Războiul rețelelor vs. Războiul iluziilor (Kill web, Acadia si strategia generalului Schill)

Viitorul războiului nu va fi decis de cel mai puternic tanc, ci de armata care va integra cel mai inteligent rețelele, inteligența artificială și războiul electronic într-un sistem capabil să ia decizii mai repede decât adversarul.

Franța renunță la tancul clasic. România încă îl visează

Am scris acest material pentru a oferi o analiză profundă și nuanțată a doctrinei militare franceze emergente, așa cum s-a conturat la Eurosatory 2026 prin vocile generalilor Coquet și Schill.

Scopul principal este să arate că Franța nu copiază pur și simplu modelul ucrainean, ci îl filtrează printr-o perspectivă strategică matură: adoptă viteza, rețelele distribuite și AI-ul (kill web, Arcadia, Pendragon), dar refuză să transforme lecțiile tactice din Ucraina într-un model universal, insistând pe adaptare permanentă, reziliență și suveranitate digitală europeană.

În al doilea rând, am vrut să fac legătura directă cu relevanța pentru România — atât din perspectiva aliată (interoperabilitate NATO, TITAN, CWIX), cât și din cea națională, evidențiind cum o companie românească precum STARC4SYS poate deveni un nod valoros în arhitectura de război electronic a flancului estic. În mod sigur sunt și alte companii românești capabile să performeze în aceasta nouă arhitectură digitală. Problema pe care eu o ridic este să înțelegem fenomenul în ansamblul său.

Pe scurt, materialul este o punere în context strategic: trece de la entuziasmul tehnologic la o lectură sobră, realistă și aplicată la realitatea românească, arătând că modernizarea militară nu este doar despre achiziții, ci despre integrare inteligentă într-un sistem de sisteme.

Materialul se adresează în special militarilor români dar și cetațeanului obișnuit care trebuie să fie informat. Așa de luat aminte la ceea ce îi așteaptă.

Doctrina franceză a câmpului de luptă viitor: Kill web, Arcadia și strategia lui Schill

La salonul Eurosatory de la Paris, în iunie 2026, Armata franceză a oferit o imagine de ansamblu neobișnuit de coerentă asupra doctrinei sale pentru deceniul următor. Două anunțuri complementare — unul tehnic, unul conceptual — conturează împreună o viziune în care rețelele inteligente înlocuiesc lanțurile de comandă rigide, iar lecțiile războiului din Ucraina sunt integrate cu o precauție mai nuanțată decât o sugerează entuziasmul general occidental. Primul anunț aparține generalului Olivier Coquet, șeful secției tehnice franceze Section Technique de l'Armée de Terre (STAT): Franța construiește un ”kill web” inspirat din sistemul Delta ucrainean, integrat în arhitectura AI Arcadia. Al doilea vine din interviul acordat de generalul Pierre Schill, șeful Statului Major al Armatei, publicației Defense News — o reflecție deschisă asupra limitelor modelului ucrainean și a provocărilor structurale ale modernizării militare franceze. Împreună, cele două voci articulează o doctrină a adaptării permanente, nu a transformării finite.

I. Kill web-ul francez: de la lanț la rețea

Inspirația ucraineană și arhitectura Delta

Sistemul Delta, dezvoltat de Ucraina în cursul conflictului, reprezintă unul dintre cele mai semnificative inovații C2 ale deceniului. El agregă date din drone, sateliți și unități de recunoaștere într-o imagine operațională comună, integrat cu GIS Arta pentru alocarea dinamică a focului și cu platforma Kropiva. Kropiva=„Urzica" în ucraineană — software de comandă și control la nivel tactic, dezvoltat de voluntari civili ucraineni după 2014. Rulează pe tablete Android standard și permite comandanților de subunitate să vadă poziții proprii și inamice pe hartă digitală, să primească și să transmită misiuni de foc, să raporteze în timp real fără comunicații vocale. Relevanța sa doctrinară este că a fost construit de jos în sus, din necesitate operațională, nu prin achiziție instituțională — ceea ce explică viteza de adoptare și adaptare. A demonstrat că un software ieftin, distribuit pe hardware comercial, poate înlocui sisteme C2 costisitoare și fragile dacă este bine integrat în procesele tactice ale unității.

Triada Delta — Arta — Kropiva funcționează pe trei niveluri: strategic-operativ (Delta), foc (Arta), tactic (Kropiva). Kill web-ul francez încearcă să replice această coerență verticală prin Atlas-Arcadia, dar cu o arhitectură mai formalizată și mai scumpă.

Geographic Information System Artillery — este o platformă software ucraineană de alocare și coordonare a focului de artilerie, dezvoltată în cursul conflictului. Preia date despre ținte, calculează soluții balistice și distribuie misiunile de foc unităților de artilerie în timp real, reducând dramatic intervalul dintre detectarea țintei și deschiderea focului. Funcționează în tandem cu Delta (imaginea operațională comună) și Kropiva (C2 la nivel de subunitate): Delta vede, Arta alocă focul, Kropiva execută la nivelul bateriei. Rezultatul este trecerea de la ceea ce doctrine militare clasice numesc ”kill chain” — un lanț liniar de tipul F2T2EA (lanțul clasic de lovire F2T2EA — Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess, adică detectează, confirmă, urmărește, alocă, lovește, evaluează — parcurge șase etape strict secvențiale, fiecare dependentă de cea anterioară), fragil la întreruperi — la o rețea rezilientă în care informația și efectele pot fi rutate dinamic, menținând tempo-ul chiar și sub jamming sau după pierderea unor noduri. Generalul Coquet a anunțat că Franța construiește un sistem echivalent, pornind de la programul de artilerie Atlas (Thales) ca nucleu inițial și extinzând arhitectura spre dynamic targeting/ angajarea țintelor care apar, se mișcă sau dispar rapid la nivelul întregului câmp de luptă. Declarația sa — "exact ca ucrainenii" — este mai mult decât o referință diplomatică: indică o schimbare de paradigmă în modul în care Armata franceză concepe fluxul senzor-efector.

Atlas, Arcadia și logica integrării

Programul Scorpion, aflat deja în curs de implementare, a conectat digital vehiculele blindate franceze de generație nouă — Griffon, Serval, Jaguar — în rețele tactice de nivel brigadă. Kill web-ul extinde această logică la scara întregului câmp de luptă, conectând senzori, efectorii și sistemele de comandă printr-un strat comun de date. Arcadia, arhitectura C2 bazată pe inteligență artificială dezvoltată în parteneriat cu Mistral AI, Safran, Thales și Airbus, este veriga superioară a acestui edificiu. Ea combină fluxuri din programe multiple și asigură procesarea distribuită necesară pentru comprimarea buclei OODA. OODA=Observe, Orient, Decide, Act — cadru conceptual dezvoltat de colonelul american John Boyd în anii '70, pornind din analiza luptelor aeriene din Coreea. Relevanța militară actuală: kill web-ul, Delta, Arcadia — toate urmăresc același lucru, comprimarea buclei OODA proprii și perturbarea buclei OODA a inamicului. Jamming-ul rusesc nu distruge neapărat efectorii occidentali — perturbă Observe și Orient, suficient cât să decupleze Decide și Act de la realitatea câmpului de luptă. Sistemul a fost testat în exercițiile Dacian Fall/România și Orion 26 și urmează să fie evaluat în cadrul CWIX NATO la Polonia în iunie 2026. Generalul Philippe de Montenon a subliniat în această privință provocarea centrală a interoperabilității: conectarea norilor de luptă aliați rămâne o problemă nerezolvată, atât tehnică, cât și de suveranitate digitală.

Generalul Philippe de Montenon este unul dintre cei mai influenți generali francezi ai generației sale, actual comandant al Forțelor Terestre Franceze și al Comandamentului Armatei Franceze pentru Europa, recunoscut pentru expertiza sa în interoperabilitate NATO, comandă operațională și transformarea digitală a câmpului de luptă. El a fost implicat în programe legate de sisteme de comandă și control (C2) și interoperabilitate NATO. A subliniat provocările majore ale conectării „norilor de luptă” aliați (diferitele arhitecturi naționale de comandă, protocoale și cerințe de suveranitate digitală). Arcadia se poziționează deliberat ca alternativă europeană la Maven al Pentagonului (Palantir), cu accentul pe autonomie strategică în C2 și AI militar — un argument cu rezonanță directă în contextul dezbaterilor europene despre dependența de tehnologie americană. Maven a deschis calea pentru „Joint All-Domain Command and Control” (JADC2) – viziunea americană a unui nor de luptă conectat, unde AI-ul analizează datele de la toate sursele (sateliți, drone, senzori, trupe) și oferă recomandări de decizie comandanților în timp real. Este exact tipul de tehnologie la care se referă generalul de Montenon când vorbește despre provocările conectării norilor de luptă aliați (inclusiv compatibilitatea cu sistemele europene/franceze).

