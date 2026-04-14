Două nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei americane

Cel puțin două nave comerciale plecate din porturi iraniene au reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz luni, 13 aprilie, în ciuda blocadei militare impuse de Statele Unite, potrivit datelor furnizate marți de compania de monitorizare a traficului maritim Kpler.

Una dintre nave, vrachierul „Christianna”, sub pavilion liberian, a tranzitat strâmtoarea după ce a descărcat porumb în portul iranian Bandar Imam Khomeini. Conform datelor Kpler, nava a trecut prin apropierea insulei iraniene Larak luni, în jurul orei 16:00, la scurt timp după intrarea în vigoare a blocadei americane, stabilită pentru ora 14:00 GMT.

O a doua navă, petrolierul „Elpis”, sub pavilionul Insulelor Comore, s-a aflat în apropierea insulei Larak în jurul orei 11:00 GMT și a traversat Strâmtoarea Ormuz aproximativ cinci ore mai târziu, conform AFP, citată de Agerpres.

Statele Unite au anunțat că, începând de luni, ora 14:00 GMT, au instituit o blocadă asupra porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz și zonele învecinate. Regiunea este controlată de forțele iraniene de la izbucnirea conflictului actual, declanșat în urma loviturilor americane și israeliene asupra Iranului, la 28 februarie 2026.

Statele membre NATO au anunțat luni că nu se vor alătura planului președintelui american Donald Trump de a institui o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, preferând să intervină doar după încetarea ostilităților. Marea Britanie și Franța au transmis că nu vor participa la blocadă, precizând însă că lucrează la o inițiativă separată pentru redeschiderea în siguranță a rutei maritime.

Potrivit relatărilor internaționale, decizia riscă să amplifice tensiunile din interiorul alianței.

În contextul escaladării tensiunilor, traficul maritim prin această rută strategică — prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat — a scăzut deja cu circa 90%, potrivit datelor companiei Lloyd’s List Intelligence.