Video Familia unui soldat israelian capturat de Hamas a publicat o înregistrare cu momentul răpirii. „Am păstrat tăcerea timp de un an și jumătate”

Familia unui soldat israelian capturat de gruparea palestiniană Hamas a publicat noi imagini cu momentul în care bărbatul a fost scos din tanc și capturat de militanți în timpul atacurilor de la 7 octombrie 2023.

În filmare, Matan Angrest apare cu capul în jos, în timp ce este coborât din tanc de mai mulți combatanți cu fețele blurate. Nu este clar dacă Angrest este conștient în înregistrare. Corpul său este inert și cade în față în momentul în care este aruncat din tanc, potrivit CNN.

Într-un interviu, mama lui Angrest a declarat că a decis să publice videoclipul deoarece se teme că fiul ei a fost „lăsat în urmă” și dorește ca publicul să știe că se află într-o situație critică.

„Nu simt angajamentul guvernului față de Matan ca soldat israelian, așa cum am simțit angajamentul lui Trump față de cetățenii americani – este o diferență uriașă”, a spus Anat Angrest. „Dacă guvernul vrea ca soldații să îi servească în continuare, trebuie să se preocupe de soldați și să îi aducă acasă, la fel ca pe ceilalți cetățeni.”

În timp ce soțul ei a văzut videoclipul cu luni în urmă, ea l-a vizionat pentru prima dată duminică seara.

„Pentru mine, ca mamă, este cel mai greu lucru să văd asta – să aflu despre fiul meu. Fiecare mamă știe că, de la primul plâns al copilului, ne facem griji pentru copiii noștri”, a spus Anat Angrest. „Este cea mai grea situație pentru mine, ca mamă.”

Potrivit mărturiilor ostaticilor care au fost reținuți împreună cu Angrest, starea medicala a barbatului s-a deteriorat, întrucât suferă de astm cronic, are arsuri netratate și a suferit infecții în timpul captivității.

Videoclipul publicat luni pare să fi fost recuperat de armata israeliană din lucrurile militanților palestinieni, conform informațiilor supraimpuse peste imagini.

Angrest a spus că familia ei nu a publicat videoclipul timp de luni de zile la insistențele armatei israeliene, dar a spus că acum simte că nu are de ales, întrucât guvernul israelian presează pentru încă un acord parțial care ar duce la eliberarea a aproximativ jumătate din ostaticii rămași.

„Am păstrat tăcerea timp de un an și jumătate, dar am înțeles că tăcerea noastră este foarte convenabilă pentru a-l lăsa pe Matan în urmă”, a spus ea.

Angrest este unul dintre cei 55 de ostatici încă reținuți de Hamas și unul dintre cei 20 despre care se crede că sunt încă în viață, potrivit guvernului israelian.

Armata israeliană și agenția de securitate internă Shin Bet au anunțat recent recuperarea trupurilor neînsuflețite a doi ostatici israeliano-americani, Judy Weinstein-Haggai (70 de ani) și Gadi Haggai (72 de ani). Cei doi au fost uciși în apropierea locuinței lor din kibbutzul Nir Oz, în timpul atacului lansat de Hamas asupra sudului Israelului, în 7 octombrie 2023. Corpurile au fost găsite în zona Khan Younis, din sudul Fâșiei Gaza.