Provocări operaționale și limite

Orice ”kill web” devine imediat o țintă de rang înalt pentru adversari. Reziliența la războiul electronic — jamming GNSS, perturbarea comunicațiilor, atacuri cyber — este condiția de funcționare, nu o caracteristică opțională. Lecția ucraineană în această privință este ambivalentă: dacă rețelele distribuite sunt mai greu de paralizat decât lanțurile centralizate, ele sunt în schimb mai vulnerabile la atacuri selective asupra nodurilor critice și la operațiuni de spoofing. Aspectul etic al accelerării AI în decizia letală rămâne de asemenea deschis. Doctrina franceză menține decizia letală sub control uman — human-in-the-loop sau human-on-the-loop —, dar viteza de procesare indusă de AI comprimă intervalele de timp în care judecata umană poate fi exercitată efectiv. Este o tensiune pe care niciun sistem actual nu a rezolvat-o complet.

II. Doctrina Schill: umilință strategică și adaptare permanentă

Inovarea ca stare, nu ca destinație

Interviul acordat de generalul Pierre Schill la Eurosatory este neobișnuit prin ceea ce refuză să promită. Șeful Statului Major al Armatei franceze nu anunță o transformare completă și nu minimizează lacunele existente. Formularea sa centrală — nu există o armată inovată — rezumă o filosofie instituțională: inovarea nu are un punct de sosire, ci este o condiție permanentă de existență. Arhitectura propusă pentru gestionarea acestei condiții este duală: inovare de jos în sus, pornind de la inițiativa unităților și a comandanților de brigadă, și inovare de sus în jos, structurată prin Comandamentul de Luptă al Viitorului. Legătura practică dintre cele două niveluri sunt hub-urile exploratorii de brigadă, dotate cu mecanisme proprii de finanțare. Detaliul administrativ nu este minor: scurtcircuitează procedurile lente ale achizițiilor tradiționale și permite adoptarea rapidă a soluțiilor testate direct în câmp — exact ce a lipsit armatelor occidentale în primii ani ai conflictului ucrainean.

Lecția ucraineană, citită cu precauție

Schill acordă Ucrainei recunoașterea cuvenită — o sursă extraordinară de lecții operaționale și tactice — dar refuză să facă din ea un model universal. Argumentul său este mai nuanțat decât pare la prima vedere. El nu neagă valoarea observațiilor din Ucraina: accelerarea guerilei prin drone, transparența câmpului de luptă, exploatarea datelor în timp real, automatizarea funcțiilor tactice. Ceea ce contestă este extrapolarea acestor observații la orice conflict viitor. Teza sa este suprapunerea formelor de război, nu înlocuirea lor. Tranșeele, lupta urbană, epuizarea/atriția, lupta apropiată coexistă în Ucraina cu dronele FPV și sistemele de război electronic. O armată construită exclusiv pentru câmpul de luptă digitalizat și transparent neglijează jumătatea arhaică a conflictului, care nu dispare nici în 2026.

A doua rezervă este strategică: Franța nu este Ucraina. Este o putere nucleară, membră NATO, cu responsabilități simultane pe teritoriul național, în teritoriile de peste mări și în operațiunile de coaliție de înaltă intensitate în Europa. Un model de forță specializat pe un singur scenariu, oricât de bine ales, pierde versatilitatea care îi conferă valoare strategică.

Divizia 2027 și lacunele structurale

Secțiunea cea mai concretă a interviului privește starea reală a capacităților franceze. Schill este direct: coerența unei divizii moderne nu depinde de brigăzile de manevră, ci de capacitățile care fac posibilă manevra — foc de adâncime, apărare aeriană, război electronic, logistică, construcție de poduri, luptă anti-dronă. Exact acestea sunt domeniile în care Armata franceză accelerează acum investițiile prin Legea de programare militară actualizată. Exercițiul Orion 26 a validat direcția, dar a confirmat și că cele mai greu de generat în criză sunt capacitățile cu timp lung de construcție: logistica grea, lanțurile de comandă cu experiență, stocurile, expertiza tehnică specializată.

