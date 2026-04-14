Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Două nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei americane

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Cel puțin două nave comerciale plecate din porturi iraniene au reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz luni, 13 aprilie, în ciuda blocadei militare impuse de Statele Unite, potrivit datelor furnizate marți de compania de monitorizare a traficului maritim Kpler.

Cel puțin două nave comerciale au traversat luni Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Shutterstock
Cel puțin două nave comerciale au traversat luni Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Shutterstock

Una dintre nave, vrachierul „Christianna”, sub pavilion liberian, a tranzitat strâmtoarea după ce a descărcat porumb în portul iranian Bandar Imam Khomeini. Conform datelor Kpler, nava a trecut prin apropierea insulei iraniene Larak luni, în jurul orei 16:00, la scurt timp după intrarea în vigoare a blocadei americane, stabilită pentru ora 14:00 GMT. 

O a doua navă, petrolierul „Elpis”, sub pavilionul Insulelor Comore, s-a aflat în apropierea insulei Larak în jurul orei 11:00 GMT și a traversat Strâmtoarea Ormuz aproximativ cinci ore mai târziu, conform AFP, citată de Agerpres.

Statele Unite au anunțat că, începând de luni, ora 14:00 GMT, au instituit o blocadă asupra porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz și zonele învecinate. Regiunea este controlată de forțele iraniene de la izbucnirea conflictului actual, declanșat în urma loviturilor americane și israeliene asupra Iranului, la 28 februarie 2026.

Statele membre NATO au anunțat luni că nu se vor alătura planului președintelui american Donald Trump de a institui o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, preferând să intervină doar după încetarea ostilităților. Marea Britanie și Franța au transmis că nu vor participa la blocadă, precizând însă că lucrează la o inițiativă separată pentru redeschiderea în siguranță a rutei maritime. 

Potrivit relatărilor internaționale, decizia riscă să amplifice tensiunile din interiorul alianței.

În contextul escaladării tensiunilor, traficul maritim prin această rută strategică — prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat — a scăzut deja cu circa 90%, potrivit datelor companiei Lloyd’s List Intelligence.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
România „SÂNGEREAZĂ”! 10.000 de copii s-au născut în februarie, dar s-au înregistrat 20.000 de decese
gandul.ro
image
Vlad Gheorghe îi cere lui Peter Magyar să investigheze banii trimiși din Ungaria în România
mediafax.ro
image
Ce antrenor a ales Gică Popescu pentru Farul. Flaviu Stoican, eșecuri pe linie
fanatik.ro
image
Costul boom-ului imobiliar pe fostele fabrici comuniste: zeci de mii de navetiști se sufocă zilnic între oraș și periurban. Masterplanul gândit la Iași
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat
antena3.ro
image
"Efecte benefice pe termen scurt". Urmările înfrângerii lui Viktor Orban pentru România
observatornews.ro
image
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
cancan.ro
image
Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
1.500 de lei pentru o viză de flotant. Cum funcționează piața ascunsă a locurilor la școli bune
playtech.ro
image
Gary Neville, achiziție colosală. A plătit o sumă cu șapte cifre pentru un canal de YouTube, cu 3.700.000 de fani, adresat fanilor lui Manchester United
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Ei sunt tinerii de 20 de ani morți în accidentul din Snagov. Mihai, care primise mașina cadou de la părinți, avusese recent permisul suspendat. El s-a filmat când gonea cu 303 km/h
romaniatv.net
image
Cele trei zodii care vor primi o sumă mare de bani. Horoscop financiar
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
În ce zi se spală rufe după Paște. Ce spun preoții despre curățenia în Săptămâna Luminată
actualitate.net
image
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
click.ro
image
Ce a făcut Oana Lis înainte de Paște, pentru prima dată în 47 de ani: „Nu credeam că rezist”. Ce mare dorință are: „Îmi e frică!”
click.ro
image
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Emirul Dubaiului, şeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a dat o în judecată pe una dintre soţiile sale, Prinţesa Haya bint al Hussein jpeg
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bella Santiago, mesaj emoționant în ziua operației soțului, după accidentarea de la Survivor: „Nu este un subiect de batjocură”
image
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal

OK! Magazine

image
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene