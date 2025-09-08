Video Femeia care și-a ucis rudele cu ciuperci otrăvitoare, condamnată la închisoare pe viață. „Lipsa totală de remuşcări”

O femeie din Australia, Erin Patterson, a fost condamnată la închisoare pe viață după ce a ucis trei membri ai familiei soțului său, servindu-le o masă cu ciuperci letale.

Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, va putea cere eliberarea condiționată doar după 33 de ani. Judecătorul Christopher Beale, de la Curtea Supremă a statului Victoria din Melbourne, a criticat lipsa de remușcări a femeii.

„Lipsa totală de remuşcări din partea dumneavoastră nu face decât să răscolească cuţitul în rana victimelor”, a spus magistratul. „Gravitatea faptelor dumneavoastră justifică aplicarea pedepselor maxime pentru crimele comise”, a adăugat el.

Cina fatală

Totul s-a petrecut la o masă în familie, pe 29 iulie 2023. Erin Patterson, pasionată de gătit și de cazuri criminale, a pregătit un beef Wellington în care a folosit ciuperci otrăvitoare din specia amanita phalloides, cunoscută și ca „buretele viperei”.

La cină au participat socrii săi, Don și Gail Patterson, mătușa soțului, Heather Wilkinson, și soțul acesteia, pastorul Ian Wilkinson. Doar Ian a supraviețuit, după săptămâni de spitalizare. Acesta aținut și un discurs după pronunțarea sentinței. Soțul femeii, Simon, de care era separat, a refuzat invitația.

Pentru a-și atrage invitații, Patterson le-a spus că suferă de cancer și că are nevoie de sfaturi despre cum să le dezvăluie copiilor săi boala. Ancheta a arătat însă că nu exista niciun diagnostic medical, procurorii considerând că totul a fost o minciună.

Ciuperci mortale, gust înșelător

Ciupercile folosite de femeie au un gust dulce care poate ascunde toxicitatea lor, iar specialiștii spun că sunt responsabile de 90% din decesele provocate de ciuperci otrăvitoare la nivel global.

Don, Gail și Heather au murit în decurs de o săptămână. „A fost un fel de mâncare delicios”, a povestit mătușa Heather înainte de a-și pierde viața.

O imagine falsă în comunitate

În comunitatea locală, Erin Patterson era văzută ca o mamă atentă și implicată. Se oferea voluntar pentru a edita buletinul informativ al localității și era activă pe un grup de Facebook unde discuta despre cazuri criminale celebre din Australia.

O prietenă, Christine Hunter, a declarat în timpul procesului că femeia avea reputația de „detectiv de excepție”.

Alte tentative de otrăvire

La proces, Erin Patterson a insistat că nu a vrut să omoare pe nimeni și că totul a fost un accident. Totuși, ancheta a scos la iveală suspiciuni că femeia ar fi încercat să-și otrăvească soțul de trei ori între 2021 și 2022, servindu-i paste cu sos bolognese, pui korma și un wrap cu legume.

După pronunțarea verdictului, Patterson are la dispoziție 28 de zile pentru a face apel.