Mesajul implicit este un avertisment la adresa iluziei că o armată poate fi reconstruită rapid dacă situația o cere. O armată nu poate fi improvizată în preajma șocului. Orion 26 a fost cel mai mare exercițiu militar francez de după Războiul Rece, o amplă demonstrație multinațională de forță desfășurată pe teritoriul Franței, menită să testeze capacitatea Armatei Franceze de a conduce operațiuni de înaltă intensitate în cadrul unei coaliții NATO.

Surpriza în era transparenței

Dacă câmpul de luptă devine complet transparent prin drone și sateliți, cum mai poate un comandant să surprindă inamicul? Schill nu are un răspuns complet, dar schițează direcțiile de lucru: viteză, înșelăciune, dispersie, saturație, perturbarea adversarului mai repede decât se poate adapta. Implicit în răspunsul său este recunoașterea că superioritatea de decizie devine noul teren al surprizei. Dacă ascunderea devine imposibilă, viteza de acțiune — mai rapidă decât procesarea și răspunsul inamicului — devine alternativa. Aceasta este logica din spatele buclelor senzor-efector scurtate, a kill web-ului anunțat de Coquet și a programului Arcadia. Surpriza nu mai este geografică sau de mascare — devine temporală.

Pendragon și tancul ca nod de rețea

Secțiunea despre programul Pendragon și Sistemul Principal de Luptă Terestră conține cea mai densă reformulare doctrinară a interviului. Pendragon este un program ambițios al Armatei Franceze de Uscat(Armée de Terre) lansat pentru a accelera robotizarea și inteligența artificială pe câmpul de luptă terestru. Obiectiv principal: Crearea primei unități de luptă robotizată (Unité de Combat Robotisée – UCR) formată din zeci de roboți terestri și aerieni controlați prin AI, capabili să execute misiuni tactice autonome sau semi-autonome. Lansat oficial în 2021–2022, programul a fost accelerat puternic sub conducerea generalului Pierre Schill (șeful Statului Major al Armatei Franceze). Prima unitate operațională este planificată pentru 2027.

Schill nu apără tancul în sensul clasic. El reformulează complet întrebarea: ceea ce contează nu este platforma individuală, ci nodul de rețea. Tancul viitorului nu este o mașină de luptă autonomă, ci un element dintr-un sistem de sisteme, însoțit de roiuri de platforme autonome care asigură masa, senzorii și atriția. Această viziune este coerentă cu logica kill web-ului și a norului de luptă urmărite prin Scorpion și Arcadia. Ea implică și o schimbare a criteriilor de evaluare în achiziții: o platformă nu mai este bună sau rea în sine, ci în funcție de cât de bine se integrează în rețeaua mai largă. Integrarea în mediul TITAN al deceniului 2030-2040 devine condiția de relevanță, nu caracteristicile balistice sau blindajul în sine. TITAN (Travail Interarmées pour le Théâtre Aéroterrestre Numérisé) reprezintă programul strategic al Franței pentru norul de luptă terestru al deceniului 2030-2040, fiind echivalentul francez al JADC2 american. Acesta vizează conectarea în timp real a tuturor senzorilor, platformelor, dronelor și roboților, fuziunea masivă de date prin inteligență artificială, războiul multi-domeniu și o comandă distribuită în cooperare strânsă cu aliații

III. Implicații pentru aliații europeni

Anunțurile de la Eurosatory 2026 nu sunt relevante doar pentru armata franceză. Ele trasează un reper pentru modernizarea militară europeană în ansamblu și conțin un mesaj implicit adresat aliaților NATO de pe flancul estic, inclusiv României. Primul mesaj este arhitectural: kill web-ul și Arcadia sunt construite cu un accent explicit pe interoperabilitate NATO și suveranitate digitală europeană. Alternativa europeană la Maven nu este doar o preferință de procurement — este o afirmație despre cine controlează infrastructura de decizie militară a continentului. Pentru aliații care depind astăzi de sisteme americane de C2 și AI, întrebarea devine urgentă. Al doilea mesaj este structural și derivă direct din exercițiul Orion 26 și din sinceritatea lui Schill despre lacunele franceze. Capacitățile cel mai greu de generat în criză — logistica grea, stocurile, lanțurile de comandă cu experiență, expertiza tehnică specializată — sunt tocmai cele care cer investiție susținută pe timp de pace. Schill nu vorbește despre România, dar vorbește despre exact problema pe care România o are: un calendar de modernizare comprimat, dependențe de sisteme vechi neintegrate și o cultură instituțională a achizițiilor care nu a internalizat încă viteza ca variabilă critică. Al treilea mesaj este doctrinar: precauția lui Schill față de modelul ucrainean ca soluție universală este un memento pentru planificatorii care au tendința să extragă lecții tactice din Ucraina fără a le contextualiza strategic. Câmpul de luptă transparent și digitalizat presupune o cu totul altă structură de forțe, de investiții și de doctrină decât un scenariu de apărare teritorială în zone cu acoperire EW densă și infrastructură degradată. România, cu geografia sa particulară — Dobrogea, Focșani-Nămoloasa, flancul fluvial — nu poate importa direct nici modelul ucrainean, nici cel francez. Trebuie să le citească pe amândouă cu propria sa precauție strategică.

