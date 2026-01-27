Soarta turismului în Groenlanda după declarațiile lui Trump. „Primim multe întrebări despre cât de sigură este”

Președintele Donald Trump a reaprins atenția asupra Groenlandei, iar turiștii și antreprenorii locali simt efectele: rezervările pentru excursii sunt amânate, iar incertitudinea geopolitică ridică întrebări despre siguranța insulei.

Când președintele Donald Trump și-a reluat dorința de a achiziționa Groenlanda la începutul celui de-al doilea mandat, inițial vestea a părut un avantaj pentru antreprenorii locali. Casper Frank Moller și cofondatorii săi de la Raw Arctic, o companie de turism lansată în 2024, au observat imediat efectele: atenția globală asupra teritoriului a adus un aflux de turiști curioși, care s-au grăbit să rezerve excursii. Cererea a fost atât de mare încât Moller a fost nevoit să achiziționeze ambarcațiuni suplimentare și să angajeze mai mult personal pentru partidele de pescuit cu muscă și safariurile pentru observarea balenelor, notează The New York Times.

„Anul trecut, discuțiile despre Groenlanda au avut efectul pozitiv de a pune insula pe hartă ca destinație turistică”, a spus Moller. „Acum, însă, Groenlanda este asociată cu posibila perturbare a ordinii mondiale actuale. Primim multe întrebări despre cât de sigură este ca destinație de călătorie”.

Aeroporturi noi și mai mulți turiști

Turismul în Groenlanda, teritoriu semiautonom al Danemarcei, a crescut constant în ultimii ani. Explicațiile sunt multiple: eforturile autorităților de a diversifica economia, topirea ghețurilor care a deschis porturi inaccesibile anterior și interesul crescând pentru Arctica în cultura populară. În 2025, 44% dintre afacerile din turism au raportat creșteri ale rezervărilor în sezonul de vârf, potrivit unui sondaj al consiliului de turism.

Investițiile în infrastructură au contribuit semnificativ la dezvoltare. La finalul lui 2024, aeroportul internațional din Nuuk a început să permită zboruri directe din Statele Unite, primul după tentativa scurtă a Air Greenland din 2008. „Înainte aveam mai ales turiști danezi sau scandinavi, acum vin din întreaga lume”, spune Avaaraq Olsen, primarul Nuuk. Alte două aeroporturi sunt programate să se deschidă în 2026, la Qaqortoq și Ilulissat, această din urmă localitate fiind deja populară pentru aisbergurile sale.

Îngrijorări legate de instabilitate

Deși atenția internațională a adus beneficii, declarațiile lui Trump privind achiziționarea Groenlandei au generat incertitudine. Turiștii se întreabă cât de sigură este insula și unii amână rezervările.

„Suntem într-un punct de echilibru fragil. Nu am avut anulări, dar oamenii amână clar rezervările”, spune Moller. Unele agenții, precum Aurora Reizen din Olanda, au raportat scăderi de 20–30% ale rezervărilor, iar Arctic Yeti din Spania a observat, de asemenea, un declin.

Pentru unii antreprenori și autorități locale, această prudență ar putea fi benefică, oferind timp pentru a gestiona supraaglomerarea. „Vrem să ne asigurăm că dezvoltarea turistică se face în primul rând pentru locuitori”, afirmă Olsen.

Reacții ale turiștilor

David Madeo, avocat în Los Angeles, nu intenționează să își schimbe planurile de vizită în Groenlanda, Danemarca și Insulele Feroe. „Statele Unite sunt atât de divizate și tensionate acum, încât salut ocazia de a petrece puțin timp printre danezi și groenlandezi”, spune el.

Groenlanda rămâne, așadar, o destinație de interes global, dar viitorul turismului său depinde acum și de climatul geopolitic, pe măsură ce atenția lumii se concentrează asupra insulei și a posibilelor intenții americane.