mii de oameni și-au pierdut viața în ultimele săptămâni.

„Iranienii se întreabă de ce nimic concret nu se întâmplă”, a declarat Pahlavi pentru The Sunday Times. „Nu se poate doar condamna și apoi să se revină la afacerile de zi cu zi. Vestul nu poate să îi lase pe protestatari de izbeliște.”

Protestele au cuprins Iranul de aproape o lună, inițial ca reacție la problemele economice, dar furia populației s-a îndreptat rapid împotriva clericilor de la conducere și a regimului represiv de la Teheran. Potrivit Agenției pentru Drepturile Omului HRANA, aproape 4.500 de persoane și-au pierdut viața, majoritatea fiind demonstranți, iar peste 17.000 de decese suspecte sunt încă investigate. Alte surse estimează că bilanțul real ar putea depăși 30.000, însă verificarea cifrelor este dificilă din cauza blocării internetului. Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut public moartea a „câteva mii” de persoane.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a catalogat protestatarii drept „patrioți” și i-a încurajat să „preia instituțiile” țării. Președintele a afirmat pe platforma Truth Social că „ajutorul este în drum” și a sugerat repetat o posibilă reacție dură a SUA dacă autoritățile continuă reprimarea manifestațiilor.

În paralel, trupele americane s-au mobilizat în Orientul Mijlociu. Portavionul nuclear USS Abraham Lincoln, însoțit de distrugătoare, se îndreaptă spre regiune, iar Marea Britanie a anunțat că trimite avioane de luptă în Qatar „în scop defensiv”. Trump a declarat jurnaliștilor că „preferă să nu se întâmple nimic, dar supraveghează situația foarte atent.”

Pahlavi consideră că această mobilizare reprezintă „pregătiri pentru ceva substanțial” și nu este doar un gest simbolic. Un oficial iranian anonim a declarat pentru Reuters că Teheranul speră ca prezența trupelor americane „să nu fie menită unei confruntări reale”, însă armata iraniană este pregătită pentru cel mai rău scenariu.

Prințul Reza Pahlavi locuiește în afara Iranului de decenii și se află în prezent în Statele Unite. El este fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, răsturnat în 1979. Trump l-a descris recent într-un interviu drept „foarte simpatic, dar nu știe cum s-ar descurca în propria țară” și a spus că nu este clar dacă poporul iranian i-ar accepta conducerea.

Regimul de la Teheran se confruntă în continuare cu efectele războiului scurt, dar devastator, cu Israelul din iunie 2025, care a urmat atacurilor americane asupra mai multor situri nucleare iraniene.

„Este o obligație morală”, a subliniat Pahlavi, referindu-se la sprijinul internațional pentru protestatari. „Totul este în alertă maximă în Iran”, a precizat un oficial militar anonim pentru Reuters, în timp ce președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat recent că orice agresiune împotriva liderului suprem echivalează cu un război total împotriva națiunii iraniene.