IV. STARC4SYS și războiul electronic la Marea Neagră: o contribuție românească la kill web-ul european

Un context operațional specific

Dacă doctrina franceză oferă cadrul conceptual, teatrul de operații al Mării Negre furnizează testul de realitate. De la debutul invaziei ruse la scară largă, spațiul aerian și maritim al bazinului pontic a devenit unul dintre cele mai dense medii de război electronic din lume. Sistemele rusești Krasukha, Murmansk-BN și R-330 Zhitel operează în mod constant, perturbând comunicațiile, semnalele GNSS și legăturile de date ale forțelor ucrainene și ale aliaților NATO din zonă. Incidentul dragonului naval de la portul Constanța — în care semnale de spoofing GPS au deviat traiectorii de navigație la câțiva kilometri de infrastructura portuară critică — a ilustrat cu claritate că România nu este un spectator pasiv al acestui conflict electromagnetic, ci un flancul estic expus direct efectelor sale. În acest context, compania românească STARC4SYS — cu parteneriatele sale tehnologice cu URC Systems, TCI International, CACI și Sentinel Photonics — a dobândit o relevanță operațională care depășește cadrul achizițiilor naționale. Capacitățile sale de monitorizare a spectrului electromagnetic, de analiză a semnalelor și de integrare în arhitecturi C2 distribuite o plasează la intersecția exactă a problemei pe care kill web-ul francez și sistemul Delta ucrainean încearcă să o rezolve: cum menții coerența rețelei senzor-efector într-un mediu electromagnetic ostil.

Contribuția la conștientizarea situațională a spectrului

Sistemele de monitorizare a spectrului dezvoltate sau integrate de STARC4SYS pot juca un rol direct în cartografierea mediului de război electronic din Dobrogea și de pe platforma continentală a Mării Negre. Detectarea și geolocalizarea emițătorilor de jamming rusești — o funcție în care parteneriatele cu TCI International și URC Systems aduc capacitate de analiză de semnal avansată — alimentează exact tipul de imagine a domeniului electromagnetic de care un kill web are nevoie pentru a funcționa în condiții degradate. Această contribuție nu este marginală în arhitectura NATO din regiune. Grupul de luptă NATO de la Cincu, forțele aeriene aliate care operează din bazele românești și sistemele de supraveghere maritimă active în bazinul pontic au nevoie de un strat de conștientizare a spectrului în timp real pe care infrastructura existentă nu îl furnizează integral. O capabilitate românească de monitorizare și analiză EW integrabilă în nodurile C2 aliate — prin protocoale NATO-standard pe care parteneriatele STARC4SYS le permit — ar umple o lacună operațională reală.

Integrarea în logica kill web și relevanța pentru Arcadia

Lecția centrală a anunțurilor de la Eurosatory este că valoarea unui senzor sau a unui sistem nu mai rezidă în performanța sa izolată, ci în capacitatea sa de a se integra în rețeaua mai largă. Din această perspectivă, STARC4SYS are un argument strategic pe care nu l-a valorificat încă la nivel diplomatic și de procurement aliat: sistemele sale nu sunt simple echipamente de monitorizare naționale, ci noduri potențiale ale unei rețele distribuite de conștientizare EW care poate alimenta atât arhitectura Arcadia franceză, cât și echivalentele sale NATO în curs de dezvoltare. Interoperabilitatea nu este garantată automat. Ea presupune adoptarea unor standarde de schimb de date — Link 16, NFFI, sau protocoale specifice CWIX — și integrarea în exerciții multinaționale care să valideze fluxurile de informații. Tocmai de aceea, exercițiul CWIX NATO de la Bydgoszcz și exercițiile regionale din bazinul pontic reprezintă ferestre de oportunitate pe care România, prin STARC4SYS, ar trebui să le folosească activ, nu să le aștepte.

