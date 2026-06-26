Filosofii devin noua armă secretă a industriei AI. Marile companii investesc milioane în experți în etică

Pe măsură ce dezvoltarea inteligenței artificiale avansează într-un ritm accelerat, marile companii din tehnologie recrutează tot mai mulți filosofi pentru a răspunde unor întrebări care depășesc sfera ingineriei și a informaticii.

Potrivit unei analize publicate de The Economist, laboratoarele de inteligență artificială și giganții tehnologici investesc sume considerabile pentru a atrage specialiști în filozofie, etică și științe umaniste, într-un efort de a gestiona implicațiile sociale și morale ale noilor tehnologii.

Rolul acestora este de a contribui la elaborarea unor principii etice pentru sistemele de inteligență artificială, de a analiza dilemele morale generate de utilizarea lor și de a defini regulile după care aceste sisteme ar trebui să interacționeze cu oamenii.

Misiunea filozofilor

Una dintre cele mai importante misiuni este dezvoltarea unor așa-numite „constituții” pentru modelele de inteligență artificială — seturi de reguli și valori care să ghideze comportamentul acestora și să limiteze riscul unor decizii problematice.

Interesul pentru astfel de expertize este alimentat și de dezbaterea tot mai intensă privind posibilitatea apariției inteligenței artificiale generale (AGI), un sistem capabil să îndeplinească sarcini intelectuale la nivel comparabil sau superior celui uman.

În acest context, companii precum Google DeepMind au început să colaboreze cu cercetători din domeniul filosofiei. Printre aceștia se numără și Henry Shevlin, specialist care studiază teme precum conștiința, responsabilitatea morală și implicațiile cognitive ale inteligenței artificiale.

Acțiune de PR?

Cu toate acestea, nu toți experții sunt convinși că această apropiere dintre tehnologie și filosofie reflectă o preocupare autentică pentru etică. Unii observatori consideră că implicarea filosofilor ar putea servi și ca instrument de imagine, prin care companiile încearcă să demonstreze responsabilitate în fața autorităților de reglementare și a opiniei publice, fără a modifica în mod fundamental direcția dezvoltării produselor lor.

Rămâne astfel deschisă întrebarea dacă prezența filosofilor în laboratoarele de inteligență artificială va deveni o practică standard în industrie sau dacă va avea, în principal, un rol simbolic și de comunicare.

Dezbaterea este cu atât mai importantă cu cât cercetătorii nu au ajuns încă la un consens privind posibilitatea ca sistemele avansate de inteligență artificială să dezvolte forme de conștiință, să dobândească un statut moral propriu sau chiar să fie capabile să experimenteze suferința.

Pe măsură ce tehnologia evoluează, companiile care dezvoltă cele mai performante modele de inteligență artificială sunt nevoite să ia în considerare nu doar provocările tehnice, ci și implicațiile filosofice, juridice și sociale ale unor sisteme care ar putea transforma profund economia, educația, administrația și procesele de luare a deciziilor.

Pentru moment, un lucru pare cert: într-o industrie dominată până recent de programatori și ingineri, filosofii devin o categorie profesională tot mai căutată, pe fondul întrebărilor fundamentale pe care le ridică viitorul inteligenței artificiale.