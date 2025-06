Cine este Izz al-Din al-Haddad, noul lider al Hamas. Omul cel mai căutat de Israel

Izz al-Din al-Haddad a devenit noul lider al Hamas după ce Israelul l-a ucis pe Mohammed Sinwar, fratele fostului lider al grupării, în urma atacului asupra Spitalului European din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, pe 13 mai.

În vârstă de 55 de ani, noul lider al Hamas, cunoscut și sub numele de Abu Suhaib, ține ostatici israelieni și are drept de veto asupra propunerii de încetare a focului înaintate de trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, scrie The Times.

Hamas a declarat că acceptă în principiu acordul actual, dar a propus un nou calendar pentru eliberarea ostaticilor în weekend. Witkoff a criticat acest lucru ca fiind „inacceptabil” și a regretat că este o mișcare care „nu face decât să ne ducă înapoi”. Mediatorii internaționali care negociază un armistițiu spun că al-Haddad este acum ultimul obstacol în calea unei încetări a focului.

Al-Haddad este cel mai căutat agent de Israel, evitând șase tentative de asasinat, începând cu 2008. De la începutul războiului, izbuncit pe 7 octombrie 2023, Israelul a încercat să-l ucidă de trei ori.

Pe 7 octombrie, al-Haddad a fost însărcinat cu coordonarea pătrunderii inițiale în teritoriul israelian, adunând comandanții aflați sub conducerea sa în noaptea precedentă, cu un document scris cu instrucțiuni pentru efectuarea atacului.

Documentul a subliniat trei obiective principale: răpiri în masă, transmisiuni în direct și distrugerea comunităților israeliene. În special, al-Haddad a gestionat preluarea bazei militare Nahal Oz, unde peste 60 de soldați israelieni și 15 civili au fost uciși, iar mulți alții au fost duși în Gaza.

Cu o recompensă anterioară de 750.000 de dolari pentru orice informație despre locul unde se află, al-Haddad este cunoscut pentru faptul că este extrem de precaut în comunicările sale, evitând în mare măsură să apară în public sau în mass-media.

Serviciile israeliene au declarat că noul lider, își schimbă constant locația, având foarte puțină încredere în persoanele din cercul său apropiat.

„Este unul dintre ultimii lideri rămași pe teren în Gaza, ceea ce înseamnă că presiunea asupra sa este imensă. Dacă nu se ajunge la un acord, nu vrea să intre în istorie ca ultimul lider care conduce Gaza, pe măsură ce aceasta este destructurată sub control israelian. Pe de altă parte, trebuie să demonstreze că este un lider”, a declarat o sursă regională din domeniul securității, adăugând că, dacă Hamas nu acceptă un acord, Israelul pare hotărât să își consolideze controlul asupra Gazei și să continue eliminarea liderilor de rang înalt Hamas, atât în ​​interiorul, cât și în afara Gazei.

De asemenea, Al-Haddad are ultimul cuvânt în privința armistițiului din interiorul Gazei, dar negocierile cu SUA sunt conduse de un bărbat pe nume Muhammad Ismail Darwish, care l-a înlocuit aproape complet pe fostul negociator principal.

Cunoscut sub numele de Abu Omar Hassan, el nu a fost niciodată în Gaza, unde furia în rândul conducerii Hamas crește din cauza eșecului liderilor externi de a obține un acord sau de a furniza fondurile necesare pentru a continua războiul cu Israelul.

S-a născut într-o tabără de refugiați palestinieni din Liban și locuiește în Qatar. S-a întâlnit cu liderii Iranului și Turciei anul acesta, în timp ce făcea naveta între Cairo și Doha pentru negocieri indirecte cu Israelul.

Darwish a păstrat anterior un profil discret, temându-se de un posibil atac din partea Israelului. În iulie anul trecut, guvernul lui Benjamin Netanyahu l-a asasinat pe liderul politic al Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran.

Mohammed Sinwar, ucis în urma bombardamentelor asupra Spitalului European din Khan Younis

Fostul lider al Hamas a fost ucis pe 13 mai, în urma atacului lansat de Israel asupra Spitalului European din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza. Trupul său neînsuflețit a fost găsit într-un tunel din Khan Younis.

Muhammad Sinwar era fratele mai mic al fostului lider Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, care a fost ucis de către Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) în sudul Gazei în octombrie 2024.

Potrivit postului saudit Al-Hadath, trupul lui Mohammed Sinwar a fost recuperat recent, împreună cu rămășițele a 10 dintre adjuncții săi.

Pe 28 mai, Netanyahu a anunțat că fostul șef Hamas din Gaza, Mohammad Sinwar, unul dintre cei mai căutaţi lideri palestinieni şi fratele mai mic al liderului decedat al grupării, Yahya Sinwar, a fost eliminat.

„L-am eliminat pe Mohammed Sinwar”, a declarat premierul isralian într-o şedinţă a Parlamentului.