Dobrogea ca laborator al războiului electromagnetic

Geografia oferă României un avantaj pe care nu l-a exploatat sistematic: Dobrogea și litoralul pontic constituie un punct de observare privilegiat al mediului electromagnetic rusesc. De la baze fixe pe platoul dobrogean și de pe platforme maritime, sistemele de monitorizare a spectrului pot construi, în timp, o bază de date a semnăturilor electromagnetice rusești — tipare de emisie, frecvențe preferate, comportament de activare în funcție de intensitatea operațiunilor — care are o valoare analitică strategică pentru întreaga arhitectură de apărare NATO est-europeană. Aceasta este o misiune pe care STARC4SYS o poate asuma în cadrul unui parteneriat formal cu Ministerul Apărării Naționale și cu structurile NATO din România, transformând o capabilitate comercială într-o contribuție de intelligence electromagnetic cu adresabilitate aliat. Modelul nu este nou — Israel și Turcia au construit poziții strategice semnificative în alianță tocmai prin valorificarea avantajelor geografice în colectarea de semnal —, dar în spațiul NATO est-european rămâne sub-exploatat.

Limitele și condițiile de succes

Relevanța operațională a STARC4SYS în contextul Mării Negre nu este automată și depinde de câteva condiții care nu sunt încă pe deplin îndeplinite. Prima este integrarea în achizițiile naționale: contractul anulat al Piranha 5/GDELS a ilustrat că birocrația și instabilitatea de decizie în procurement-ul românesc rămân obstacole structurale. Fără un cadru contractual clar cu MApN care să finanțeze și să mandateze capabilitatea EW, orice contribuție la arhitectura NATO rămâne ad-hoc și vulnerabilă la schimbările de guvern.

A doua condiție este certificarea și validarea în exerciții NATO. Capacitățile tehnice trebuie demonstrate în medii operaționale multinaționale înainte de a fi integrate în planurile de operații aliate. A treia este investiția în personal specializat — analiști de semnal, operatori C2, ingineri de integrare — cu experiență suficientă pentru a lucra în nodurile mixte românești-aliate. Schill însuși a subliniat că tocmai expertiza tehnică specializată este cea mai greu de generat în criză. România nu face excepție.

Concluzii

Eurosatory 2026 a oferit, prin vocea generalilor Coquet și Schill, o articulare rară a doctrinei militare franceze în curs de formare. Ea nu este spectaculoasă în sensul unui salt tehnologic singular, ci remarcabilă prin coerența sa: un kill web care extinde logica Scorpion la câmpul de luptă întreg, o arhitectură AI care urmărește să comprime bucla de decizie, o doctrină instituțională care tratează adaptarea ca stare permanentă, nu ca proiect cu termen.

Referința ucraineană este prezentă, dar filtrată. Franța preia lecțiile de viteză, reziliență și conectivitate distribuită fără a adopta modelul în ansamblu. Este o abordare mai greu de vândut public decât entuziasmul necondiționat față de inovația ucraineană, dar probabil mai robustă pe termen lung. Pentru România, tabloul are o dimensiune suplimentară față de cel al aliaților vest-europeni: teatrul de operații electromagnetic al Mării Negre nu este o amenințare abstractă sau viitoare, ci o realitate curentă care se suprapune direct peste infrastructura națională, rutele de navigație și bazele aliate de pe teritoriul românesc. În acest context, STARC4SYS reprezintă mai mult decât o companie de nișă cu parteneriate americane: este, potențial, un nod românesc al rețelei distribuite de conștientizare EW de care kill web-ul aliat are nevoie pe flancul estic. Transformarea acestui potențial în capabilitate certificată, integrată în exerciții NATO și finanțată contractual de statul român, este o decizie de politică industrială de apărare pe care Bucureștiul o poate lua acum — sau o poate amâna până când urgența o va impune în condiții mai puțin favorabile. Mesajul de fond al lui Schill rămâne același pentru toți aliații: capacitățile care contează cel mai mult în criză sunt cele mai greu de construit în grabă. Dacă modernizarea nu se produce acum, nu se va produce când va fi nevoie.

Surse: Rudy Ruitenberg, Defense News, 14-15 iunie 2026. Interviu cu generalul Pierre Schill și reportaj de la Eurosatory, Paris. Analiză originală elaborată pe baza acestor materiale.